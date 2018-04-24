沙宣现场快闪上演变型计 街头沙龙拒绝“不型”

最近某音上面很多人在分享“一双眼拯救一张脸”，“一个鼻子让整张脸垮掉”，引得无数整天觉得颜值拖累了自己有趣灵魂的小姐姐小哥哥们天天对着镜子捂完眼睛遮鼻子，遮完鼻子挡嘴巴，企图找出自己五官上的Bug，以求准确遮盖，还自己颜值一个信心。然而，事实与想像还是有点差距的，抬头看到镜子里的自己遮哪都一个样，低头又被朋友圈里各种男/女友视角的照片刷屏，颜值即正义的年代，感觉全世界都已经忘记“单（颜）身（不）狗（够）”这个物种的存在，是时候有人站出来拯救TA们了。

沙宣街头沙龙首亮相，用实力守护你的蓬松小脸

发型修饰脸型不是一个新鲜的话题，但是怎么才能“快速完成”，“长久保持”，“手残党也可以轻松操作”的确是个问题。作为发艺先锋的沙宣，一直致力于将先进的美发技艺和理念传递给广大爱美消费者，这种时候，当然要义不容辞的承担起做大家颜值底气的责任。

于是，4月19日沙宣就携自家首个街头沙龙亮相广州天河城北广场，不仅有专业发型师坐镇，同时带来沙宣无硅油洗护套装，目的就是要用实力守护大家的蓬松小脸，让你从此摆脱颜值拖累，早日变身约会型人。

现场快闪上演变型计，用效果刷新你的发型认知

早在活动开始前，沙宣就在其官方微博上发布了一组改造前的照片让网友们期待改造后的效果。果然，现场20位改造后的419型人齐出击，用一场快闪的时间就虏获了围观群众的心，一时间，街头沙龙秒变任意门，原来发型真的可以改变颜值。现场使用过沙宣裸感洗护套装的行人纷纷表示，担心颜值影响桃花运？不存在的！

沙宣 X 唯品会，拒绝不型，只用发型

活动现场可不止任意门这么简单，简直是要化身多拉A梦的节奏。现场观众通过扫码即可获得沙宣新品在唯品会上的购买密钥，把高端沙龙体验带回家，从此便可轻松Get“拒绝不型，只用发型”的核心秘籍。 据息，一“招”就可以完成颜值变的神器还会持续在唯品会热卖。