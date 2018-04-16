IPSA揭晓中国内地首位品牌形象大使 携手林允“量身定制 美丽私方”

近日，日本高端定制级美妆品牌IPSA茵芙莎正式宣布，新生代演员林允成为中国内地首位品牌形象大使。

作为当下最炽手可热的95后新生代演员之一，林允凭借自己的独特气质从12万人中脱颖而出，成为新一任“星女郎”，成功出演《美人鱼》女一号为大众所熟知。在镜头前她是古灵精怪的“美人鱼”；在各大时尚秀场也能看到她完美消化各种造型；无论在大、小荧幕或是各个社交媒体上，都给人留下了清新、率真、活力无限的印象。特别是在社交媒体上，林允非常热衷分享，被大家戏称为“被拍戏耽误的美妆博主”，在小红书上拥有超过500万的粉丝，是当之无愧的“美妆流量王”。镜头前白皙透亮的清纯素颜让许多人好奇她的护肤秘诀，她也总是乐此不疲地向粉丝们分享各种护肤保养秘诀，用心分享、用心交流，深受广大年轻人的追捧。

创立于1987年的IPSA，在美容界向来以“自我”、“个性”、“突破”著称，始终强调每个人都拥有与生俱来的美丽，拒绝千篇一律的“雷同”，为每一位消费者“量身定制”一份独属于自己的护肤方案，充分发掘每个人的内在美丽潜能，深受年轻消费者的喜爱。此次IPSA选择与林允合作，也是看中她身上的独特气质和在年轻人中的巨大影响力，相信她能完美诠释IPSA的个性原生之美。

林允表示第一次接触到IPSA这个品牌就非常喜欢，对柜台的专业肌肤测试和处方笺印象深刻，明星产品“ME自律循环美肌液”也是她最心仪的一款产品，通过专业的肌肤测试和恳谈，从皮肤锁水力、皮脂分泌力、透明度、角质层，张力弹力这些角度客观了解自己的肌肤状态，从17瓶中挑选出最适合自己的那瓶ME。IPSA品牌始终坚持这样的“肌肤恳谈”方式，与每位女性共创“美丽私方”，为中国消费者带来真正意义上的“定制级护肤概念”。

年轻，就是要追寻自我、敢于不同；

美丽，需要一起探索极致、“共创”私方。

2018年，林允的加入，将为IPSA增添一份与众不同的个性魅力，共同开启“量身定制，美丽私方”全新篇章。