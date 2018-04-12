全新伊丽莎白雅顿铂粹御肤智慧净妍面膜可排除肌肤毒素，捍卫肌肤健康。配方中含有具有强大抗氧化功效的艾地苯醌，这款富蕴清洁卓能的清洁面膜可吸附肌肤表面毒素、杂质，修复肌肤自身排毒系统，焕活健康美肌，让肌肤更加光滑细腻，毛孔隐匿无形。

你的肌肤正在遭受污染的威胁：

污染无时无刻无孔不入。研究表明，污染物颗粒可以比人类毛孔小20倍，仅在面部肌肤就可能附着成千上万的污染物颗粒，肌肤极易受到其有害影响。并且年龄也是影响肌肤抵抗污染能力的重要因素。在20岁时肌肤细胞的更新周期大约是20天，但到了45岁时，这些细胞平均需要40天才能自我更新。

伊丽莎白雅顿铂粹御肤智慧净妍面膜

采用了强效抗氧化复合成分、智慧高分子复合物和植物复合物的铂粹御肤智慧净妍面膜，能帮助去除累积在肌肤表面的毒素，吸附污垢，多余油脂和污染物颗粒，从而帮助改善肤色。这款面膜能温和去除角质，修复肌肤自身排毒系统。柔滑啫喱配方确保了即时净妍和长效排毒的非凡效果。

主要成分：

• 抗氧化复合成分——艾地苯琨、麦毓因、混合浆果（蓝莓、枸杞、蔓越莓）组成的强效抗氧化复合成分，对抗损伤肌肤的自由基。

• 智慧高分子复合物——去除污垢、杂质，使肌肤更平滑，更显通透质感

• 树菇提取物——具有收敛性，有助于减少肌肤表面可见毛孔的数量。

• 植物复合物——生物类黄酮复合成分，具有强大的抗氧化功效，西兰花和芦荟提取物有助于促进肌肤的天然排毒系统。

研究表明：

• 肌肤更加通透，肤色明显提亮

• 毛孔显著减少

• 肌肤仿若可以自由呼吸

世界上80%的人口接触到的污染颗粒物远超过世界卫生组织建议的安全水平。呵护美肌免受污染颗粒物的伤害，您需要铂粹御肤智慧净妍面膜与铂粹御肤智慧防护乳的双管齐下。

使用方法：

每周两次，清洁肌肤后，均匀涂抹一层，避开眉毛和发际。 静置20分钟直至完全干透，然后从边缘轻轻剥落，即刻呈现更加透亮，健康的肤色。

伊丽莎白雅顿铂粹御肤智慧净妍面膜 630元 /75ml

• 调理肌层，智慧排浊

• 抗氧循环系统，澄净肌肤

• 紧致毛孔

2018年4月起在全国伊丽莎白雅顿专柜及天猫旗舰店出售