日本雅萌40周年庆 代言人赵又廷见证新品首发

[2018年4月12日，中国北京]日本高端美容家电品牌雅萌YA-MAN，1978年创立于东京，40年专注研发创新，致力于将美容院级专业技术应用于家用美容仪。雅萌品牌代言人赵又廷出席拾光焕新 A Time To Bloom——雅萌40周年庆暨2018新品发布会，并见证了射频美颜仪BLOOM新品首发。

美容黑科技遇上时尚 揭秘护肤肌密

发布会在北京三里屯CHAO酒店举办，紧扣科技与时尚概念，从立体展现、光影效果，到试用体验，零距离呈现雅萌领先的高科技护肤技术。

最让人惊艳的，当属日光礼堂的“逆转时光隧道”，采用多个圆形光环、菱形镜面组合而成，内部饰以新品‘射频美颜仪BLOOM’，吸引嘉宾创意自拍的同时，更将雅萌独有核心科技——双环圆形射频技术，紧致肌肤、注入美丽能量概念完美展现。

发布会现场更展示了雅萌产品更新迭代、坚持专注研发的历程，陈列了260项专利和452项知识产权证书，展现了雅萌雄厚的科技实力和众多里程碑式的成就，令现场嘉宾叹为观止。

当雅萌遇上赵又廷 见证新品首发

时光不会让美丽褪色，反而将历久弥新，40年美丽传奇，窥探时光的秘密。日本雅萌研发工程师吉田诚、皮肤科医学博士张桂蓉分别从专业和医学角度全面介绍并解读射频美颜仪BLOOM。

雅萌品牌代言人赵又廷和日本雅萌社长山崎贵三代、雅萌中国总代理碧捷董事长王振刚一起见证了新品射频美颜仪BLOOM全球首发的重要时刻。

在与主持人的互动中，赵又廷谈到：“BLOOM运用了双环射频技术，能够改善细纹、提拉脸部线条，提升肌肤弹力。我非常推荐这款全新产品，像我平时熬夜拍戏，肌肤状况比较差的时候都会使用美颜仪进行皮肤护理。”他更亲自为现场的幸运粉丝试用体验了射频美颜仪BLOOM，将现场气氛推向高潮。

行业对话 探讨她时代发展趋势

当越来越多的“她”成为社会的主流力量，社会正全面进入“她”时代。作为一场引领科技美容的行业盛会，雅萌另辟蹊径，以论坛对话的形式展开了关于“她时代”的畅想。碧捷董事长王振刚、日本雅萌山崎社长、OnlyLady CEO李云、新氧CEO金星、中国家电协会副秘书长朱军，来自各行业的领军人物逐一发言，分享了关于“她时代”的真知灼见，精彩不断。

双环圆形射频技术 为肌肤注入能量

作为发布会的核心产品，射频美颜仪BLOOM搭载雅萌专利的双环圆形射频技术，可穿透肌肤在真皮层形成3D 热能网，激发胶原蛋白重组新生。根据日本临床实验协会证明，使用BLOOM后有效淡化21%法令纹，脸部轮廓上扬6°，肌肤弹力提升20%，全脸立体修护让你拥有紧致·提拉·弹实的肌肤。

4月12日也是雅萌与小红书的超级品牌日，雅萌40周年巨献新品射频美颜仪BLOOM在小红书抢先发售。小红书作为目前全球最大的生活方式分享的社区，在全球拥有超过9100多万年轻用户。同时亦是雅萌在中国电商中最为重要的合作伙伴之一。从品牌入驻小红书以来便不断地为广大爱美女性提供全套肌肤问题解决方案，成功让爱美之人在家尽享美容院级专业护理。

代言人赵又廷在发布会粉丝互动环节，给粉丝送出亲笔签名的小红书RED BOX新品礼盒，里面正是全新的射频美颜仪BLOOM。在未来，消费者可第一时间在小红书旗舰店体验到雅萌品牌的最新产品，而与此同时雅萌必将在小红书平台获取更多新用户的青睐，赢得年轻客群市场。

40年，不仅书写着一个专业权威、美丽传奇的品牌故事，也是雅萌一段崭新未来的开始。2018年，雅萌将继续致力于产品的研发创新与品牌战略深化，引领美容仪行业在中国市场的发展，邀你一起续写雅萌的美丽传奇。