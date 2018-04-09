YSL圣罗兰美妆全球首家摇滚电玩城开启

#YSL天猫超级品牌日# 正式开启

YSL圣罗兰美妆全球首家摇滚电玩城开启暨哑光唇釉快闪店

登陆北京三里屯太古里

作为美妆潮流的引领者，YSL圣罗兰自创始以来便以其勇于打破框架，从不妥协且充满叛逆权威精神而闻名。2018年，大胆无畏的YSL依旧坚持不断探索并解放女性内在摇滚的叛逆灵魂，无限点燃新时代年轻女孩们随心所欲的自我精神。此次，为了庆祝YSL圣罗兰美妆天猫超级品牌日的盛大预售和Tatouage Couture哑光唇釉的重磅上市，YSL圣罗兰美妆推出全球首家摇滚电玩城。

4月2日- 4月6日，YSL圣罗兰美妆霸气登陆北京三里屯太古里。5天4夜，YSL全球首家摇滚电玩城、Tatouage Couture哑光唇釉快闪电以及黑鸦片香水互动艺术装置，正式引爆美妆与摇滚的新风潮，释放YSL专属颠覆气质。

在YSL圣罗兰的摇滚彩妆电玩世界里，每一面不同的你，皆可在这找到独一无二的极致。现场，各类别具一格的摇滚元素和充满YSL热门产品及主题元素的电玩设备，释放着反叛摇滚的无限诱惑，刺激着特立独行的叛逆灵魂，吸引了众多YSL圣罗兰美妆的好友、媒体人、时尚潮人、音乐人、设计师、造型师等前来现场体验。各类趣味性十足的电玩设施，宣扬着自信表达内心，诠释摇滚叛逆、拒绝平凡、大胆无畏的YSL品牌精神。

2018年唇釉鼻祖YSL再次升级，打破传统唇妆既定规则，全新推出YSL哑光唇釉。突破性的色泽配方使其拥有更显色、更轻薄、更持久的多重功效。独家专利刷头，革命性创新“奶油刀”，斜面设计，精准均匀地勾勒唇型轮廓，打造完美唇妆。

活动现场，YSL精心打造新品Tatouage Couture快闪店，为所有唇部彩妆爱好者带来全系列共18色的新款哑光唇釉。YSL专业彩妆师更现场提供免费试妆服务，为年轻女孩打造叛逆前卫的时尚妆容，感受YSL独一无二的彩妆魅力。此外，YSL也为大胆前卫的你定制了专属彩妆纹身贴，打造独立个性的摇滚女孩形象。

经典YSL黑鸦片香水，诠释着大胆无畏的摇滚风格，以前所未有的个性奢华氛围，释放女性灵魂中追寻真实自我的渴望。玩趣滑梯、光影长廊等各类互动拍照区域，在咖啡花的奢华香味中散发着性感的气息，满足年轻女孩们拒绝妥协、大胆尝试的可能，拍出属于自己的极致摇滚态度。

全城聚焦，激情狂欢！奢华，前卫，趣完色彩与竞技，YSL圣罗兰美妆，持续制造惊喜无限，只为让你发现自己的彩妆世界！

即刻登陆YSL圣罗兰天猫旗舰店在线购买。独家宝贝互动页面，有型有“色”；全数拥有的明星产品，随时随地挑选专属你的摇滚彩妆！

2018年4月16日

YSL#天猫超级品牌日# 更多惊喜 尽情期待