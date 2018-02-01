约会秘籍Up 玛馨妮萌发魔法怦然“馨”动

2018年初什么最能打动四溢的少女心？当大部分男生沉迷于“王者农药”与“大吉大利，晚上吃鸡”的时候，小仙女们的少女心已被四位花样美少年悄悄捕获。然后，解救快倒闭的影视公司并不是正解，怎样好好与四个帅哥邂逅并开启一场场浪漫的约会才是重点！

听闻，四“美”之一的李泽言生日还直接上了微博热搜，可见迷妹队伍之壮大！敲黑板划重点！！想要赢得美男心，没有令人心动不已的造型怎么行？新年新气象，甜美心动从头开始，实现这一切就让玛馨妮来助你一臂之力。

恋与制作人

当中国年巧遇最甜蜜的2月。身为小仙女的你，想在情人节美美现身吗？高颜值少女心的玛馨妮用包裹甜蜜花果香的免洗护理造型系列，让小仙女们可以轻松拥有百变造型，总有一款打动男神的心。

想要和李泽言一起上演“霸道总裁爱上我”的桥段？个人特色很重要，刻意迎合或者向他低头那！就！输！了！清爽简洁的发型，反而可以让他对你一见倾心噢。放心交给你的私人造型小助手：玛馨妮亮泽定型喷雾，给你的优雅造型加分，焕亮秀发的同时，轻松定型，这款造型单品还曾登上了日本COSME大赏发用喷雾部门的第3位哦。

玛馨妮亮泽定型喷雾

玛馨妮亮泽定型喷雾1

读书的时候谁不曾暗恋过一个双商在线的暖男呢，在他身边，你可以放心当个小女孩，享受他带来的温暖。温柔如水的邻家女孩和暖男最配哦，CP感更是满溢。赶快跟随玛馨妮的代言人小松菜奈，将柔顺的长发打卷成大波浪造型，温柔地捋到一边，再用玛馨妮翘弹卷度造型喷雾定型卷翘，让秀发保持一整天的靓丽卷度。这样一个散发着温柔香气的你，当然能让心爱的他忍不住向你靠近，羁绊蹭蹭升级。

玛馨妮俏弹卷度定型喷雾

小松菜奈1

如果记忆中的那个他再度重现，带着褪去青涩后的帅气洒脱，你会不会与之展开一段未谱写完的新恋曲？昔日的青梅竹马如昨日初见，当然要用少女感十足的团子头，让他与你一起一秒穿越回过往。重要时刻少不了你的萌发小助手：玛馨妮活力弹卷精华喷雾，帮助恢复秀发灵动弹力，滋养发丝闪耀珍珠光泽。

玛馨妮造型四宫格

小松菜奈3

如果以上几款男神都不是你的那杯茶，没关系，这就给你一个自带BGM和闪耀光芒的他！台上是Super Star，台下只为你卸下伪装，回归一派天真。这样只为你一人展现的反差简直正中红心，和他约会，展现小仙女最纯真可爱的一面就可以啦~

和小松菜奈一样编两股麻花辫，扎在两边，展现你的活力四射吧！当然，别忘了让玛馨妮滋养保湿精华喷雾为你的可爱加持，让你们在一起的每一个瞬间都散发偶像剧般的梦幻色彩，尽情享受爱的美好吧。

玛馨妮滋养保湿精华喷雾

小松菜奈2

最后，再和各位小仙女们分享一个小Tips，为造型加分。完成造型前的最后一步，试试搭配玛馨妮发用香氛，它的独家“阻隔烟味配方”，能令秀发不易沾染异味，持续散发香气，让可爱与精致延续到小仙女们的缕缕发丝。每次见面的怦然心动就定格芬芳的邂逅中，好感度Up Up！

玛馨妮发用香氛

玛馨妮活力弹卷精华喷雾

玛馨妮护发精华油

2月，是一个恋爱的季节，商场里已悄悄挂起各种爱心元素的装饰，花店里各色鲜花吐露芬芳，飘散着的朱古力香气昭示着爱的甜蜜。深呼吸，2月因为情人节而让一切都变得甜蜜无比，空气里都好像弥漫着恋爱气息。一点珍珠光，一抹花果香，玛馨妮为你的情人节开启萌发魔法，让TA对你怦然“馨”动。愿各位美美的小仙女们，都能和心目中的TA度过一个甜蜜又“馨”香的梦幻情人节！