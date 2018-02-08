薇姿魔焕水焕亮上市 智慧识别一抹魔术般焕亮

内外因素损伤肌肤 智能焕亮加速焕新

2005年，Christopher Wild博士第一次提出了暴露组学的概念，它是指从妊娠开始贯穿整个人生的环境暴露，主要包括人体的内环境和外界环境（包括生活方式因素）。

根据暴露组学的研究发现，70%-90%的慢性疾病都与外界侵袭密不可分。今天我们知道了疾病发病不仅限于遗传因素， 而主要是由环境因素或者环境与遗传因素相互作用所致，环境因素也因此逐渐得到重视。而内外侵袭因素如污染、日照、压力、失眠、疲倦都会让肌肤受到损伤，导致肌肤出现暗黄黯沉，痘印难以消除等问题。

肌肤受损的原理在于，肌肤的角质层是通过桥粒结构连接彼此，如下方图片。当肌肤处于健康状态的时候，新陈代谢速度正常，表层老废角质桥粒结构中的蛋白丝会自动断裂，老废角质自行脱落。然而在内外因的影响下，角质层的新陈代谢放缓，桥粒结构中的蛋白丝会延迟断裂，老废角质附着在肌肤上难以褪去，肌肤呈现暗黄、暗沉，痘印挥之不去。

刷酸是唯一的解决方案吗？

在医美解决这一问题的方式就是刷酸，直接溶解角质层所有的物质，让肌肤呈现白嫩的肌肤，效果立竿见影，但对于皮肤细胞存在结构性损伤的风险。一旦操作不当，或者果酸在肌肤表面停留时间过长，可能会给肌肤造成不可估量的伤害。

薇姿的解决方案——魔焕水

√ 效果媲美刷酸 √ 操作简便 √ 安全天然

受医美果酸换肤技术和国际鸡尾酒疗法的启发，薇姿经过了多年的研究和实验，研发了第一款温和有效、家用安全的高功效产品——薇姿水光焕亮角质调理液，昵称“魔焕水”。其主打功效为：智慧识别，一抹魔术焕亮，迅速提亮肤色，赶走暗黄、痘印。“智慧识别”的含义为，相对于传统医美的“刷酸”焕肤法，魔焕水中含有的“智慧焕亮组合”更为智能，可以逐层逐块地自动扫描角质层中的蛋白丝，当识别出其为老废角质的蛋白丝时，自动对其延迟断裂的蛋白丝进行溶解，帮助其脱落，而不会伤害到健康的角质细胞。这样的智能，既温和又有效，在家完全可以自行操作，不用担心误操作带来的伤害。

薇姿魔焕水 开启智慧护肤时代

H.E.P.E.S。： 智慧识别 一击即中

薇姿经过多年的研究和实验，精确配比出了“智慧焕亮组合”- 5% H.E.P.E.S。（羟乙基哌嗪乙磺酸）加上4%羟基乙酸，智慧识别老废角质细胞，精准剥脱老废角质，切断桥粒结构蛋白丝，不伤害健康角质细胞。实验证明，通过3周的实验对比，5%的HEPES增加了肌肤的润泽程度，同时减弱了老废角质的链接力，令老废角质更容易被剥脱。

羟基乙酸：帮助老废角质剥脱

作为最小分子的酸，羟基乙酸可以通过化学键的断裂分别结合老废角质以及水分，进而达到剥脱和保湿的目的。其结构同时具有酸的特性以及乙醇的吸湿能力，在帮助肌肤剥脱老废角质的同时吸收更多的水分，保持肌肤的含水量，令肌肤更加润泽。

天然抗氧组合：卓效抗氧 深层排浊

受启发于医学中的国际鸡尾酒组合双疗法，多维出击，解决暗沉源头问题，成分中还添加了萃取自大自然的蓝莓提取物和红茶发酵精华，抗氧排浊，让深层细胞更健康。表层告别老废角质，深层促进健康角质细胞的生成，两者协同作用，使肌肤呈现健康透亮光采。

蓝莓提取物，卓效抗氧

对比实验中通过同时使用蓝莓，Temoin，D-核糖以及标准物质来比较四种成分对于MMP-1的抑制能力。MMP-1又名间质胶质酶，是肌肤衰老的指标之一，同时对于肿瘤有促进作用。通过比对，蓝莓对于MMP-1活性抑制能力最强，是良好的抗氧化物质。

图：蓝莓对MMP-1的抑制能力最强

红茶发酵产物：提升光滑度

对于薇姿魔焕水中另一大核心抗氧成分，红茶发酵物，实验通过建立皮肤表面3D模型来评价肌肤表面的粗糙程度，可以明显看到使用红茶发酵产物14小时后，肌肤模型表面更加光滑；通过比色卡的方式也可以清楚看出14小时后肌肤颜色更浅，代表肌肤表面的老废角质得到了有效的清除。

图：皮肤表面3D模型

数据有效证明，薇姿魔焕水含有H.E.P.E.S与羟基乙酸组成的“智慧焕亮组合”，能够有效表层焕亮肌肤。此外，魔焕水还含有蓝莓提取物与红茶发酵精华组成的“天然抗氧组合”，为肌肤深层排浊，将肌肤发黄晦暗的元凶从内到外清理干净。

实验力证：一抹三度焕亮

来自消费者的测评也验证了薇姿魔焕水的强大焕亮功效。焕亮测试中，消费者表示肌肤光泽度及光滑度有显著提升，痘印不褪的问题有明显改善。

焕亮测试：消费者表示肌肤光泽度及光滑度有显著提升

仅使用一次后，70%以上的女性表示，肌肤更加光滑，滋润，富有弹性，肌肤更显光泽，肌肤更加透亮，年轻，暗沉减少。此外，薇姿魔焕水通过了全部的肌肤安全测试。

专业夜间护理，光采立现

薇姿魔焕水适合夜间使用，可以连续每天晚上使用，是一瓶美白的夜水。夜间美白效果，事半功倍。因为相比白天而言，晚上没有了紫外线的辐射，黑素细胞不再受到刺激，美白产品这时可以更有效率的抑制黑色素的合成和沉积到皮肤里，好比一辆车，边开边修的效率肯定赶不上把车开到4S店里面，熄火停下来好好维护保养。其次，白天出门在外，脸上即使涂上了美白产品，也会不久之后被汗水冲刷掉，或者被各类污染物影响到功效。晚上睡着了，美白产品可以持续在脸部发挥效果，持续一整晚。加上夜间细胞处于修复的状态，对于营养的吸收更充分，也利于美白的功效发挥。我们整个水光白系列，会提供日水夜水，以及早晚均可使用的精华、面霜，让你的肌肤像打了补光灯一样，肌肤会发光。

薇姿魔焕水使用TIPS

薇姿的产品非常专业，针对不同类型的人群提供适合其的不同产品，包括修护类产品，以及高功效类产品。魔焕水就属于高功效类的产品，功效立竿见影，更加适合油皮或者肤色黯淡无光的人使用。如果肌肤还处于娇嫩敏感期，说明在不知不觉中，你的肌肤屏障收到内外侵袭已经受损，需要先养后补，建议先使用薇姿89搭配水光精华修护三个月之后，看肌肤屏障是否恢复健康，再使用高功效的魔焕水。