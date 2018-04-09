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白敬亭加入法国欧舒丹 代言欧舒丹清泉水润系列

白敬亭加入法国欧舒丹 代言欧舒丹清泉水润系列
2018年04月09日 10:15 新浪时尚
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　　导语：2018年4月，法国植物护肤品牌L’Occitane欧舒丹宣布：新生代青年演员白敬亭正式加入欧舒丹品牌大家庭，成为欧舒丹中国大陆地区的护肤代言人，将真实、健康的法国全进口护肤产品与温暖、惬意的浪漫法式生活方式带给大家。

新生代青年演员白敬亭正式加入欧舒丹品牌大家庭新生代青年演员白敬亭正式加入欧舒丹品牌大家庭

　　欧舒丹品牌源于法国浪漫地标——普罗旺斯，品牌创始人Olivier Baussan奥利维尔·博桑先生坚持把南法的自然、纯净带给全世界热爱生活的人，他将南法普罗旺斯富饶的植物、纯澈的花朵、幸福的香气、斑斓的色彩收藏在一起，加入浓浓普罗旺斯慢生活哲学，浇灌出一瓶瓶真实温暖的欧舒丹产品，让人无论身处何地，都能畅享便携式 “普罗旺斯慢生活”。

　　也许很多人知晓法国欧舒丹品牌是从手霜与身体护理产品开始，其实欧舒丹的面部护肤产品也极具全球口碑影响力：面部明星产品如小金瓶（欧舒丹蜡菊赋颜系列）、小蓝瓶（欧舒丹蜡菊活颜系列）、小白瓶（欧舒丹焕亮美白系列）、乳木果（欧舒丹乳木果保湿系列），都是海外明星钟爱的面部护理法宝，让他们在家就能享受专业级面护体验；同时，欧舒丹的面部明星产品凭借非凡的使用体验和出色效果，赢得众多国内外美妆大赏的面部口碑大奖，在海内外欧舒丹粉丝中享有极高回购率。

　　目前在中国市场上，欧舒丹面部护肤条线主要有以下几个系列：

　　* 欧舒丹蜡菊抗老系列：分2个明星系列

　　* 蜡菊活颜系列（昵称“小蓝瓶”）：针对初龄肌！修护初老，细致平滑，提升年轻能量。

　　*蜡菊赋颜御龄系列（昵称“小金瓶”）：针对中龄肌！多倍修复老化松弛，紧实提升。

　　*欧舒丹致臻奇迹系列：针对重龄肌！双重海陆能量，尊宠紧致提拉，激活细胞青春潜能。

　　*欧舒丹乳木果保湿系列：面部敏感肌/干皮的福音！修护屏障，缓解干燥和敏感，滋润保湿。

　　*欧舒丹焕亮美白系列（昵称“小白瓶”）：暗沉肌的大救星！提亮美白，修复暗沉，防晒透亮。

　　*欧舒丹男士活力系列：针对男士控油保湿！调整水油平衡，水润保湿不粘腻，更帅更有型。

　　* 欧舒丹美肌无瑕系列：针对毛孔粗大肤质！收缩毛孔、平滑肌肤、细腻匀亮，缔造无瑕美肌。

　　#人人都有清泉肌#

　　清泉白传授“撩水”技能

新生代青年演员白敬亭正式加入欧舒丹品牌大家庭新生代青年演员白敬亭正式加入欧舒丹品牌大家庭

　　2018年4月，欧舒丹面部护肤家族迎来重磅新品——欧舒丹清泉水润系列，这是欧舒丹全球同步首发的保湿新品，中国作为该系列在全球首发国家之一，特邀中国新生代青年演员白敬亭来演绎#人人都有清泉肌#的水润活力！

　　性格直率、气质纯净的白敬亭，因出演《谁的青春不迷茫》、《夏至未至》等多部影视作品，以及综艺节目《明星大侦探》、《我们战斗吧》、《二十四小时》中的出色表现，成为新生代青年演员的代表人物，他身上纯净健康、才兼文雅、沉静不浮躁的气质，与欧舒丹所秉承的纯净真实、舒适愉悦的品牌理念不谋而合，一如欧舒丹品牌精神：42年来一直脚踏实地将南法纯净、自然的优质产品带给全世界热爱生活的人。

　　在全新公布的欧舒丹清泉水润系列平面广告中，“清泉系青年”白敬亭一袭简洁藏蓝T恤，站在清泉瀑布后，干净、润透的好肤质，完美演绎了欧舒丹清泉水润系列为肌肤带来的水、润、透！白敬亭冷静沉稳、才兼文雅的优质形象，像极了欧舒丹清泉系列的明星成分——法国国家级自然保护区Réotier雷奥蒂耶清泉水的清冽纯净、富含营养，为肌肤带来完美舒适的呵护体验。此次全球首发的欧舒丹清泉水润系列，含5款强效锁水保湿产品：清泉水润洁面啫喱、清泉水润保湿精华露（昵称“澎澎露”）、清泉水润气泡霜（昵称“气泡霜”）、清泉水润保湿霜、清泉水润保湿喷雾，优选法国国家级自然保护区Réotier雷奥蒂耶清泉水，亲触肌肤瞬间释放源源水活能量，快速补水，开启肌底水源；蕴藏丰富矿物质，特含多倍钙离子，帮助强化和修护肌肤天然保湿屏障，紧锁肌肤水润澎澎澎，一整天都拥有水活饱满的清泉肌！

欧舒丹清泉水润系列欧舒丹清泉水润系列

　　在拍摄视频花絮时，白敬亭手执明星款欧舒丹“气泡霜”，在清泉瀑布旁展现了小白式的风趣，化身调皮的“撩水青年”，传授特殊的“撩水”技能，教大家如何用欧舒丹清泉系列轻松获得美得冒泡的水润肌肤。他充满活力元气的清泉系气质，让人心动不已！

　　#白敬亭24小时探秘清泉#

　　侦探白解锁南法保湿秘密

新生代青年演员白敬亭正式加入欧舒丹品牌大家庭新生代青年演员白敬亭正式加入欧舒丹品牌大家庭

　　演员工作压力大，对上镜要求高，所以在平时选择面部护肤产品时，白敬亭都会格外精挑细选。

　　现代生活中的大气污染、生活压力、精神紧张、气温变幻，会严重透支肌肤中的健康皮脂膜；肌肤状态不佳时，强制上妆、卸妆不当、过度护肤，也会令肌肤健康屏障不断受损，这也是造成现在很多人素颜肌肤无精打采的关键原因！皮肤学科研人员研究发现：当肌肤受损时，选择一些富含钙离子的护肤产品，令表皮层钙离子浓度提升，能直接调控皮肤表皮细胞的分裂和分化，加速肌肤修复。

　　作为白敬亭清泉肌的完美守护者，欧舒丹全新清泉水润系列特含多倍南法Réotier雷奥蒂耶清泉水钙离子，能有效镇定肌肤炎症，修复和调控皮肤表皮细胞的正常分裂、分化，重建肌肤屏障，紧锁肌肤水润，绽现健康清泉肌！2款明星产品：欧舒丹清泉水润保湿精华露（昵称“澎澎露”）、欧舒丹清泉水润气泡霜（昵称“气泡霜”）更是小白保持水润清泉肌的小秘诀。

　　白敬亭与我们分享了他的近况：“之前一直在做综艺《二十四小时》，前段时间刚加入《初晨》剧组拍新戏，休息不好的时候上镜状态也会不好，所以每天护肤对我很重要。男生嘛，护肤比较喜欢简单有效，每晚用洁面啫喱洗个脸，忙了一天油油的，用它洗完脸超干净。现在快夏天了比较热，欧舒丹澎澎露、气泡霜这种清爽质地的保湿产品非常适合我，我把它们冰在小冰箱里，一天拍戏下来用一用，冰冰凉凉水水的特别舒服。特别是气泡霜，一瓶装满几千颗气泡，用在脸上很水润！还有个保湿喷雾，我经纪人平时也会帮我随身带着，补水定妆都很方便。”

　　为了让#人人都有清泉肌#，欧舒丹还特别推出清泉肌礼盒，让每一个人都能拥有美得冒泡的清泉水润肌肤！

　　欧舒丹#人人都有清泉肌#

　　畅“饮”南法清泉 即刻注水保湿

　　他才兼文雅，是中国新生代的青年演员；他自然纯净，是演艺圈的清泉系青年。2018年4月起，新生代青年演员白敬亭加入法国欧舒丹大家庭，与欧舒丹一起探秘南法，让我们来倾听他的清泉告白！购买欧舒丹[清泉告白]套组或常规欧舒丹[清泉水润]产品，即可获赠加额礼赠，#人人都有清泉肌#！

1.欧舒丹[清泉告白]套组1。欧舒丹[清泉告白]套组
2.欧舒丹[清泉水润]产品2。欧舒丹[清泉水润]产品

　　欧舒丹清泉水润系列

欧舒丹清泉水润洁面啫喱欧舒丹清泉水润洁面啫喱
欧舒丹清泉水润保湿精华露欧舒丹清泉水润保湿精华露
欧舒丹清泉水润保湿喷雾欧舒丹清泉水润保湿喷雾
欧舒丹清泉水润气泡霜欧舒丹清泉水润气泡霜
欧舒丹清泉水润保湿霜欧舒丹清泉水润保湿霜

　　欧舒丹，让你不出国门，尽享南法舒适护肤体验。2018年，白敬亭将出现在更多法国欧舒丹面部护理产品的广告宣传中，与欧舒丹品牌碰撞出更多不一样的火花，敬请期待。

欧舒丹清泉水润系列欧舒丹清泉水润系列

　　欧舒丹的快乐，源自与生俱来的幸福感。

　　希望每个人使用它，内心都充满快乐温暖。

　　敬请扫一扫二维码关注欧舒丹天猫店：欧舒丹官方旗舰店

　　及 欧舒丹微信公众号：普罗旺斯欧舒丹

　　走近欧舒丹，把普罗旺斯的芬芳带回家。

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