白敬亭加入法国欧舒丹 代言欧舒丹清泉水润系列

导语：2018年4月，法国植物护肤品牌L’Occitane欧舒丹宣布：新生代青年演员白敬亭正式加入欧舒丹品牌大家庭，成为欧舒丹中国大陆地区的护肤代言人，将真实、健康的法国全进口护肤产品与温暖、惬意的浪漫法式生活方式带给大家。

新生代青年演员白敬亭正式加入欧舒丹品牌大家庭

欧舒丹品牌源于法国浪漫地标——普罗旺斯，品牌创始人Olivier Baussan奥利维尔·博桑先生坚持把南法的自然、纯净带给全世界热爱生活的人，他将南法普罗旺斯富饶的植物、纯澈的花朵、幸福的香气、斑斓的色彩收藏在一起，加入浓浓普罗旺斯慢生活哲学，浇灌出一瓶瓶真实温暖的欧舒丹产品，让人无论身处何地，都能畅享便携式 “普罗旺斯慢生活”。

也许很多人知晓法国欧舒丹品牌是从手霜与身体护理产品开始，其实欧舒丹的面部护肤产品也极具全球口碑影响力：面部明星产品如小金瓶（欧舒丹蜡菊赋颜系列）、小蓝瓶（欧舒丹蜡菊活颜系列）、小白瓶（欧舒丹焕亮美白系列）、乳木果（欧舒丹乳木果保湿系列），都是海外明星钟爱的面部护理法宝，让他们在家就能享受专业级面护体验；同时，欧舒丹的面部明星产品凭借非凡的使用体验和出色效果，赢得众多国内外美妆大赏的面部口碑大奖，在海内外欧舒丹粉丝中享有极高回购率。

目前在中国市场上，欧舒丹面部护肤条线主要有以下几个系列：

* 欧舒丹蜡菊抗老系列：分2个明星系列

* 蜡菊活颜系列（昵称“小蓝瓶”）：针对初龄肌！修护初老，细致平滑，提升年轻能量。

*蜡菊赋颜御龄系列（昵称“小金瓶”）：针对中龄肌！多倍修复老化松弛，紧实提升。

*欧舒丹致臻奇迹系列：针对重龄肌！双重海陆能量，尊宠紧致提拉，激活细胞青春潜能。

*欧舒丹乳木果保湿系列：面部敏感肌/干皮的福音！修护屏障，缓解干燥和敏感，滋润保湿。

*欧舒丹焕亮美白系列（昵称“小白瓶”）：暗沉肌的大救星！提亮美白，修复暗沉，防晒透亮。

*欧舒丹男士活力系列：针对男士控油保湿！调整水油平衡，水润保湿不粘腻，更帅更有型。

* 欧舒丹美肌无瑕系列：针对毛孔粗大肤质！收缩毛孔、平滑肌肤、细腻匀亮，缔造无瑕美肌。

#人人都有清泉肌#

清泉白传授“撩水”技能

新生代青年演员白敬亭正式加入欧舒丹品牌大家庭

2018年4月，欧舒丹面部护肤家族迎来重磅新品——欧舒丹清泉水润系列，这是欧舒丹全球同步首发的保湿新品，中国作为该系列在全球首发国家之一，特邀中国新生代青年演员白敬亭来演绎#人人都有清泉肌#的水润活力！

性格直率、气质纯净的白敬亭，因出演《谁的青春不迷茫》、《夏至未至》等多部影视作品，以及综艺节目《明星大侦探》、《我们战斗吧》、《二十四小时》中的出色表现，成为新生代青年演员的代表人物，他身上纯净健康、才兼文雅、沉静不浮躁的气质，与欧舒丹所秉承的纯净真实、舒适愉悦的品牌理念不谋而合，一如欧舒丹品牌精神：42年来一直脚踏实地将南法纯净、自然的优质产品带给全世界热爱生活的人。

在全新公布的欧舒丹清泉水润系列平面广告中，“清泉系青年”白敬亭一袭简洁藏蓝T恤，站在清泉瀑布后，干净、润透的好肤质，完美演绎了欧舒丹清泉水润系列为肌肤带来的水、润、透！白敬亭冷静沉稳、才兼文雅的优质形象，像极了欧舒丹清泉系列的明星成分——法国国家级自然保护区Réotier雷奥蒂耶清泉水的清冽纯净、富含营养，为肌肤带来完美舒适的呵护体验。此次全球首发的欧舒丹清泉水润系列，含5款强效锁水保湿产品：清泉水润洁面啫喱、清泉水润保湿精华露（昵称“澎澎露”）、清泉水润气泡霜（昵称“气泡霜”）、清泉水润保湿霜、清泉水润保湿喷雾，优选法国国家级自然保护区Réotier雷奥蒂耶清泉水，亲触肌肤瞬间释放源源水活能量，快速补水，开启肌底水源；蕴藏丰富矿物质，特含多倍钙离子，帮助强化和修护肌肤天然保湿屏障，紧锁肌肤水润澎澎澎，一整天都拥有水活饱满的清泉肌！

欧舒丹清泉水润系列

在拍摄视频花絮时，白敬亭手执明星款欧舒丹“气泡霜”，在清泉瀑布旁展现了小白式的风趣，化身调皮的“撩水青年”，传授特殊的“撩水”技能，教大家如何用欧舒丹清泉系列轻松获得美得冒泡的水润肌肤。他充满活力元气的清泉系气质，让人心动不已！

#白敬亭24小时探秘清泉#

侦探白解锁南法保湿秘密

新生代青年演员白敬亭正式加入欧舒丹品牌大家庭

演员工作压力大，对上镜要求高，所以在平时选择面部护肤产品时，白敬亭都会格外精挑细选。

现代生活中的大气污染、生活压力、精神紧张、气温变幻，会严重透支肌肤中的健康皮脂膜；肌肤状态不佳时，强制上妆、卸妆不当、过度护肤，也会令肌肤健康屏障不断受损，这也是造成现在很多人素颜肌肤无精打采的关键原因！皮肤学科研人员研究发现：当肌肤受损时，选择一些富含钙离子的护肤产品，令表皮层钙离子浓度提升，能直接调控皮肤表皮细胞的分裂和分化，加速肌肤修复。

作为白敬亭清泉肌的完美守护者，欧舒丹全新清泉水润系列特含多倍南法Réotier雷奥蒂耶清泉水钙离子，能有效镇定肌肤炎症，修复和调控皮肤表皮细胞的正常分裂、分化，重建肌肤屏障，紧锁肌肤水润，绽现健康清泉肌！2款明星产品：欧舒丹清泉水润保湿精华露（昵称“澎澎露”）、欧舒丹清泉水润气泡霜（昵称“气泡霜”）更是小白保持水润清泉肌的小秘诀。

白敬亭与我们分享了他的近况：“之前一直在做综艺《二十四小时》，前段时间刚加入《初晨》剧组拍新戏，休息不好的时候上镜状态也会不好，所以每天护肤对我很重要。男生嘛，护肤比较喜欢简单有效，每晚用洁面啫喱洗个脸，忙了一天油油的，用它洗完脸超干净。现在快夏天了比较热，欧舒丹澎澎露、气泡霜这种清爽质地的保湿产品非常适合我，我把它们冰在小冰箱里，一天拍戏下来用一用，冰冰凉凉水水的特别舒服。特别是气泡霜，一瓶装满几千颗气泡，用在脸上很水润！还有个保湿喷雾，我经纪人平时也会帮我随身带着，补水定妆都很方便。”

为了让#人人都有清泉肌#，欧舒丹还特别推出清泉肌礼盒，让每一个人都能拥有美得冒泡的清泉水润肌肤！

欧舒丹#人人都有清泉肌#

畅“饮”南法清泉 即刻注水保湿

他才兼文雅，是中国新生代的青年演员；他自然纯净，是演艺圈的清泉系青年。2018年4月起，新生代青年演员白敬亭加入法国欧舒丹大家庭，与欧舒丹一起探秘南法，让我们来倾听他的清泉告白！购买欧舒丹[清泉告白]套组或常规欧舒丹[清泉水润]产品，即可获赠加额礼赠，#人人都有清泉肌#！

1。欧舒丹[清泉告白]套组

2。欧舒丹[清泉水润]产品

欧舒丹清泉水润系列

欧舒丹清泉水润洁面啫喱

欧舒丹清泉水润保湿精华露

欧舒丹清泉水润保湿喷雾

欧舒丹清泉水润气泡霜

欧舒丹清泉水润保湿霜

欧舒丹，让你不出国门，尽享南法舒适护肤体验。2018年，白敬亭将出现在更多法国欧舒丹面部护理产品的广告宣传中，与欧舒丹品牌碰撞出更多不一样的火花，敬请期待。

欧舒丹清泉水润系列

欧舒丹的快乐，源自与生俱来的幸福感。

希望每个人使用它，内心都充满快乐温暖。

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走近欧舒丹，把普罗旺斯的芬芳带回家。