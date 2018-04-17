LILY NAILS×B+红色力量快闪店 引领RED POWER红色新风潮

红色作为最具有力量的颜色，象征着热情、性感、权威与自信。而4月13日的北京，就刮起了这样一阵集美丽和灵魂力量为一体的RED POWER红色风潮，LILY NAILS联手B+汽车服务体验中心联手举办RED POWER红色力量快闪店。LILY NAILS和B+共同请大家美甲、喝咖啡，最后居然连洗车的服务也包了。如此炫酷的活动让双方粉丝们都蠢蠢欲动。

红色力量季快闪店环境

活动正式开始报名的第一天，LILY NAILS和B+的微信后台就被热情的粉丝们强烈“围攻”了。不得不说，粉丝的力量过于巨大，以至于LILY NAILS的报名链接直接被挤爆了……此次活动在美月一族社群同样也受到了大家的疯狂哄抢。最终，RED POWER红色力量快闪店共举办五个场次，邀请到了20家时尚媒体、10位时尚达人及20位幸运粉丝共同参加。

微博达人@奶茶猫

微博达人@粉色精灵KITTY

既然名为RED POWER，快闪店现场当然是以红色的布置为主啦。红色气球、红色灯泡、红色玫瑰花充满了整个活动现场，从视觉效果上就让大家感受到了LILY NAILS的热情诚意。

现场无处不在的红色力量

活动当天共有10位美甲师为大家倾情服务，红色的OPI甲油胶一上手，自信高贵无与匹敌！做完指甲，再喝上一杯B+特制饮品，更添一份惬意。开车来的朋友们可以同时体验车辆检测及洗车服务，真的是让参加活动的小伙伴由内美到外，连爱车都跟着美了一番。

LILY NAILS美甲师在为到场嘉宾美甲

LILY NAILS希望通过RED POWER将自信、魅力与热情传递给每一个小伙伴，我们大家都是充满爱与能量的精致女孩。