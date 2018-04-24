只有“斐”尽心思 才能变身时尚icon

俗话说，发型不好毁所有，在这个颜值即正义的年代，想要在时尚圈占领一席之地，时尚icon们都纷纷开始从头发做文章，没有一头好看的发色都不敢说自己懂时尚。

斐丝丽亚麻色，诠释日系潮流经典

亚麻色是日系潮流经典色，因本身适合亚洲人肤色，又能突显亚洲女性精致妆容与质感，一直以来都被称为“时尚圈的不败色”。想要变身时尚达人，亚麻发色是你不错的选择。无论是浅色、深色还是经典亚麻，都能在斐丝丽染发新玩法亚麻1+1系列中找到最合适的诠释。

姜思达同款：斐丝丽Highlift7-57号(蜜糖浅金)叠加6-11/9(蜜糖醇棕)

姜思达遇见斐丝丽，演绎时尚icon

百年沙龙美发品牌施华蔻旗下的“斐丝丽”，自带日系卡哇伊范儿，今年更是提倡“斐丝丽染发新玩法，亚麻1+1，轻松出亚麻，不漂少伤发。”，准备带你玩转个性亚麻。它的代言人姜思达也是一个个性十足的时尚新人类，从不被注意的奇葩选手到如今成为90后CEO、时尚icon，每一步都走得有型有格。姜思达，是反抗平庸的少数派，他真实地做着自己，并且活得漂亮。他在节目里穿貂戴花，每一次的发言能收获无数好评，娓娓道来但又戳中人心，在他自己开创的短视频节目《透明人》中他也依然是那个温柔又不失犀利的大男孩。特立独行，活得洒脱又勇敢的姜思达，和斐丝丽的碰撞，可以说是对个性和时尚最好的诠释。

不漂少伤发，时尚道路零负担

对于染发，我们以往的印象就是：伤发。亚洲人发质粗加上发色较深，染色来说相对困难，想要染出好看的亚麻色，常见的做法就是将头发进行漂染褪色处理，若是想染的颜色较浅，还得多次漂染，但是，我们都知道漂染对头发伤害极大，随着漂的次数越多，对发质、毛鳞片的损害就越大，头发很快就会干枯没光泽且易断。

为了染发的同时不破坏头发原有的质感，减少对头发的损伤，斐丝丽亚麻1+1系列无漂染少伤发，两步就能轻松染出亮丽且少女感满满的日系亚麻色。只需要先用高显色配方Highlift7-57号（蜜糖浅金）打底，染完吹干之后，再随心搭配斐丝丽泡泡染发乳或者斐丝丽染发霜，就可以染出你喜欢的亚麻色。

姜思达同款：斐丝丽Highlift7-57号(蜜糖浅金)叠加6-11/9(蜜糖醇棕)

专属搭配，轻松DIY出时尚个性

在时尚当道的时代，千篇一律是不被认同的。不同的人因为肤色不同，当然也应该选择不同的发色。用斐丝丽亚麻1+1系列，让你随心地创造出最中意最适合的亚麻色。怎么操作？看过来！先用斐丝丽高显色配方Highlift7-57号（蜜糖浅金）打底，染完吹干之后，再搭配斐丝丽泡泡染发乳或者斐丝丽染发霜，就能得到get你爱的个性颜色。

模特同款：斐丝丽Highlift7-57号(蜜糖浅金)叠加9-6/9号(焦糖啡棕)效果图

比如，斐丝丽Highlift7-57号（蜜糖浅金）加上Foam6-11/9号（蜜糖醇棕）的组合，就能染出可爱迷妹的时尚发色，而如果你想要出韩系乖巧范儿，不如就选择Highlift7-57号（蜜糖浅金）搭配9-6/9号（焦糖啡棕）的组合，效果超级显白还带点cool。

斐丝丽Highlift7-57号(蜜糖浅金)效果图

斐丝丽Highlift7-57号(蜜糖浅金) 叠加9-6/9号(焦糖啡棕)效果图

如此深藏心思的时尚个性染发产品，是否已经让你迫不及待想要一试究竟了呢？那么赶快来用斐丝丽亚麻1+1系列打造你心目中最时尚、最符合你独特气质的亚麻色吧！屈臣氏以及天猫斐丝丽旗舰店有售。