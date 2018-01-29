美丽“萌”动 新肌耀新春 连卡佛助力焕然新生

（2018年1月24日） 新年伊始，万物更迭之时，扫去一年旧容，开启新年开运红妆。著名精品百货连卡佛心意甄选多款独家限量护肤及美妆产品，邀您在这个新春，唤醒肌肤活力，寻找全新自我。新的一年焕发全新美肤动力，搭配新年精选彩妆，打造时尚满溢的新春造型，热情洋溢迎接萌宠中国年。

鎏金佳人

金色历来被中国人所热爱，爱它的富丽堂皇、爱它的尊贵奢华。在辞旧迎新的时刻为家人朋友送上一份金色礼物，寓意着新的一年大吉大利。EVE LOM赋颜抚纹胶囊精华为肌肤注入柔嫩光泽；FRESH红茶紧致盈透精华液则通过金灿灿的瓶身展示它八重功效的力量，焕发年轻光采。

EVE LOM 赋颜抚纹胶囊精华

RMB 1，200（连卡佛北京、上海店铺及线上商店有售）

FRESH 红茶紧致盈透精华液

RMB 600（连卡佛上海店铺有售）

新年妆容更要优雅精致。YVES SAINT LAURENT的明彩丝柔粉饼掌控金色光芒的力量，专为亚洲肌肤设计，可以使妆面保持持久清新；更有GUERLAIN丝绒亲亲唇膏在金色的外表下透露出热情似火，开启新年鸿运。

YVES SAINT LAURENT 圣罗兰明彩丝柔粉饼SPF30+ / PA+++

RMB 400 （连卡佛上海店铺有售）

GUERLAIN 亲亲丝绒唇膏

RMB 320 （连卡佛上海、成都店铺及线上商店有售）

至美红颜

红色传递了欢天喜地的节日氛围；红色也代表了吉祥如意的新年好彩头。连卡佛特别甄选红色单品，为新年加油助威。SK-II的新年限量版包装护肤精华露，为肌肤注入红润光泽，呈现健康桃花肌；CLARINS的20周年限量版塑颜紧致精华乳，塑立体V脸，赢自信上镜。

SK-II 护肤精华露新年限量版

RMB 1，370（连卡佛北京、上海、成都店铺及线上商店有售）

CLARINS 塑颜紧致精华乳-20周年限量

RMB 620（连卡佛成都店铺有售）

红润苹果肌，散发迷人自信。GIVENCHY BEAUTY 2018新年限量四色散粉，为不同肤色量身定制适合的色彩搭配，增加肌肤自然光采；TOM FORD单色胭脂腮红更不必多说，一抹紫红色霸气又迷人，各类风格驾驭自得。

GIVENCHY BEAUTY 2018新年限量四色散粉

RMB 550（连卡佛成都店铺有售）

TOM FORD胭脂腮红

RMB 480（连卡佛上海店铺有售）

唇唇欲动，捕获芳心。CLé DE PEAU BEAUTé光魅幻色唇膏令新年妆容更加出众； DIOR烈焰蓝金唇膏（双色双效），经典999色号兼具哑光和金属光泽颠覆以往，绽放热情似火之美。

CLé DE PEAU BEAUTé 光魅幻色唇膏

RMB 480（连卡佛北京店铺有售）

DIOR 烈艳蓝金唇膏（双色双效）-色号999

RMB 300（连卡佛上海、成都店铺有售）

DIPTYQUE富有古典韵味的红色晚香玉，让这个新年更加意义非凡； TOM FORD JASMINE ROUGE香水，低调的暗红色挡不住性感的东方香调，胭脂茉莉香气萦绕幸福新年。

DIPTYQUE 彩色香氛蜡烛之红色晚香玉

RMB 750/300g（连卡佛北京、上海、成都店铺及线上商店有售）

TOM FORD胭脂茉莉香水

RMB 1，900/50ml （连卡佛上海店铺有售）

柔情粉黛

2018年，农历新年与西方情人节牵手，为心中有爱的人们送上双重祝福。连卡佛甄选甜蜜好物，让幸福发酵，让爱意萌生。DIPTYQUE玫瑰之饴香氛蜡烛，用粉红色的外表温暖爱人的心；VITAJUWEL-LOVE工艺水杯在寒冷的冬天送上由内之外的关怀。

DIPTYQUE 香氛蜡烛-玫瑰之饴190g（2018情人节限量版）

RMB 640（连卡佛北京、上海店铺及线上商店有售）

VITAJUWEL 工艺水杯-LOVE （连卡佛独家）

RMB 875 （连卡佛北京、上海、成都店铺及线上商店有售）

独家礼赠

Jarre AeroBull Nano扬声器（图左）

连卡佛独家新年萌宠糖果盒（图右）

用甜蜜开启花样旅程，与萌宠欢乐过新年。凡2018年1月25日起至2018年2月16日止，于指定连卡佛店铺的同一部门单笔净消费满3，800元可获赠连卡佛独家新年萌宠糖果盒一个；在活动期间任一周末，于指定连卡佛店铺单笔净消费满人民币30，000元可获赠Jarre AeroBull Nano扬声器一个，数量有限，赠完即止。

连卡佛“萌”动新春美妍惊喜

连卡佛个人形象顾问团队邀您一起探索节日精选好礼，美丽“萌”动，新肌耀新春！2018年2月3日，我们诚邀您莅临连卡佛北京金融街购物中心店、大上海时代广场店及成都国际金融中心店，参与连卡佛“萌”动新春美妍沙龙活动，一起制作连卡佛x ZUNY独家限量版钥匙扣，开启好运新年。

ZUNY河马造型钥匙扣

美妍好礼助阵新年购物狂欢。凡2018年2月2日起至2018年2月16日止，于指定连卡佛店铺购买美容产品单笔净消费满2，000元立减300元，单笔净消费满5，000元立减750元，单笔净消费满10，000元立减1，500元的优惠。

“萌”动新年，焕新自我，2018连卡佛与你一同开启好运新年。