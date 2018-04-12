繁花秘境娇媚惊鸿 宝格丽香氛花神系列闪耀登场

[2018年4月11日，上海]意大利珠宝世家BVLGARI宝格丽于上海人民广场来福士广场开设全新限时主题店，惊艳推出BVLGARI SPLENDIDA宝格丽花神系列，邀你一同进入精心打造的繁花秘境品鉴奇香。此次系列萃取玉兰、玫瑰、茉莉和鸢尾四种经典花朵香气，调配馥郁迷人的香型，诠释臻贵花朵与制香技艺交织的华美艺术。宝格丽梦幻花园倾心奉上令人难忘的曼妙芬芳，勾勒当代女性的魅力风范。

BVLGARI SPLENDIDA宝格丽花神系列限时主题店

阵阵幽香袭来，宝格丽香氛倾心打造的神秘奇景跃然于眼前，吸引不少在场宾客流连观赏。璀璨金色勾勒出闪耀大气的殿堂，场内鲜花盛放，如同浪漫美丽的花园在眼前展开，呈现出耀眼夺目的场景。BVLGARI SPLENDIDA宝格丽花神系列四款香氛弥漫出馥郁丰盈的香气，与繁花芬芳交织在一起，让人沉迷于明媚悠然的感官享受中。

BVLGARI SPLENDIDA宝格丽花神系列限时主题店内景

四款香氛放置于簇簇鲜花之间，与群芳争艳：BVLGARI SPLENDIDA MAGNOLIA SENSUEL宝格丽醉美兰香女士香水芳香四溢，娇媚高贵的香调宛如一曲玉兰香颂，尽展玉兰与女性的百变风韵。BVLGARI SPLENDIDA IRIS D’OR宝格丽明彩馨香女士香水以鸢尾的柔美情致传达女性的典雅特质，彰显皇权之花的无上尊荣。BVLGARI SPLENDIDA ROSE ROSE宝格丽浪漫玫香女士香水糅合了清新自然的玫瑰香，让魅力由内而外绽放，烘托女性的浪漫柔美。BVLGARI SPLENDIDA JASMIN NOIR宝格丽魅夜茉香女士香水用茉莉演绎耀眼纯白与深沉黑寂的双重诱惑，凸显撩人风情。

BVLGARI SPLENDIDA宝格丽花神系列香水产品近照

活动现场邀请四位男模展示BVLGARI SPLENDIDA宝格丽花神系列，演绎四抹迷人芳香。高大英俊的男模手捧香氛与宾客互动，鲜花与臻贵香气相互映衬，美好的氛围令人陶醉。更有花艺师精心为顾客制作娇艳欲滴的花束，满载着明媚的芳息传递满满爱意，令人在芬芳中享受春日的美好，见证BVLGARI SPLENDIDA宝格丽花神系列的多面魅力。宝格丽香氛还贴心提供打印照片服务，令到场宾客可以定格与鲜花和宝格丽香氛的美丽瞬间。

男模展示BVLGARI SPLENDIDA宝格丽花神系列

BVLGARI SPLENDIDA宝格丽花神系列鲜花礼赠

BVLGARI SPLENDIDA宝格丽花神系列于2018年4月在中国隆重上市，明亮璀璨的瑰宝蕴含四种花之精髓。宝格丽赋予经典花香崭新定义，全力打造娇媚惊鸿、馥郁丰盈的香氛系列，成就香水世界的典范之作。

产品售价：

BVLGARI SPLENDIDA MAGNOLIA SENSUEL宝格丽醉美兰香女士香水

30ml/695RMB 50ml /995RMB 100ml/1，415RMB

BVLGARI SPLENDIDA IRIS D’OR宝格丽明彩馨香女士香水

30ml/695RMB 50ml /995RMB 100ml/1，415RMB

BVLGARI SPLENDIDA ROSE ROSE宝格丽浪漫玫香女士香水

30ml/695RMB 50ml /995RMB 100ml/1，415RMB

BVLGARI SPLENDIDA JASMIN NOIR宝格丽魅夜茉香女士香水

30ml/695RMB 50ml /995RMB 100ml/1，415RMB