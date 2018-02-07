台湾高端护肤品牌MaxMatch蜜锁：医美融合科技 专注年龄肌

MaxMatch蜜锁品牌来自台湾，采用日本最新尖端护肤技术与高级成分研发，作为全球美肌品牌，致力于女性面临的年龄肌各种问题。MaxMatch蜜锁运用市场前沿科技，采用高品质创新成分与日本最新细胞医美技术相结合，打造高品质、高性价比、效果显著的特色护肤保养品。

MaxMatch蜜锁以象征锁住青春的“锁头”图案来代表品牌精神

MaxMatch蜜锁品牌 荣获奖项：

2016年度台湾外贸发展协会 台湾年度生技展最推荐十大品牌之一

Beleza C 细胞诱导体美容液 荣获：

日本NBK大赏

日本京都地方大赏

日本近畿产业局长赏

3D Spa Class 美白抚纹精华微针膜 荣获：

日本国际化妆品技术者联盟“优秀赏”大奖

淬炼美容皂 荣获：

2017年台湾国际名品展 美妆组 最受欢迎单品奖

时间的礼物 智慧型抗衰老精华乳：

2017年荣登新浪微博众筹，并获得圆满成功

MaxMatch蜜锁旗下产品

MaxMatch蜜锁旗下产品功效显著、各有特色，均采用市场领先技术与高端原材料精心研制而成：

淬炼美容皂 Handmade Collagen Beauty Soap

日本胶原蛋白皂、淬炼技术先驱、日本百年职人手工传承精心打造SPA级淬炼美容皂

主要成分：

水解胶原蛋白、玻尿酸、神经酰胺、Q10、角鲨烷、蜂蜜、蜂王浆提取物

品质与功效：

· 日本职人Wakuneri百年手工工法

· 15道繁复手工工序，90天低温自然熟成

· 真空加压技术：将水分及空气压出，皂体扎实坚硬不软烂

· 可使用于轻卸妆，带走脏污不残留

· 无添加合成香料、合成色料、石油系界面活性剂等有害物质

· PH值7-8，敏感肌适用，最适合皮肤使用的弱碱性

· 鲜奶油般浓密细致的泡泡好冲洗不残留，洗净后肌肤润泽透气，启动毛孔自由呼吸

· 添加水解胶原蛋白、玻尿酸、神经酰胺、Q10、角鲨烷、蜂王浆提取物等高达40%的高品质美容成分，使用业界最高水准的胶原蛋白，天然素材，无添加有害人体物质

· 天然薰衣草香， 婴幼儿适用，敏感皮肤、干燥皮肤适用

Beleza C 细胞诱导体美容液 Beleza C Essence

日本两项专利成分、创新微米技术

主要成分：

APPRECIER® 维生素C诱导体、NAHLS Gen®氨基酸诱导体、大马士革玫瑰水、甘油、丁二醇

品质与功效：

· 唤醒休眠中的纤维母细胞

· 促进胶原蛋白增生2-3倍

· 皮肤弹力紧实度增加15%

·抑制活性酵素，改善青春痘

· 有效美白肌肤、提亮肤色，恢复皮肤光泽度与亮度

· 淡化黑斑、雀斑、痘疤

· 抚平皮肤细纹

· 通过日本化妆品工会9项测试

极光片羽 活肤前导胜肽精华乳霜 Peptide Acid Milky Essence

主要成分：

五胜肽、六胜肽、美白胜肽（九胜肽）、DAB嫩白素、维他命E、神经酰胺、乳酸复合因子

品质与功效：

· 温和有效带走老废角质细胞

· 帮助保养品吸收，为后续保养的最佳前导

· 独家配方的复合式胜肽，高浓度美白效果

· 亲肤性小分子可迅速吸收不粘腻

· 类肉毒杆菌成分可舒缓表情纹

· 深层补水、重建水脂保护膜

· 美白提亮肤色、减轻面部细纹，可用作眼霜使用

时间的礼物 智慧型抗衰老精华乳霜 Ultimate Skin Silk Cream

主要成分：

富勒烯、艾地苯、蜂王乳、DNA修护素、神经酰胺、角鲨烯、玻尿酸、Q10、维他命E、微晶酵素、乳木果油

品质与功效：

· 突破传统乳霜高油脂载体结构

· 独创“丝质雪纺”丝绸质地

· 突破传统技术，首度将微米科技运用于保养品领域中

· 创造了能完整封存11项最精纯的顶尖抗老活性成分，轻松回龄，高效抗衰老

· 能迅速渗透基底，与肌肤细腻融合，如丝般的轻透质感

· 用量只要一般乳霜的三分之一，小分子可瞬间融入肌肤、润泽保湿，达到水油平衡

· 上妆前，肌肤最佳保养打底前导步骤

剥撕式注氧碳酸面膜 CarBon Dioxide Gel Pack

主要成分：

日本鲟鱼子精华、苹果干细胞、葡萄萃取物、白藜芦醇、吸附型玻尿酸

品质与功效：

· 风靡日本，偶像艺人登台前皮肤急救圣品

· 日本最新第三代碳酸泉技术

· 添加五大珍贵护肤成分，在注氧活肤的同时，使得营养进入肌底达到多效合一的保养效果

· 日本碳酸泉技术的发现与应用，对于改善肌肤健康效果非常明显

· 加速代谢皮肤炎症等问题，改善痘痘，加速脏污排出

·为皮肤活血注氧，亮白提亮肤色，改善肤色暗黄暗沉

·细腻毛孔，调理肌肤水油平衡

· 高效吸附型玻尿酸成分，超长时间锁水保湿，用后皮肤细腻光滑水嫩

3D SPA CLASS 美白抚纹精华微针膜 3D Spa Class Microneedles

主要成分：

玻尿酸、水解胶原蛋白、积雪草萃取物、腺苷、八胜肽、蓝铜胜肽、五胜肽

品质与功效：

· 日本创新处方级特殊成分

· 改善眼周细纹及面部法令纹，恢复弹性

· 日本国际化妆品技术者联盟“优秀赏”大奖

· 日本药厂研发全新医美保养品

· 减少动态肌皱纹，肌肤再生恢复弹性，高浓度亮白肌肤

· 采用日本最新“疫苗导入技术”溶解皮下微针

· 没有伤口，不需要恢复期，安全高效，不反弹

MaxMatch蜜锁以象征锁住青春的“锁头”图案来代表品牌精神。

我们的研发团队致力于解决年龄肌的问题，一直专注于显著且高效成分的商品，以领先尖端的技术、最严格的品质标准，与日本技术深度合作。

MaxMatch蜜锁旗下商品来自国际高标准严苛认证，全新奢华成分相辅相成绵密细致，渐层式吸收多阶段复合美肤保养，给予消费者高档次的享受，创造护肤新概念！

我们愿意选择：高成本投入研发、高级内料成分加上创新特殊技术并通过SGS安全测试，让消费者可以安心长期使用。

当您的肌肤因为时间流逝而感到忧虑的时候，我们即为您而存在。

MaxMatch蜜锁，塑造您的优雅与自信！