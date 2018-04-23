ETUDE HOUSE伊蒂之屋第八届Pink Play演唱会活力开唱

品牌全新代言人Red Velvet组合甜美亮相

ETUDE HOUSE伊蒂之屋第八届Pink Play演唱会活力开唱

作为人气少女彩妆品牌，ETUDE HOUSE伊蒂之屋一直以来致力于传播有趣的化妆游戏文化和玩美秘诀，并将美丽以多重新颖的形式带给少女们玩转体验。2018年4月14日，ETUDE HOUSE伊蒂之屋于韩国首尔DDP举行了第八届Pink Play演唱会，希望通过此次活动，将韩国的流行趋势与ETUDE HOUSE伊蒂之屋的‘Life is Sweet’品牌精神传递给来自全世界的人。

“Pink Play演唱会”是由ETUDE HOUSE伊蒂之屋举办的一年一度的音乐演唱会。自2010年第一届“Pink Play演唱会”举办后，每年都会有约2000~3000位来自世界各国的朋友被邀请来到这场盛会，与K-Pop明星们一起度过愉快时间，体验ETUDE HOUSE伊蒂之屋品牌文化和韩国最新潮流趋势。

ETUDE HOUSE伊蒂之屋第八届Pink Play演唱会现场

ETUDE HOUSE伊蒂之屋品牌代言人Red Velvet活力演出

4月14日“Pink Play演唱会”当天场内设置有各式各样的体验区域，来宾可以现场试用体验品牌琳琅满目的人气产品，有口碑底妆产品柔焦美颜妆前乳、长时间持妆的恒妆匀净粉底液，修颜玩色的玩转101系列等，旨在让来自全世界的媒体与粉丝感受到属于ETUDE HOUSE伊蒂之屋的甜美彩妆风格及‘Life is Sweet’的品牌精神。

此次演唱会除了邀请到韩国人气艺人Zico、Eddy Kim等莅临献唱之外，韩国人气少女组合“Red Velvet”特别亲临现场以ETUDE HOUSE伊蒂之屋品牌代言人的身份亮相，给媒体达人和全球粉丝带来活力四射的演出，更在现场与大家分享美妆心得，并透露了自己化妆包里的好用单品，其中就有ETUDE HOUSE伊蒂之屋的众多明星单品，而十色眼影盘家族的新品“番茄盘”和“蜜桃盘”也早已被她们收入囊中，并在现场表达了对此款新品的深度喜爱，无论是日常还是演出时的百变眼妆都能靠它们轻松搞定。

有了品牌新代言人的加持，今年即将在8月于中国上市的唇部新品——雾感主义水唇釉特别以“Red Velvet”组合五名成员的名字命名了五款主推色号：WENDY Brown（BR401）、JOY Grapefruit（OR201）、IRENE Red（RD303）、YERI Pink（PK003）、SEULGI Burgundy（RD302），并特邀“Red Velvet”拍摄大片各自诠释同名雾感唇色，一起掀起唇上“特雾”风潮。作为品牌全新的代言人，Red Velvet甜美可人的形象与ETUDE HOUSE伊蒂之屋“Trendy、Colorful、Playful”的品牌特色高度契合，拥有超高人气和影响力的Red Velvet出道至今，她们百变的妆容早已受到全球无数少女们的热烈追捧与效仿，也期待ETUDE HOUSE伊蒂之屋与“Red Velvet”未来擦出更多的火花，为年轻消费者带来更多sweet的惊喜。

ETUDE HOUSE伊蒂之屋粉红派对现场

此次“Pink Play演唱会”邀请了来自各国的媒体和网络达人一同享受视听盛宴，在演唱会前一天，品牌特别举办了“粉红派对”欢迎各国媒体及达人们的远道而来，以粉色系妆点的派对每一处都成为了拍照留念的打卡处。在活动现场大家参观了ETUDE HOUSE伊蒂之屋特色的Test Bar，近距离了解肌肤色彩测试，品牌彩妆师Dave Kim携手模特亲自演绎肌肤色彩测试及根据测试结果为模特搭配合适的妆容。

除了现场展示的色彩测试，ETUDE HOUSE伊蒂之屋还将年轻彩妆的更多选择和新体验聚集在旗舰店的Color Factory，为消费者带来一对一的彩妆定制，顾客可预约肌肤色彩测试及专属口红制作，搭配出最适合自己的“色彩妆备”。在研发更多好用好玩的产品同时，ETUDE HOUSE伊蒂之屋在未来将拓展更多创意的零售新体验，让消费者能全身心感受到Life is Sweet的品牌精神。