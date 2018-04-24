西安安远门瓮城里 竟然为了兰芝建工厂

现在美妆界最流行的是什么？美妆快闪店？都去腻了好么！

现在流行的是快闪梦工厂！

沉浸式体验品牌美妆产品，还可以参与各种新奇的互动环节，哪个女生愿意错过这么好玩的事情呢？

所以，兰芝LFO带着气垫梦工厂周游全球，将全新的底妆理念带给全世界的爱美的姑娘，把小姐姐变得更美更潮。

终于，马上4月25日，要在西安安远门降落，为各路爱美人士“造梦”。

提起工厂，大家应该首先想到整齐划一的流水线和冰冷的机器，而兰芝气垫梦工厂是不一样的，爱美的小姐姐们肯定进去之后就再也不想出来。

已经有设计图流出来了，我们来了解一下！

兰芝气垫梦工厂里每个细节都不能错过，连墙上一排五颜六色的管道都藏着小心机，据说这些管子会说故事，说不定还能听到自家爱豆对你表白呢！想想还有点小激动~

除了管道，工厂里怎么少的了传送带呢！兰芝把全套“气垫家族”产品都摆在了传送带上，所有气垫产品一字排开给大家看看什么叫#气垫专家#的排场。

当你看完所有产品在心里种下一片草原的时候，旁边的匠芯美妆体验所就可以试用全套气垫产品。注意，是全套哦，是市面上的全套气垫家族哦。还有兰芝专业彩妆师为你打造最适合你的完美妆容，让你在这个dream land里当一个有dream look的小仙女。

化完妆的小仙女们，肯定要忍不住拍拍拍，所以气垫梦工厂早就准备好了美肌闪耀影像区，专业人士现场拍照，即刻就能通过云摄影拿到美照（放心，用完紫霞气垫之后，都是自带柔光的！）

除了好看的场景外，还有大叔们也要秒变少女心的棉花糖和气垫造型Cupcake和五彩缤纷的冰激凌！

最后，请认准这个ICON，4月25日兰芝气垫梦工厂空降西安安远门！

偷偷告诉你吃好玩好之后更有神秘男女明星现场助阵兰芝紫霞的盛大上市。想知道是谁的话，就请继续关注兰芝中国官方微博和微信公众号，欢迎大家在4月25日晚7点观看兰芝中国的一直播一起进行一场兰芝气垫梦工厂的奇妙之旅！