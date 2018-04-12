伊丽莎白雅顿“果敢前行 从心出发”品牌发布会

[2018年4月9日]百年护肤殿堂Elizabeth Arden伊丽莎白雅顿于北京当代艺术新地标——兰境艺术中心盛大开启 “果敢前行，从心出发”品牌发布会暨代言人揭晓仪式。来自全国各地的主流时尚媒体、众多知名美妆博主与护肤达人齐聚京城，只为共同见证伊丽莎白雅顿在全新品牌理念“果敢前行，从心出发”的引领下携手中国区品牌代言人白百何、彩妆系列代言人黄景瑜共同开启全新旅程的重要篇章。

活动现场

[红门再现 续写经典传奇新篇章]

有一扇红门，她镌刻着伊丽莎白雅顿闪耀出女性的光辉，她让爱美的女性有内而外地改变自己和发掘自己的美丽基因。她带着神奇的魔力，以不断创新的态度推动者女性永不停歇地追求更完美的自己。

这扇红门背后是伊丽莎白雅顿为魅力女性营造的红色天堂，更是伊丽莎白雅顿夫人敢于去挑战时代的创举。伊丽莎白雅顿带着对于美丽更高的追求与信仰于2006年正式来到中国。12年的努力与创新，雅顿为万千中国女性的美丽人生指引了方向，也取得了众多辉煌的成就：2012年，伊丽莎白雅顿率先于高端美肤品类进入电商新渠道；2016年，伊丽莎白雅顿全球首家新概念柜台进驻上海大丸百货。

开启红门，果敢前行，雅顿将引领女性冲破智慧和科技的求新成为每一个时代美的领跑者，找到忠于自己的美丽新高度。

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12年的轮回，在这全新的机遇之期，伊丽莎白雅顿不敢有片刻停留。虽已撰写了荣耀史纪，但对于广大中国女性而言，未来才是最令人值得期待的。雅顿希望通过对于中国市场的深入研究，不断丰富和完善产品系列和品类，帮助女性改善外在肌肤；同时，更要将品牌从百年前就倡导的理念贯彻至今，“源于女性，回馈女性”，通过多种公益项目，鼓励女性树立自信的个人风格，展现独特魅力，让女性朋友由内而外焕发熠熠光彩。

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[时空胶囊 时空“逆转”]

1990年，伊丽莎白雅顿创新提现独立精准护肤理念，创造了纯净高效的单剂量胶囊精华，备受瞩目的第一代伊丽莎白雅顿时空胶囊应运而生，当下女性追求美丽的懵懂与渴望便被彻底改变。而这一划时代的新发明也为伊丽莎白雅顿带来了“胶囊专家”的盛名美誉。今天，这款传世精华液在历经4次变身以及工艺技术的不断革新升级之后，再次以伊丽莎白雅顿品牌不断致力于高科技的完美之作呈现，展现了此款胶囊精华液逆龄时空的奇迹。第四代时空焕活胶囊精华液升级CLX金致导航复合成分，内含独特的神经酰胺，精准修护，重塑肌理，提拉紧致。带领万千女性穿梭时空之门，感受前所未有的肌肤呵护。

今日，雅顿为您带来第四代时空焕活胶囊精华液，未来，伊丽莎白雅顿也将继续遵循着不断创新研发，持续领导美容保养时尚与方向的理念，推陈出新，在不久之后的2018年第四季度与2019年，一直到之后的每一年，重磅推出一系列胶囊精华，升级、完善并扩充雅顿的胶囊家族系列，使经典传承，享永世美誉。“胶囊专家”，名副其实！

伊丽莎白雅顿时空焕活胶囊精华液 60粒 RMB690

伊丽莎白雅顿时空焕活胶囊精华液 60粒 RMB690

第四代时空焕活胶囊精华液

[双星代言 发掘内心力量成就自我传奇]

作为伊丽莎白雅顿中国区品牌代言人，时刻保持自信，从容果敢的白百何，拥有着与伊丽莎白雅顿护肤系列同样的品格与个性，以及对事物始终坚持的执着信念。而黄景瑜阳光、勇敢、率真、敢于尝新的特质，也与伊丽莎白雅顿始彩妆系列不断创新、玩味色彩的理念不谋而合。虽然两位代言人最初来自不同的行业领域，但无论是已经成为实至名归的票房冠军，时刻自信优雅的白百何，还是虽属大荧幕新面孔却也取得傲人成绩，勇敢率真的黄景瑜，他们都拥有着与伊丽莎白雅顿夫人难得的契合点，那就是拥有强大的内心力量，敢于突破挑战自我。

伊丽莎白雅顿中国区品牌代言人 白百何

伊丽莎白雅顿中国区品牌代言人：白百何

伊丽莎白雅顿中国区品牌代言人：白百何

伊丽莎白雅顿中国区彩妆代言人：黄景瑜

伊丽莎白雅顿中国区彩妆代言人：黄景瑜

伊丽莎白雅顿中国区彩妆代言人：黄景瑜

2018年，Elizabeth Arden伊丽莎白雅顿将继续秉承着创始人雅顿夫人“美是自然与科学的结晶“的美学理念，携手中国区品牌代言人白百何小姐与彩妆系列代言人黄景瑜先生，不断锐意进取。而对于一路陪伴伊丽莎白雅顿不断超越前行的消费者来说，伊丽莎白雅顿也希望并呼吁大家可以像白百何与黄景瑜两位代言人一样：不忘初心，不畏惧别人的眼光，更不要被世俗中种种无形的枷锁所束缚，任何人都应该听从内心的力量，面对真实的自我，尽情展现自身独特的魅力，“果敢前行，从心出发”！