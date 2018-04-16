不要再为老男人惹烦恼了 小姐姐们请主动出击身边的“小奶狗”吧

今日我马丽姐领证“小奶狗”的娱乐重磅在炸晕所有单身狗的同时，更是惊醒了另外一群苦苦觅爱的汪们er，原来身边的“小奶狗”才是小姐姐们应该放眼去培养的重点市场！

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放眼全球市场，这年龄不是问题的姐弟恋真的是越来越挑战大家下巴的跨度能力。小编只能说是“传统限制了我的想象”。其实，在现今这个你永远都猜不到身边约会人几岁的时代，90后老阿姨们想要撩撩身边的小奶狗们，就如同吃一块蛋糕那样的简单。

比如最近正在热播的让阿姨们春心荡漾的《经常请吃饭的漂亮姐姐》中，就言传身授了N条韩式花样技巧给各位仙女们，别说我没提醒你哟，请准备好小本本，记下来！

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套路1，请吃饭！

剧中时隔五年再次回归荧幕的孙艺珍，不但依然带着少女般的清纯甜美更是在举手投足间散发着轻熟女的性感与热情，这样的姐姐配上不断请你吃饭的套路，你说“小奶狗”丁寅海哪里还有招架的能力？

一个真实的思密达案例就赤裸裸的摆在我们眼前，那就是双宋CP。当年被记者们追着问乔妹与宋仲基的关系时，我们的乔妹就非常含蓄的回答说：“自己只是经常请吃饭的姐姐吧！”记住没，请吃饭！经常请吃饭！花式经常请吃饭！

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套路2，轻“妆”上阵

如果年龄已经不是你们的问题，那么外表的外人的眼光一样不要让它成为阻碍你们发展的绊脚石，下面贴心的小编就为你们定制一套“小奶狗”约会秘籍，让你轻松上阵！

贴心Tips 1：睡前面膜用起来，第二天的肌肤光滑水嫩！

兰芝夜间修护睡眠面膜 70ml/RMB 195

推荐理由：高效的护肤成分与科技，轻盈的质地，舒缓的香氛，在夜间常规护肤步骤后使用，锁住并帮助吸收前骤有效营养成分。约会前为肌肤急救补水，肌肤即刻水当当，妆容更服帖。

贴心Tips 2：妆前水，抗老产品要趁早用起，不为皱纹惹烦恼！

雪花秀臻秀修护活颜水 125ml/RMB770

推荐理由：臻秀修护活颜水作为一款草本全效抗老化细肤水，直达肌肤深层，为肌肤灌注大量滋补的水分与营养。

雪花秀臻秀修护活颜乳 125ml/RMB760

推荐理由：臻秀修护活颜乳作为一款草本全效抗老化乳液，能够唤醒肌肤的秀嫩年轻，令容颜由内至外散发柔美光泽，呈现肤质的极致细腻与柔滑。

当然啦，约会前一晚的睡眠面膜也是必不可少的步骤。睡个美容觉，第二天才能有好肌肤好气色。

贴心Tips 3：打造轻盈彩妆，为约会完成最后一步！

梦妆光采裸透气垫霜 15g*2/RMB269

推荐理由：具有800，000个气孔的气垫霜，使用后不晕妆、更服帖、细腻。吸收了BB乳液的气垫粉扑，在使用时向肌肤注入水分，更保湿。双重容器防止受到外部温度的影响，使容器内的BB乳液更清爽、新鲜。形成有伸缩性的防护膜，有效防止紫外线，持久维持干爽的妆容。

梦妆花妍水亮气垫腮红 8g/RMB145

推荐理由：通过气垫调节腮红使用量，多层叠加上妆，新手也能快速打造从自然到生动的脸颊。腮红经弹力网格过滤，轻薄均匀，与肌肤更加贴合，色彩更均匀。

梦妆花心丝绒唇膏笔 2.5g/RMB 89

推荐理由：热门豆沙色，更显气色！染色配方，更丝滑！新版油性配方，如丝绸般顺滑，舒适的使用感，同时呈现哑光柔雾质地与清晰明艳的色泽。更保湿！拥有长效保湿和持色能力。

小编的Tips非常适合准备去约会的你了！时间不等人，快去俘获你的“小奶狗”吧！