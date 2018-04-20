香奈儿可可小姐限时游乐厅 一场突破想象的美妆玩趣之旅

2018年4月14日至23日，香奈儿可可小姐限时游乐厅（COCO GAME CENTER）在上海K11购物艺术中心活力上线。这家以潮流游戏为主题的限时彩妆体验店，继日本东京、韩国首尔之后，迅速风靡申城，即刻成为年轻人热议聚集的新地标！与此同时，全新可可小姐唇颊蜜亦惊艳上市。6款鲜活色彩带来摩登时髦的哑光质感，独特色调契合不同心情。轻抹间呈现别样色彩，亦可叠加使用，演绎专属于你的玩趣精神！

香奈儿可可小姐限时游乐厅

玩趣街机时刻上演像素大作战

在香奈儿可可小姐限时游乐厅，这个游戏与色彩交织的摩登玩乐世界里，最受时尚美妆达人们追捧的当属抓娃娃机，一颗颗定制的透明球包裹着精致的香奈儿美妆试用品，令人跃跃欲试，不禁要一展身手；充满互动趣味的电玩区——可可小姐弹球游戏与可可小姐节奏游戏，巧妙融合了对战游戏的竞技乐趣与香奈儿唇颊蜜的诱人色彩，新颖摩登，让人意犹未尽。此外，还有仿若驰骋在巴黎街头的虚拟赛车游戏和预知今日幸运色的邂逅游戏……都为这座色彩游乐厅带来无尽的探索可能！游乐与色彩的体验不止于此，所有美妆爱好者们还可以提前预约品牌彩妆师，现场进行1对1的彩妆服务，令试妆增添互动感与玩乐趣味，为美丽加注活力与愉悦。

厅

香奈儿可可小姐限时游乐厅

可可小姐唇颊蜜演绎色彩新玩法

在香奈儿可可小姐限时游乐厅里，除了摩登有趣的电玩游戏外，全新香奈儿可可小姐

唇颊蜜才是这场活动真正的主角！作为可可小姐唇膏系列又一特别创作，其所传递的

是创新玩乐的彩妆体验。

香奈儿可可小姐限时游乐厅

6 支充满活力的色彩代表着6 种不同的心境：#410 少女心，是蜜桃般娇艳的粉红色；#412 玩火，是随心恣意的橘色；#414 星期一，是充满正能量的玫裸色；#416 疯狂，是打破常规的浓郁粉红色；#418 恋爱中，是传递甜蜜暗示的正红色；#420 罪恶感，是释放内心的紫红色。于你而言，“心情”可以是一种，也可以是不同的组合，这正是这款产品所传递的玩趣精神。它不仅可唇颊两用，更可与不同的香奈儿唇膏大胆叠加，轻松驾驭或清新脱俗、或鲜明亮丽的自然妆感，缔造专属于己的彩妆风格。

在香奈儿可可小姐限时游乐厅，你可以近距离感受最时髦的玩乐方式，体验摩登美妆的玩趣魅力。在这里，你只需遵循一条游戏规则，那就是—— 没有规则！

活动名称：香奈儿可可小姐限时游乐厅

日期：2018 年4 月14 日– 4 月23 日

时间：上午10 时– 晚间10 时

地址：上海市黄浦区淮海中路300 号K11 购物艺术中心一楼

此次香奈儿可可小姐限时游乐厅将分别登陆上海与成都。4 月限时入驻上海K11 后，

将在5 月18 日至27 日期间，闪现成都！