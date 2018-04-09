探秘南法清泉 人人都有清泉肌

导语：在南法普罗旺斯山区有一个国家级自然保护区，大自然的鬼斧神工，造就了这里独特的令人惊赞的地质地貌与丰沛自然资源，Réotier雷奥蒂耶清泉就坐落于此。大自然雨水灌溉渗入地表，通过地下水流动，一路收集岩石中丰富的矿物质与钙离子；地壳运动与地热的共同作用，令这些珍贵的水源最终汇入清泉池，形成蕴藏丰富矿物质的优质清泉水。

欧舒丹清泉水润气泡霜

清泉起源于形如动物的山地高区Hautes-Alpes区域，这些令人叹为观止的地形，皆为大自然所赐；得源于这些错落起伏奇妙的地势地貌，Réotier雷奥蒂耶清泉中蕴含了独特的对人体肌肤有益的矿物质和钙离子，是法国其他普通清泉的10倍！

几千年来，南法Réotier雷奥蒂耶清泉常年保持21度的水温，水质清澈纯净，已被欧盟认证为2000个国家级自然保护区之一。清泉中高纯度的矿泉成分，带来了周边丰沛的动植物资源，物种的多样性，令这里成为南法普罗旺斯地区自然的瑰宝。

科研人员研究发现：Réotier雷奥蒂耶清泉水中蕴含高质量、高含量的钙离子与矿物质，对肌肤干燥、炎症具有显著的修复作用；21度这个特殊水温，可帮助清泉长期保有丰富的矿物质和钙离子，水活力涌动充沛，更易被人体和皮肤吸收；长期使用清泉水，不仅能促进血液循环，加速人体新陈代谢，提升肌底免疫力，更能修复炎症，强化和重建健康的人体肌肤天然保湿屏障，深锁肌肤水分。

欧舒丹优选南法Réotier雷奥蒂耶清泉菁萃，研制出全新欧舒丹清泉水润系列，含5款强效锁水保湿产品：清泉水润洁面啫喱、清泉水润保湿精华露（昵称“澎澎露”）、清泉水润气泡霜（昵称“气泡霜”）、清泉水润保湿霜、清泉水润保湿喷雾，优选法国国家级自然保护区Réotier雷奥蒂耶清泉水，亲触肌肤瞬间释放源源水活能量，快速补水，开启肌底水源；蕴藏丰富矿物质，特含多倍钙离子，帮助强化和修护肌肤天然保湿屏障，紧锁肌肤水润澎澎澎，一整天都拥有水活饱满的清泉肌！

10倍钙离子！

清泉深润透 强健肌屏障

南法Réotier雷奥蒂耶清泉

健康水润的肌肤表层有一层肌肤屏障，它犹如肌肤的保护伞，帮助肌肤有效抵御外界伤害，维持肌肤内部水润饱满，让肌肤看起来Q弹润泽。然而，大气污染、生活压力、精神紧张、气温变幻，都会严重透支肌肤健康的皮脂膜；肌肤状态不佳时，强制上妆、卸妆不当、过度护肤，更是造成当代人肌肤健康屏障不断受损的关键原因！！

当肌肤屏障受损时，角质层或皮脂膜的厚度会越来越薄，肌肤对内界、外界的变化不再能及时应对：对内无法调节保湿，对外无法防御侵害、原有的锁水功能也会下降：

肌肤屏障初期受损时，肌肤水分容易流失，你会发现肌肤变得易干燥、脱皮、泛红，上妆也经常会脱妆、浮妆、爆皮；

严重的肌肤屏障受损，会引发肌肤灼热、瘙痒、疼痛、出小疙瘩甚至水泡、皮疹等症状，令再好的后续护肤品都难以发挥功效，再贵的底妆都无法服帖；

长期的肌肤屏障受损，会严重加速肌肤的老化与干燥，令肌肤看起来暗无生机。

因此，强化肌肤屏障是保湿锁水、保持肌肤年轻的关键点！

那怎样才能有效调理肌肤屏障，唤醒肌肤自身防御、锁水、保湿能力再生呢？

南法Réotier雷奥蒂耶清泉

肌肤也要补钙！

24小时气泡钙 激活肌御力

欧舒丹清泉水润系列

当肌肤受损、晒伤时，补充一些富含钙离子的护肤产品，令表皮层钙离子浓度提升，能直接调控皮肤表皮细胞的分裂和分化，加速肌肤修复。欧舒丹全新清泉水润系列，5款强效锁水保湿新品，清泉水润洁面啫喱、清泉水润保湿精华露、清泉水润气泡霜、清泉水润保湿霜、清泉水润保湿喷雾，从清洁到保湿到急救，蕴含纯净无污染的南法Réotier雷奥蒂耶清泉水，为肌肤补充源源矿物质尤其是钙离子，全面拯救干燥受损肌，调整肌肤屏障，令肌肤回复婴儿般的健康清泉肌。

欧舒丹清泉水润洁面啫喱

欧舒丹清泉水润保湿精华露

欧舒丹清泉水润保湿喷雾

欧舒丹清泉水润气泡霜

欧舒丹清泉水润保湿霜

水润清泉肌！

素颜与上妆 全都美得冒泡

肌肤的最佳状态，就是素颜漂亮，上妆服帖！

在使用一段时间欧舒丹清泉水润系列后，你会发现肌肤的整体状态都在慢慢改善和提升：皮肤不再那么容易干燥；上粉后不再容易起皮，几个小时后也不易花妆；卸完妆肌肤再也不像以前会敏感、泛红；去忽冷忽热的地方旅行、长时间待在燥热的暖气房、十几小时的机场飞行，肌肤也不像以前一样易干燥易刺痛……这些虽然都是潜移默化的改变，但通过慢慢调整肌肤状态，让肌肤恢复到健康屏障，修复保湿的同时，更锁住肌肤水份。

欧舒丹清泉水润气泡霜

8：00清晨醒来

澎澎露+气泡霜/保湿霜

每天早晨醒来，肌肤在经历了一晚的吐故纳新，是肌肤最佳的补充能量时期。欧舒丹清泉水润系列，蕴含纯净无污染的南法Réotier雷奥蒂耶清泉水，亲触肌肤的瞬间释放水活能量以及满满的钙离子，全面激活肌肤免疫屏障，充沛清泉能量，满足一整天的水润需求，全面保护肌肤，重现清泉肌，令后续的上妆更服帖完美，出门在外的一整天，都能更从容应对。#人人都有清泉肌#

欧舒丹清泉水润保湿霜

15：00下午茶

保湿喷雾+保湿霜

下午茶时间，是一天最愉悦的放松时刻，如果你长期呆在干燥暖热的空调房间里办公，建议这个时候可以喝多些水为机体补充水分，吃一些点心让身心放松。当然，在身体放松的同时，肌肤也需要在这个时间段获得放松，使用欧舒丹保湿喷雾为肌肤补充充足的水分和钙离子，帮助修复细胞；如果感觉脸部某些区域特别干燥或者泛红，也可以用保湿霜局部加强，令肌肤获得及时有效的修护。#人人都有清泉肌#

欧舒丹清泉水润气泡霜

18：00化妆约会前

澎澎露+气泡霜

如今很多女孩化妆越来越早，长期带妆、不良卸妆、过度护肤，令肌肤屏障严重，年纪轻轻就易出现皮肤泛红、红血丝、粗糙、起皮症状，但她们会继续用彩妆遮导致肌肤恶性循环。其实强化肌肤屏障最重要！欧舒丹清泉水润系列，蕴含纯净无污染的南法Réotier雷奥蒂耶清泉水，高含量、高质量的矿物质尤其是钙离子，可有效强化和重建肌肤天然保湿屏障，帮助肌肤锁住层层水分的同时，更让后续妆容完美，卸完妆依然拥有水润清泉肌。#人人都有清泉肌#

欧舒丹清泉水润系列

22：00晚上睡觉前

洁面啫喱+澎澎露+气泡霜/保湿霜

晚上护肤是护肤的黄金时间。如果说白天护肤是为了保护皮肤免受紫外线及外界环境侵袭，那么夜间护肤则是肌肤细胞修复和再生的关键点。夜间身体的血液循环顺畅，细胞分裂活动旺盛，在睡前使用全套欧舒丹清泉水润系列，蕴含纯净无污染的南法Réotier雷奥蒂耶清泉水，充沛的钙离子和矿物质会进入皮肤，帮助细胞迅速更新与再生，配合睡眠中荷尔蒙分泌引起的新陈代谢加强，令带妆了一整天的肌肤获得充分的休息与复苏，提高营养吸收。在洁面后，厚厚涂一层，修复与保湿功效更加显著。#人人都有清泉肌#

欧舒丹清泉水润系列

9：00长途飞行时

澎澎露+气泡霜/保湿霜

长途飞行最劳神伤肤！机舱内空气水分比正常少20%，十几小时处在“沙漠”化空气中，皮肤会严重缺水。当飞机进入平流层，和地面对流层相比，紫外线没有云层、地形阻挡，杀伤力比地面强十几倍。因此无论是皮肤还是呼吸道，一旦上了飞机，就要拼命补水！欧舒丹气泡霜和保湿喷雾都控制在50ML之内，方便飞机上随身携带，蕴含纯净无污染的南法Réotier雷奥蒂耶清泉水，充沛钙离子和矿物质，锁水保湿的同时，更能有效防御！#人人都有清泉肌#

欧舒丹清泉水润系列

14：00海边旅行时

保湿喷雾+澎澎露+气泡霜

夏天人们经常去海边游玩，太阳毒辣，无论抹多少防晒霜，肌肤都容易发红发热。这是肌肤屏障受损的表现！你需要及时调理和修复。有条件的话，建议可以把欧舒丹气泡霜和保湿喷雾放在酒店冰柜里冷藏后再进行涂抹，一来冰凉感对肌肤燥热有镇定作用；二来产品中的矿物质和钙离子能有效修复屏障，扑灭肌肤的燥热之火。在肌肤受损时多涂抹几次欧舒丹清泉水润系列，你会发现肌肤的修复能力比以往更快，晒伤的肌肤也能尽快恢复健康。#人人都有清泉肌#

欧舒丹清泉水润气泡霜

19：00健身后

澎澎露+气泡霜

每次健身后，由于肌肤新陈代谢加快，身体会大量排汗，毛孔内的污垢及多余油脂也会随着汗液排走。所以，运动后是给肌肤做大扫除的最佳时刻。但激烈运动后不要立刻洗脸或洗澡。正确的方式是做一些放松运动，大约过20分钟后用温水洗脸，毛孔扩张有助于洗尽脸上脏东西，再涂抹上具有镇定功效的欧舒丹气泡霜或者澎澎露，轻薄水润配方，为毛孔降温；运动完肌肤中脏东西被排出后，也是钙离子修复屏障的最佳时机，充足钙离子和水分有效促进细胞修复和再生，能比平时起到事半功倍的护肤效果！#人人都有清泉肌#

畅“饮”南法清泉，即刻注水保湿！

欧舒丹清泉水润系列，为你的肌肤强效补钙补水，屏障更强健，肌肤更水润，让你轻松拥有健康清泉肌！

欧舒丹清泉水润系列

欧舒丹的快乐，源自与生俱来的幸福感。

希望每个人使用它，内心都充满快乐温暖。

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走近欧舒丹，把普罗旺斯的芬芳带回家。