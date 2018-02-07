科技引领时尚 水密码媒体分享闪耀京城

水光倾国 水润倾城

“不想随波逐流，有实力就能脱颖而出”，时尚“补水+”的美肤品牌水密码用实力诠释着这句著名广告词。新年伊始，水密码将跟随代言人“千亿收视女王”赵丽颖一起走入西游记中的“女儿国”。作为即将上映的魔幻巨制《西游记女儿国》唯一指定化妆品，水密码于2月4日 下午，在北京水立方举办“水光倾国 水润倾城”媒体分享会。水密码品牌方、中国色彩美学专家“九宮美型”著名讲师李炎宗老师、媒体记者及美妆达人等嘉宾应邀出席。

科技引领时尚 见证水润力量

活动现场，水密码与北京时尚、美妆编辑等业界嘉宾一同品鉴了明星产品气垫水CC和细肤水，亲身体验了水密码产品内在补水、外在美颜的极致追求。

李炎宗老师通过有趣的洋葱实验为大家揭秘了水密码品牌背后的“科技元素”——细肤水所蕴含的千层包裹技术，它能带来长达48小时的长效保湿。李炎宗老师结合独有的色彩美学诠释了水光女王美学，现场展示如何用气垫水CC和细肤水打造女王般的水光美颜。

水密码联手《女儿国》 女王定制款闪耀新年

随后，媒体们与水密码出席了《女儿国》电影的全球首映礼，影片结束后掌声不断，来宾无不被水光女王赵丽颖的演技与魅力所折服。

作为《西游记女儿国》唯一指定化妆品，水密码从灵气又霸气的女儿国国王身上获得灵感，将女王敢于突破自我的勇气与炽烈爱意融入到明星产品气垫水CC之中，携手代言人赵丽颖推出女王定制版气垫水CC。

此款产品延续原版小蓝盒打造超水润好肤色的特性，却一改小清新的蓝调风格，全新换上符合电影气息、独具新年氛围的“新年红”，并在气垫盒身点缀精致耀目的皇冠设计。极具女王代表的水光皇冠icon象征着“水光女王倾国倾城”，也寓意水密码让每一位女性都能成为水光女王，与万千爱美女性共同美耀2018！

相信即将上映的《西游记女儿国》和全新的水CC·女王定制版将陪伴大家度过一个高颜值的新年，现在就登陆天猫水密码旗舰店购买吧！