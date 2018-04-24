2018 innisfree悦诗风吟公益林 绿色地球共播种

——2018 innisfree悦诗风吟公益林 内蒙古种树志愿之行

2018年4月13至16日， innisfree悦诗风吟公益林项目——内蒙古志愿者植树行第6次绿力启程。此次25人的绿色志愿植树团队来自于幸运的消费者代表以及爱心员工，共同远赴内蒙古通辽地区，去更真切感受当地的环境，更直观地了解植树造林的迫切性，并亲身参与由“上海根与芽”发起的“百万植树计划”项目，亲自栽树修枝，为改善土地沙漠化，还地球母亲绿色健康容颜而努力。

悦诗风吟公益林，感恩自然

自2000年创立以来，innisfree悦诗风吟始终坚持绿色环保的真善之美，从每一个细节出发，以实际行动传递绿色与健康，致力于缔造一个真正的自然主义品牌。

源于自然，回馈自然，悦诗风吟始终将环保公益事业奉为品牌经营哲学的重要元素。innisfree除了产品包装使用可降解材料制作、店铺设有空瓶回收处外，每年还开展绿色圣诞节的“悦诗风吟绿色爱心图书馆项目”，关注贫困山区儿童；在多个国家和地区同步推出“悦诗风吟环保手帕活动”，号召使用手帕代替纸巾；每年组织“悦诗风吟绿色公益骑行”，呼吁低碳出行；每年积极推广“百万植树计划”项目，在内蒙古沙漠化地区建立“悦诗风吟公益林”。2018年4月，悦诗风吟更是特别成立了公益专项基金——上海宋庆龄基金会悦诗风吟绿色公益基金，不断传递绿色环保的正能量。

“悦诗风吟公益林项目”自2012年innisfree来到中国第一年起便开始实施，innisfree悦诗风吟携手上海根与芽发起的“百万植树计划”项目，至今已连续合作7年，截止至2018年共计认捐73，000棵树苗，这些树木一生所能吸收的二氧化碳将达到上万吨。并且，innisfree每年坚持组织种树志愿者队伍，亲赴内蒙古沙化地区播种绿色希望，让更多对环保感兴趣的人了解环保的必要和迫切性。

亲赴科尔沁，为地球播种绿色

植树行程的第一天便是长达7个小时的植树任务。大家来到了内蒙古通辽附近的科尔沁沙地。科尔沁已经不再是人们想象中的绿色大草原，过度的放牧、不合理的耕作以及恶化的气候，已经让科尔沁地区逐渐演变成沙地。在上海根与芽专业人士的指导下，志愿者们开始分工合作，测距、挖坑、种树、填土、浇水、覆土，每一步大家都非常认真的学习并实践。尽管刮起了大风，但是看到一棵棵种下的树苗，看到一寸寸延伸的绿植带，大家都在埋头苦干，尽自己的全力呵护着这些小树苗，播种更多的绿色。经过一天的劳作，在大家的齐心协力下， 总共栽下了310棵樟子松。志愿者们共同许下美好的愿望，希望亲手精心栽种下的小树苗在悦诗风吟公益林中能长成抵御风沙的强大盾牌，让地球母亲重获绿色健康的容颜。

植树行程的第二天志愿者们来到了悦诗风吟2014年的林地， 在那里顽强屹立着当年种下10000棵杨树，时隔4年，曾经一根根光秃秃的小树苗已经长成了接近两米、甚至更高的小树，顽强地挡住了沙化的蔓延。但要长成参天大树还需要定期科学的修剪，大家非常认真地学习修枝的方法和原理并不断地向专业老师请教和提问，尽力减少创面，深怕会伤害了树木。巨大的风沙和太阳的暴晒并没有减慢大家的速度。志愿者们还在老师的指导下将修剪后符合要求的枝条插在了较空旷的沙地上， 希望它们能够生根发芽。看到一排排修剪整齐的杨树， 志愿者们都很有成就感， 希望它们能更加茁壮地成长，挡住风沙，带来更多的绿色。

植树行期间，还特别安排了志愿者的沙漠之行。那是一个由人为因素形成的沙带， 边缘地区还有很多当地的居民，漫天的风沙给他们的日常生活带来了极大的影响。工作人员在沙漠中通过防风实验和土壤储水实验更直观介绍沙地土壤演变和恶化的惊人速度，并演示了植树造林对控制沙地的作用。志愿者们了解到树木可以通过留住风中散播的植物种子，让种子均匀地生根发芽、汲水固沙，并吸引更多的昆虫，循序渐进地让沙地恢复回健康肥沃的土壤，从而改善当地人们的生存环境。现场每一位志愿者们都深深触动，感到美好环境的来之不易。

限量公益产品，一齐播种绿色

innisfree悦诗风吟将在6月上市限量版的公益产品：包括大容量绿茶籽精萃水分肌底精华露、绿茶精萃水分精华面霜、绿茶精萃保湿平衡柔肤水、绿茶精萃舒缓保湿晚安水凝膜以及3款悦享随心彩妆盘。产品的部分收入将用于捐赠支持建立innisfree悦诗风吟公益林。

让我们一齐携手，心系环保、绿色地球！