更好的选择是从头开始 姜思达和斐丝丽的第一次

今日，来自百年沙龙美发品牌施华蔻旗下的“斐丝丽”宣布姜思达出任其形象代言人，相信在敢于活出自我的的姜思达与斐丝丽的配合下，将为当下年轻人带来更多时尚美发新灵感。

姜思达诠释斐丝丽时尚主张

大学还未毕业的姜思达就因参加网络综艺节目被大家熟知，向大众展示出一个犀利、敏锐又不失温柔的大男孩形象。去年开始，他担任短节目《透明人》制片人，这一身份的转变再度受到各界关注。节目中他的犀利金句和“夸张”造型也时常被大家讨论，而私下里的思达不仅造型极具个人风格，连发型发色都经常使人眼前一亮。也就是这样敢于活出自我，做自己又取得不菲成就的形象获得斐丝丽的青睐，如同斐丝丽长期以来专注于亚洲人的发质特点，致力于为年轻人打潮流新风尚。

“斐丝丽”，更适合亚洲人的发质特点，包装设计是与日本知名艺术家Sebastian Masuda跨界合作的日系Kawaii路线， Care洗护系列加入花卉精粹，24小时持久拥有花香；Color染发系列则是让人领略到日系潮流的多变色彩。姜思达和斐丝丽都个性十足，将碰撞出怎样的时尚火花还是很值得期待的。

斐丝丽轻松演绎2018流行亚麻色

无论什么年代，我们每迈入一个新阶段，都喜欢用“从头开始”，换个发型或者换个发色，都成了不少人的小小仪式感。

亚麻色一直是日系经典时尚色，论个性显白不挑人非它莫属，亚麻色势必会成为新一轮流行趋势，打算换个发色，斐丝丽的亚麻色1+1系列便是不错的选择。

无漂染少伤发，美丽无后顾之忧

对于天生黑头发的亚洲人来说，想要染出好看的亚麻色，通常需要将头发进行褪色，漂成很浅的颜色之后才能染上必须通过漂染让头发颜色变浅才能达到染发效果，但是，漂染对头发伤害极大，漂的次数越多对发质、毛鳞片的损害也越大，而斐丝丽亚麻1+1系列，仅需2步，先用蜜糖浅金色打底之后再搭配自己喜欢的斐丝丽泡泡染或染发霜的颜色，无需漂染，就能轻松染出亮丽且少女感十足的日系亚麻色。

图中模特发色：斐丝丽Highlift7-57号（蜜糖浅金）叠加5-668号（蜜色褐棕）

个性组合，轻松DIY出美发沙龙出品的效果

不用繁琐的步骤，就能轻松DIY出美发沙龙的效果，快来看看“斐丝丽染发新玩法，亚麻1+1轻松出亚麻”的斐丝丽染发新玩法吧！先用高显色配方Highlift7-57号（蜜糖浅金）打底，染完吹干之后，再随心搭配斐丝丽泡泡染发乳或者斐丝丽染发霜，就能染出你心仪的颜色。Highlift7-57号（蜜糖浅金）再叠加5-668号（蜜色褐棕）的组合，就能DIY出最显白的小仙女发色；而使用Highlift7-57号（蜜糖浅金）再叠加Foam6-11/9号（蜜糖醇棕）的组合，就能染出芭比娃娃的经典发色。

Highlift7-57号（蜜糖浅金）染后效果

Highlift7-57号（蜜糖浅金）叠加5-668号（蜜色褐棕）染后效果

个性十足的姜思达，染发新玩法的斐丝丽，这样的组合碰撞就是希望更多年轻人勇敢做自己，快来屈臣氏以及天猫斐丝丽旗舰店选购属于你的那款star新发色！