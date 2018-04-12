沈梦辰携手OGX 直播解锁秀发活色生香的秘密

4月10日晚八点，人气综艺主持人沈梦辰作为特邀嘉宾，参与了全球知名自然时尚护发品牌OGX进驻中国后的首次天猫直播。当晚，沈梦辰披着一头顺滑柔亮的长发，与粉丝网友亲密互动、畅聊护发话题，一起解锁秀发活色生香的秘密！短短不到一小时的直播，收获了超过15万人次的总观看量和13万条点赞互动，为全新进驻天猫国际的OGX官方旗舰店积攒了大量人气。

作为知名的综艺主持人，沈梦辰个性率真、大胆热情，充满活力，面对纷扰的娱乐话题也始终能够大胆无畏地简简单单做自己，如同OGX写在LOGO里的那样：美丽、简单、纯粹。她的一头充满生机活力的秀发也如同她本人一样，拥有着女神般的柔美外表和女汉子般的强韧内心，由内而外散发着令人艳羡的生命力。沈梦辰说她第一眼看到OGX品牌就被它散发出来的热情无畏、色彩缤纷与活色生香的活力所吸引。她相信年轻、有自己的想法、大胆活力爱自己、也热爱生活的女生都会喜欢上这个来自美国的全球知名自然时尚护发品牌。

在此次直播中，沈梦辰不仅畅谈了她对于秀发的审美标准、个人的洗护发习惯，还很认同OGX的护发理念。她和OGX都相信头发是有生命力的，理想的头发，要自然垂顺、强韧有弹性。一向崇尚自然纯净之美的OGX，特别重视产品成分，始终致力于从世界各地汲取天然护发成分，通过无硫酸盐的沙龙级专业配方，全方位的温和呵护头皮与发丝，满足一切秀发所需！

直播当日，天猫国际上的OGX官方旗舰店同步开启了一轮不容错过的开仓大促，多重福利令中国消费者可以用最大折扣力度，下单购买OGX多款明星洗护产品。曾经曾经荣登北美权威Allure榜单获得“最受欢迎修复洗发水”的网红“蓝胖子”——摩洛哥坚果油洗发水，也是明星热卖单品。用直播专属优惠券购买“蓝胖子”洗护套装，到手价仅为119.9元；另一主打产品樱花轻盈保湿洗发水，当天售价79.9元，全天第二套半价（2套到手价119.85元）！

继第一场与消费者的人气互动后，OGX还将陆续在中国市场持续发力。不仅通过天猫国际上的OGX官方旗舰店提供多款明星产品，更会开通官方微信、微博，与消费者在各个平台上活力互动，诚挚邀请更多消费者与OGX一起令秀发闪耀出夺目光芒，柔美丝滑每一天！