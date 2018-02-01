Dior迪奥香氛世家盛大启幕 诚邀您共享法式生活美学

[北京，2018年2月1日]秉承纯粹法式生活美学及优雅的生活态度，并将前沿科技、卓越技艺、非凡功效和法式情怀完美融合于一身，由香氛之爱诞生的伟大品牌Dior迪奥香氛世家限时精品店在北京SKP盛大启幕。Dior迪奥香氛世家大使著名演员王子文、Dior迪奥香氛世家大使著名演员黄景瑜、Dior迪奥香氛世家大使知名珠宝设计师万宝宝、Dior迪奥香氛世家大使知名艺术家刘丽杰、Dior迪奥香氛世家大使知名葡萄酒行业专家佟莉莉盛装出席，著名演员王丽坤、杜江和霍思燕夫妇、青年演员张慧雯、杨采钰、李诗颖作为特别嘉宾纷纷亮相，红毯星光熠熠。Dior迪奥香水化妆品全球总裁Claude Martinez先生、Dior迪奥首席调香师Fran?ois Demachy先生更是亲临现场，与媒体朋友和知名博主共襄盛举，为持续六十天的香氛限时精品店揭开了华美序幕。

Dior迪奥香氛世家限时精品店格拉斯之窗

Dior迪奥香氛世家限时精品店

Dior迪奥香氛世家限时精品店Photocall区域

Dior迪奥香氛世家产品展示

Dior迪奥香氛世家限时精品店独具匠心，为现场来宾展示全新的Dior迪奥空间。陈列区域精美排列的心慕香氛芳香四溢，或甜美馥郁、或优雅迷人、或成熟魅惑、浓浓的法式情怀萦绕于来宾之间，瞬即呈现鼻息间的震撼；整个精品店内，白色法式文艺生活墙与精细抛光的工艺地板交相辉映，颇具格调且不失典雅；充满法式风情的格拉斯之窗，驻足远眺巴黎之美；Dior迪奥首席调香师Fran?ois Demachy以至臻美丽的花材与配料调配出与众不同的作品，传承香氛之爱；精选珍贵材料打造的香氛蜡烛，被安置在Dior迪奥香氛世家灰色手工内饰的利摩日瓷器中，无不彰显品牌的传世风尚；雅致奢华的香氛皂与多款香氛丝巾完美演绎了法式的优雅，创造出具有感染力的嗅觉美学体验，将Dior迪奥至臻奢华理念完美呈现。

Dior迪奥香氛世家限时精品店

Dior迪奥香氛世家限时精品店法式文艺生活墙

Dior迪奥香氛世家限时精品店陈列区域

Dior迪奥香氛世家限时精品店陈列区域

Dior迪奥香氛世家限时精品店

此次Dior迪奥香氛世家限时精品店揭幕仪式，引领宾客于欢悦愉快的视觉盛宴中领略Dior迪奥的法式幸福生活美学。美轮美奂的Dior迪奥香氛世家，让宾客在法兰西风情的温柔拥抱中感受Dior迪奥品牌的专属奢雅魅力。

“Dior迪奥香氛世家，是我们关于香氛之爱的宣言，也是你的。”

——Dior迪奥首席调香师Francois Demachy先生如是说

Dior迪奥香氛世家大使 著名演员王子文

Dior迪奥香氛世家大使

Dior迪奥香氛世家大使著名演员王子文

“Dior迪奥于我就像是我的好闺蜜，我喜欢和欣赏她独特的韵味。这次能够成为Dior迪奥香氛世家大使，我感到很开心。”

——Dior迪奥香氛世家大使著名演员王子文

王子文（Olivia），知名女演员，毕业于中央戏剧学院。

2006年，王子文出演了个人首部电视剧《谁是我爸爸》，正式步入演艺行业并崭露头角。此后，她凭借家庭情感剧《家，n次方》和都市情感剧《男人帮》等电视剧获得众多观众的喜爱。王子文同样在大银幕上塑造了性格迥异的角色，不论是搭档梁朝伟出演的《大魔术师》，还是与冯小刚导演合作的《唐山大地震》都受到了广泛的肯定和赞赏。

默默耕耘厚积薄发， 王子文在2016年迎来了事业的高峰。她在都市职场女性剧《欢乐颂》中成功塑造了精灵古怪、肆意洒脱、率性犀利的人物“曲筱绡”，收获了极高人气并获得第19届华鼎奖中国百强电视剧全国观众最喜爱的影视明星奖等众多殊荣。

多年扎实成长和演技打磨让她对角色的把握细腻而具个人风格，优雅大方的形象搭配独特的精灵气质与Dior迪奥品牌女性气质品牌不谋而合。

Dior迪奥香氛世家大使 著名演员黄景瑜

Dior迪奥香氛世家大使著名演员黄景瑜

“Dior迪奥是我个人非常喜欢的品牌，此次成为Dior迪奥香氛世家大使我感到非常开心和荣幸。有品味的香氛能为整体造型搭配的升华起到画龙点睛的作用。我认为Dior迪奥香氛世家就是我的风格选择。”

——Dior迪奥香氛世家大使著名演员黄景瑜

黄景瑜（Johnny），著名男演员。

2013年，他多次出演湖南卫视(微博)美妆节目《我是大美人》，初次亮相荧屏。

2016年，黄景瑜首度出演大银幕作品《枪炮腰花》。同年4月和12月，他获得了第16届音乐风云榜年度盛典”媒体推荐新偶像”奖和优酷盛典“年度大势偶像”奖。这一年，黄景瑜还步上了69届戛纳电影节的红毯，引起了媒体和观众的广泛关注。

黄景瑜不仅外形俊朗，有犹如邻家大男孩儿般的温暖笑容，他还是一名运动达人，擅长巴西柔术。作为新生代优质偶像，黄景瑜还努力为公益慈善贡献自己的力量。2016年9月，他出任中华环境保护基金会“保护穿山甲”项目推广大使，为保护这一濒危物种发声呼吁。

黄景瑜的时尚风格和自信从容为Dior迪奥品牌所欣赏。

Dior迪奥香氛世家大使 知名珠宝设计师万宝宝

Dior迪奥香氛世家大使知名珠宝设计师万宝宝

“非常高兴成为Dior迪奥香氛世家的大使。我认为香氛是穿戴在身上的隐形珠宝，它的味道体现你的品味和生活态度。Dior迪奥香氛世家就是我眼中的高级珠宝。”

——Dior迪奥香氛世家大使知名珠宝设计师万宝宝

万宝宝（万荧女），知名珠宝设计师、社交名媛和时尚icon，全国政协常委万季飞之女，全国人大前委员长万里之孙女。

万宝宝在16岁离家去往国外学习艺术摄影和法国文学，并拥有哲学硕士学位；18岁时她成为第一个参加“巴黎社交名媛成年高级时装舞会”的中国女孩。

她是名门之后，更是这个时代独立女性的代表和楷模。在香港修读了殿堂级珠宝学府GIA的珠宝鉴定课程，万宝宝在香港创立高级珠宝品牌BaoBao Wan Fine Jewelry。品牌自创立以来，多年蝉联香港精品百货Lane Crawford连卡佛的销售冠军。2016年，她被全球奢华酒店品牌St.Regis瑞吉任命为全球品牌大使，成为该品牌首位来自中国的”瑞吉鉴赏家”。

能够讲一口流利的普通话、粤语、英语和法语的万宝宝自由徜徉于中西文化中，对于法国文化的深入了解更让她身上带有法式的随性而精致感。出众的个人气质和中法文化纽带使得万宝宝与Dior迪奥成为了挚友，她多次受邀前往巴黎参加Dior迪奥高订秀，也参加了许多Dior迪奥品牌的重要活动。

Dior迪奥香氛世家大使 知名艺术家刘丽杰

Dior迪奥香氛世家大使知名艺术家刘丽杰

“香氛调配是艺术的一种，有质感的香气不仅源自精湛的调配技艺，更需要有对于生活艺术的感知力和品味的世代传承。Dior迪奥香氛世家不止是香氛，更是一种法式生活艺术。作为Dior迪奥香氛世家的大使，我感到非常荣幸。”

——Dior迪奥香氛世家大使知名艺术家刘丽杰

刘丽杰，中国当代摄影的代表人物，毕业于北京电影学院。

刘丽杰创作的作品既具有现代女性特有的冷艳和敏感，又具有希区柯克式的悬疑和神秘，打动了无数策展人和观者。她的作品曾在国内外多个大型展览中展出，并被国外博物馆收藏。

艺术与文化是Dior迪奥精神的重要元素，艺术灵感百年来令品牌的设计和产品充满魔力。艺术源自生活也改变生活，此次Dior迪奥香氛世家邀请艺术家刘丽杰作为大使正体现了品牌对艺术的珍爱。

刘丽杰曾受Dior迪奥邀请为品牌Miss Dior迪奥小姐展览创作了名为“fan-fan”的艺术作品。

Dior迪奥香氛世家大使 知名生活艺术家刘钊

Dior迪奥香氛世家大使知名生活艺术家刘钊

“香水的味道是男人的一张名片，不论在家里还是公众场合，我都会精心挑选有独特味道和格调的香氛。我十分欣赏Dior迪奥品牌一直以来在香氛研发上的匠心独到，总能带给我惊喜。这次成为Dior迪奥香氛世家大使，我倍感荣幸，希望能够为传播Dior迪奥代表的法式生活艺术贡献一份力量。”

——Dior迪奥香氛世家大使知名生活艺术家刘钊

刘钊，前法国精品联合会中国荣誉代表，生活艺术家，品牌公关与传播专家。

他曾于90年代初任Dior迪奥香水化妆品公司中国代表。此后创立了总部位于北京的香港红门公关公司，因出色策划举办多个品牌重量级公关活动而蜚声业界。他多次参与重大跨文化交流项目，曾被聘为法国精品联合会中国荣誉代表。

刘钊还是法国美食家协会原中国分会委员会委员和法国勃艮第品酒骑士团创始成员，致力于传递法式生活艺术。他先后被意大利政府和法国政府授予“意大利仁惠之星勋章”和“法国国家荣誉骑士勋章”，以表彰他在国际文化交流中做出的杰出贡献。

刘钊先生不仅对于法式生活方式和艺术生活有着深刻而独到的见解，更将这样的见解体现在了他生活的日常，他是Dior迪奥香氛世家大使的完美人选。

Dior迪奥香氛世家大使 知名葡萄酒行业专家佟莉莉

Dior迪奥香氛世家大使知名葡萄酒行业专家佟莉莉

“品酒先要闻香，在葡萄酒行业的数年耕耘使我对香气的感知力愈来愈强。就像葡萄酒一样，好的香氛让人一闻倾心、难以忘怀。Dior迪奥香氛世家就像顶级葡萄酒般，它的芳香留于鼻尖更沁入心脾，高雅而不俗。作为Dior迪奥香氛世家大使，我倍感荣幸和自豪。”

——Dior迪奥香氛世家大使知名葡萄酒行业专家佟莉莉

佟莉莉，葡萄酒与烈酒基金会（WSET）第四级文凭认证持有者，Barossa大师，跨文化沟通专家。

佟莉莉拥有葡萄酒全产业链专业背景，她是中国葡萄酒行业Marselan马瑟兰品种研究和种植酿造的领军人物，具有出色的葡萄酒品鉴能力。同时，她也是一位酒庄庄主、葡萄种植专家、酿酒师、知名葡萄酒大赛评委、葡萄酒评论家、葡萄酒进口商、分销商和葡萄酒行业顾问。

葡萄酒文化是法式生活方式和艺术生活不可或缺的一部分，它与法国香氛一样代表了法国历史和文化；品酒与闻香一样需要人生的阅历和对生活的灼灼热情，佟莉莉女士以其真诚的性格和对品质孜孜不倦的追求及对葡萄酒的热爱为人们所熟知，与Dior迪奥香氛世家倡导的生活理念完美契合。