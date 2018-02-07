苏秘37°携手品牌代言人李钟硕共赴奇迹之约

2018年2月，来自韩国乐金集团的高端化妆品品牌自然发酵苏秘37°（SU：M37°）正式宣布亚洲当红超人气偶像、男演员、模特李钟硕为苏秘37°（SU：M37°）品牌代言人，未来李钟硕将与苏秘37°（SU：M37°）擦出奇迹火花。

苏秘37°18年全新品牌代言人 李钟硕

苏秘37°18年全新品牌代言人

李钟硕

照片出处：YG STAGE

儒雅气质 温情上线

身材高挑挺拔、外形自然阳光的李钟硕，因出演《当你沉睡时》、《W-两个世界》等多部韩国热播电视剧，而在亚洲地区获得超高人气。多年演艺生涯的历练，让他的气质更添成熟风采，凭借细腻精湛的演技，他将多个实力派奖项收入囊中。

颜值在线、演技颇佳的李钟硕，在多年坚持不懈的努力下，获得全球范围粉丝的肯定，这与苏秘37°（SU：M37°）生命、真诚、等待的品牌哲学不谋而合。苏秘寓意着生命苏醒的秘密，37°是微生物发酵熟成的最佳温度。苏秘37°（SU：M37°）于2016年带着神秘的自然发酵和对生命的敬畏来到中国，未来李钟硕将与大家共同真诚分享品牌的自然发酵文化，传达至上的肌肤之美。

自然发酵 静盼奇迹

中国区品牌负责人薛允卜副总表示，苏秘37°（SU：M37°）一直以真挚的品牌基调与消费者进行沟通，将传统自然发酵技法融入到化妆品中，给消费者带来安全、温和且高功效的化妆品。此次签约李钟硕作为品牌代言人，其健康自然的形象与品牌基调相融合，同时与他共同期待合作发酵出全新元素。

苏秘37°（SU：M37°）无时无刻不透露着对生命、真诚和等待的哲学思考。奇迹护理精华露作为苏秘37°（SU：M37°）明星产品，饱含苏秘37°（SU：M37°）自然发酵核心成分Cytosis——精选75种天然植物，在恒温37°的杉木桶中发酵365天萃取而得。作为自然发酵的核心护肤成分，Cytosis能够深入肌肤内部，根本改善肌肤的恒常性，全面提升和改善肌肤保湿、弹力、毛孔、肌肤纹理及肤色等5大问题。此外添加了自然发酵获取的高效抗老化、抗氧化的珍贵成分Ferulic Acid（阿魏酸）配方，升级Cytosis原有功效，将提高肌肤恒常性的能力提高到原来的153%，为暴露在各种外界环境中的肌肤找回原本的恒常性，展现肌肤自然初生光彩。