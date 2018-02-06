阿玛尼2018高级定制春夏系列妆容发布

妆容由阿玛尼全球彩妆创意总监LINDA CANTELLO定制

2018年1月23日，巴黎 | 云彩世界

微风拂过，天上浮云乍离乍聚。天空的变化无常，在本系列中体现得淋漓尽致：每一细微之处都传达着空灵之感，而科技面料上的所有印花，则婉若水彩画般缥缈优雅。

妆容由阿玛尼全球彩妆创意总监 Linda Cantello定制

“此次的妆容‘ Opal‘多彩宝石创意源自Armani先生的启发，旨在营造云卷云舒，极光缥缈的氛围，打造似有若无的光影之效。”

Linda Cantello，阿玛尼全球彩妆创意总监

阿玛尼2018 高定春夏系列面部妆容步骤如下：

阿玛尼‘光钥新肌’柔光水润霜质地图2

面部妆容

上妆前，在将阿玛尼光钥新肌柔光水润霜涂抹于面部肌肤，轻柔按摩面部至完全吸收，以便与后续粉底相融。选择比肌肤底色稍浅色的阿玛尼权力粉底液，薄涂一层于肌肤之上，同时将粉底轻点于唇部与眼部。

选取阿玛尼臻致丝绒哑光唇釉506号色作为腮红，浅涂于腮部及脸颊，使面部呈现粉色光晕。

眼部妆容

选取阿玛尼轻成萦彩塑眸液#35、#32和#33混合均匀，令珠光微粒均匀分散于眼部肌肤，打造柔和水润色彩。分别将这三色涂抹于眼睑及内眼角，外眼角和眼下和眼眉中间。

阿玛尼轻成萦彩塑眸液 33

将阿玛尼FACE FABRIC #0涂于眉骨处、T区、唇部及下巴。

魅眼浓情睫毛膏

用阿玛尼魅眼浓情睫毛膏1号色Obsidian Black涂抹轻刷上下睫毛，令睫毛丰盈饱满。

唇部妆容

使用阿玛尼臻致丝绒哑光唇釉505号色涂抹唇部，并将阿玛尼FACE FABRIC #0涂在唇周，打造双唇哑光妆感。

阿玛尼臻致丝绒哑光唇釉 505

配合阿玛尼柔亮自然粉饼定妆，打造自然的哑光妆效。

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