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伊丽莎白雅顿铂粹御肤智慧净妍面膜

伊丽莎白雅顿铂粹御肤智慧净妍面膜
2018年04月12日 11:25 新浪时尚
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　　全新伊丽莎白雅顿铂粹御肤智慧净妍面膜可排除肌肤毒素，捍卫肌肤健康。配方中含有具有强大抗氧化功效的艾地苯醌，这款富蕴清洁卓能的清洁面膜可吸附肌肤表面毒素、杂质，修复肌肤自身排毒系统，焕活健康美肌，让肌肤更加光滑细腻，毛孔隐匿无形。

　　你的肌肤正在遭受污染的威胁：

　　污染无时无刻无孔不入。研究表明，污染物颗粒可以比人类毛孔小20倍，仅在面部肌肤就可能附着成千上万的污染物颗粒，肌肤极易受到其有害影响。并且年龄也是影响肌肤抵抗污染能力的重要因素。在20岁时肌肤细胞的更新周期大约是20天，但到了45岁时，这些细胞平均需要40天才能自我更新。

伊丽莎白雅顿铂粹御肤智慧净妍面膜伊丽莎白雅顿铂粹御肤智慧净妍面膜

　　采用了强效抗氧化复合成分、智慧高分子复合物和植物复合物的铂粹御肤智慧净妍面膜，能帮助去除累积在肌肤表面的毒素，吸附污垢，多余油脂和污染物颗粒，从而帮助改善肤色。这款面膜能温和去除角质，修复肌肤自身排毒系统。柔滑啫喱配方确保了即时净妍和长效排毒的非凡效果。

　　主要成分：

　　• 抗氧化复合成分——艾地苯琨、麦毓因、混合浆果（蓝莓、枸杞、蔓越莓）组成的强效抗氧化复合成分，对抗损伤肌肤的自由基。

　　• 智慧高分子复合物——去除污垢、杂质，使肌肤更平滑，更显通透质感

　　• 树菇提取物——具有收敛性，有助于减少肌肤表面可见毛孔的数量。

　　• 植物复合物——生物类黄酮复合成分，具有强大的抗氧化功效，西兰花和芦荟提取物有助于促进肌肤的天然排毒系统。

　　研究表明：

　　• 肌肤更加通透，肤色明显提亮

　　• 毛孔显著减少

　　• 肌肤仿若可以自由呼吸

　　世界上80%的人口接触到的污染颗粒物远超过世界卫生组织建议的安全水平。呵护美肌免受污染颗粒物的伤害，您需要铂粹御肤智慧净妍面膜与铂粹御肤智慧防护乳的双管齐下。

　　使用方法：

　　每周两次，清洁肌肤后，均匀涂抹一层，避开眉毛和发际。 静置20分钟直至完全干透，然后从边缘轻轻剥落，即刻呈现更加透亮，健康的肤色。

　　伊丽莎白雅顿铂粹御肤智慧净妍面膜 630元 /75ml

　　• 调理肌层，智慧排浊

　　• 抗氧循环系统，澄净肌肤

　　• 紧致毛孔

　　2018年4月起在全国伊丽莎白雅顿专柜及天猫旗舰店出售

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