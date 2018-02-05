傲卓OOZOO登陆天猫星球 启动宇宙星宠计划

2月4日，由韩国傲卓（OOZOO）与天猫星球联合举办的主题为“OOZOO登陆天猫星球暨天猫战略合作启动仪式 ”在北京机遇空间举行。韩国傲卓（OOZOO）、上海数行、天猫等多家企业领导齐聚一堂，共同见证了这一盛典。

中国商机无限 韩风强势来袭

OOZOO傲卓是有拥有20年经验的化妆品研发专业公司OUTIN FUTURES和韩国最大的演艺经纪公司KEYEAST、韩剧始祖THE PAN娱乐携手创立的品牌。在未进驻中国之前已在韩国、中国香港、西班牙等欧洲国家、北美及东南亚地区，实现面膜销售过千万。

而在中国日化领域，目前有着巨大商机。一方面，中国日化行业规模已达2.97万亿元，并且年增长率超过10%。数据显示，面膜已成为我国日化行业增长最快细分市场，投资空间巨大；另一方面，日化行业并没出现大牌垄断现象，消费者对品牌忠诚度较低，目前呈现野蛮生长态势。

傲卓正是看中这一潜在机遇，利用自身强大的IP属性，自2017年开始强势登陆中国市场，在各大主流电商平台、线下渠道相继落地。

OOZOO品牌在2017年最具代表性的傲卓OOZOO 新概念双针剂型安瓶精华面膜一经上市就获得中国消费者的认可与喜爱。傲卓OOZOO 双针剂型安瓶精华面膜拥有时下最热门的“安瓶”精华护肤理念，并结合独特的双针型精华导入，不仅对针剂安瓶活性精华成分进行隔离存储，在使用时注入面膜，可确保产品新鲜有效的即时功效。同时活性酵素升级倍护，成为更具鲜活与高效的面膜产品。

傲卓联手天猫星球 打造“护肤界的苹果”

此次傲卓OOZOO联手国内最大的电商平台——天猫美妆平台，释放出OOZOO强势布局中国市场的决心。

作为早已在韩国刮起针剂安瓶面膜风潮的时尚鲜奢护肤品牌，OOZOO 傲卓对于入驻天猫极为重视。由于中国市场复杂并且伴随着消费升级，消费者更加注重多样化、个性化、时尚化。为了能够精准地接触到目标消费群，自启动项目开始，品牌的韩国团队、中国团队以及电商团队全程参与，深度沟通，对用户需求作出深入洞察，不断调整品牌及产品策略。

（从左至右：韩国科技信息部在华韩国创新中心主任高永和、傲卓CEO李嘏俊、天猫美妆大众日韩负责人璐晴、数行总经理石海澎）

OOZOO 不仅携手人气韩星朴叙俊拍摄产品和代言照片，并结合天猫的零售战略，为消费者打造更鲜活的护肤体验，满足中国女性消费者个性需求。

（傲卓CEO李嘏俊）

傲卓OOZOO对中国市场高度重视。傲卓CEO李嘏俊表示，2018年将是不断开拓创新的一年，傲卓将有各种新品陆续推出，为中国护肤品类市场注入新鲜的活力，打造“护肤界的苹果”。

（天猫美妆大众日韩负责人璐晴）

天猫方面对OOZOO品牌的创新模式表示赞许。天猫美妆大众日韩负责人璐晴表示，符合中国新消费升级的产品力及其品牌调性都是决定未来前景的必要元素，天猫将全力推进这场战略性合作。

联手开启“星宠计划” 优我女团接力朴叙俊

傲卓OOZOO在韩国市场深耕多年，一直由韩国人气偶像朴叙俊代言。此次大规模登陆中国，为更加契合国内市场，傲卓OOZOO、中国区总代理上海数行、天猫星球共同决定将开启“宇宙星宠计划”2018年群星接力行动。

（傲卓中国区总代理上海数行总经理石海澎）

对此，傲卓中国区总代理上海数行总经理石海澎在会上介绍到：目前星宠计划的第一位明星，朴叙俊的明星定制护肤套装将在天猫同步上架，自己的私家护肤经验也会用短视频的形式记录下来展示给大家。接下来新的一年里，陆续会有更多明星艺人加入到OOZOO明星战队中来，明星们选择自己宠爱的产品推出合作款，各位明星拍摄护肤短视频，开设线上明星护肤课程传授各位明星的私家护肤经，线下明星私密护肤体验快闪店活动。

（优我女团接力“星宠计划”第一棒）

在发布会上，傲卓CEO李嘏俊、上海数行总经理石海澎也将“星宠计划”在中国第一棒授权给了在当下国内人气爆棚的优我女团。女团队长马蜀君表示，将在接下来的时间里和OOZOO联手打造优我合作款新年套装，尽力做好品牌推广工作，把自己和闺蜜们（女团所有成员）的私密护肤经验传播分享。来自韩国的Expression Crew舞团也来华助阵，将整个会场氛围推上高潮。

（韩国Expression Crew舞团将现场氛围推向高潮）

天猫有来自全球的3000多个美妆品牌入驻，在“颜值经济”与“概念消费”时代，天猫和傲卓品牌的携手，将会碰撞出怎样绚丽的火花，让我们拭目以待。