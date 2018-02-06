专访Dior迪奥首席调香师François Demachy

2月1日，秉承纯粹法式生活美学及优雅的生活态度，并将前沿科技、卓越技艺、非凡功效和法式情怀完美融合于一身，由香氛之爱诞生的伟大品牌Dior迪奥香氛世家限时精品店在北京SKP盛大启幕。Dior迪奥首席调香师Francois Demachy先生更是亲临现场，之后Demachy先生接受了新浪时尚的专访。

新浪时尚：能和我们分享一下您在创作Dior迪奥香氛世家时，最大的收获是什么？

Demachy先生： 创作Dior迪奥香氛世家时，于我而言最大的收获莫过于能有无限自由发挥的空间。受益于绝对自由的精神，我拥有我所希望的探索香氛领域的理想条件， 没有限制、没有疆域。我可以用一个完全“开放”的系列去诠释我的灵感，不用去担心起点和终点。一切创作全凭我自身的意志和喜好。这次的创作过程如同一次探索，让我肆意冒险，将各种天马行空的想法具象化，最终通过Dior迪奥香氛世家呈现出来。

新浪时尚：您希望通过Dior迪奥香氛世家向我们传递怎样的理念和精神？

Demachy先生： Dior迪奥香氛世家秉承了Christian Dior迪奥先生对于鲜花、香味和法式生活艺术的爱。我们希望通过创造Dior迪奥香氛世家—这个同时融合了香氛产品和各种能让家居充满香气的日常物件的品牌—来打造一个舒适优雅的环境，分享对香氛的爱与热情。

新浪时尚：您觉得Dior迪奥香氛大使的哪些特质与Dior迪奥香氛世家所传达的精神相符合？

Demachy先生： 为了更好地诠释我们的理念，我们极具耐心地寻找了一些热爱香氛，理解、认同并能传递Dior迪奥香氛世家价值观的大使。他们是来自不同行业领域的杰出者，其中不乏演员、艺术家、葡萄酒专家，他们有着丰富的情感表达，能用最简单最 真诚的方式来演绎和分享他们对于Dior迪奥香氛世家的喜爱。

新浪时尚：Dior迪奥的产品系列越来越趋于年轻化，您认为Dior迪奥香氛世家在哪些方面能够吸引年轻一代呢？

Demachy先生： 年轻人思维敏捷，这赋予了他们自由自在和善于发现的精神，而我在设计Dior迪奥香氛世家这一系列香氛、香氛蜡烛、香氛皂时也一直秉持这种精神。我一直坚信Dior迪奥香氛世家的理念同年轻一代的理念相吻合，我们能满足他们发现新事物的需求。

新浪时尚： 能否为追求多样化生活体验的年轻人推荐一款Dior迪奥香氛世家系列的香氛？

Demachy先生： 我认为每个人在香氛的选择上都是非常自由的。众所周知，Dior迪奥香氛世家有五种不同香调的香氛臻品，分别是花香调、清新花香调、果香调、感性香调和东方香调。刚入门的香氛爱好者可以先选择一种香调，再从中挑选具体的香氛。为了能挑选到真正适合自己的香氛，大家不妨多多尝试。