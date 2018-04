科颜氏发布全新男士护肤理念“为不甘 为不倦 加油”

始于1851年,纽约护肤护发潮牌科颜氏凭借其古老的药房背景和对精研配方的执着,在167年的发展中始终致力于利用前沿的科技、以天然草本为原料,为顾客提供各种卓效产品。2018年4月20日,科颜氏火力登陆上海哥伦比亚公园创意园,带来全新男士活力保湿系列与先锋男士理容概念——“为不甘、为不倦、加油!”。KIEHL’S科颜氏将于5月3日正式开启自己的第二个天猫超级品牌日,全新系列产品于活动当日在天猫火热预售。活动当天,欧莱雅中国高档化妆品部总经理 Joelle SAADIA赛雅乐女士、中国品牌总经理李琳女士、欧莱雅中国首席数字营销官Hagen WUELFERTH吴翰文先生、欧莱雅中国研发和创新副总裁BROWNE Sanford (R&I)、欧莱雅中国研发中心护肤品实验室总经理 AMAR Davi、欧莱雅高档化妆品部电子商务与数字营销总监 Richard郑亮先生、品牌公益大使窦骁、爱心大使陈冠希携手近400位时尚美妆媒体人共同出席活动并见证这一重要时刻。

当天,科颜氏将现场布置成融合复古时尚与现代潮流的运动健身主题,意在将品牌对于男士的理容概念视觉化——将追求科技高效和探索极限的品牌精神具象化为复古时髦的运动场,传递科颜氏的先锋男士生活态度。

科颜氏携手天猫、品牌公益大使窦骁、爱心大使陈冠希与K星家人共同欢庆科颜氏男士系列的全新里程碑

全新科颜氏男士活力保湿系列

专业·专注,更懂男人

从每一家科颜氏店铺里保留着的在药房时期用来向顾客讲解各种病症对应身体部位的道具——“骨头先生”,到科颜氏创始人Morse家族哥伦比亚大学药理学学科背景,乃至科颜氏与世界顶级学府的合作渊源,都奠定着科颜氏的专业态度——始终秉承药房传统,精研每一个产品和配方,以应对皮肤需求或解决皮肤问题为首要目标。活动现场,欧莱雅中国研发中心护肤品实验室总经理 AMAR David就男性肌肤的特质与男士护肤的必要性做了详细的介绍:“科颜氏实验室多年专研男士肌肤状况后发现,由于男女激素分泌水平存在差异,男士肌肤更易出现暗沉、粗糙、痘痘、细纹等多种肌肤问题,使皮肤显得疲劳倦怠。而不同年龄阶段,肌肤也会呈现出不同的问题,所以科颜氏有三个不同的系列来满足各个年龄阶段的肌肤需求,针对性地解决特有的肌肤问题,同时还能满足所有男性肌肤共有的保湿控油的需求。”数据表明,现代男性肌肤时常处在亚健康的疲劳状态。而此次推出的全新科颜氏男士活力保湿系列正是充分考虑男士肌肤问题,以及他们在使用感、功效成分和气味等方面不同于女性的需求后精研配方——产品富含咖啡因、维生素C、维生素E、抗氧化成分及角鲨烷,并通过清爽的无油质地和清新的草本气息为挚爱冒险的现代男士提供温和天然的全面护肤理容解决方案。

欧莱雅中国研发中心护肤品实验室总经理 AMAR David为来宾详细介绍男女肤质差异,突出男士护肤的必要性

作为最早关注男士理容领域的品牌之一,早在1964年,科颜氏就推出了首款男女通用的“蓝色草本净肤水”;1978,第一款科颜氏男士专用产品-飞鹰系列剃须膏诞生。而科颜氏第二代创始人Aaron Morse对于飞机、哈雷机车等极具冒险精神运动的热爱也在时间的积淀中演变为品牌的传承,深深影响着科颜氏在男士理容领域的专业态度。科颜氏中国品牌总经理李琳女士在活动现场介绍道:“科颜氏凭借极为精准的前瞻性洞察和专业的研发团队,一直致力于为男士提供专业有效的理容方案。当然,在专注研发理容方案的同时科颜氏也关注消费者的护肤与体验,从消费者的需求出发,坚持’天然成分,科学高效’的产品策略,并在店内摆放酷炫的哈雷机车、飞机模型并提供1对1对的专业护肤咨询服务,意在给男士消费者提供全方位既酷感又专业的护肤购物体验。”

中国品牌总经理李琳女士现场与媒体、嘉宾们分享科颜氏男士护肤的品牌历史,探索男士理容新理念

潮流先锋,不甘·不倦

活动当日,作为潮流男士先锋,科颜氏的两位品牌挚友窦骁和陈冠希也来到现场,分享自己的护肤理念,与科颜氏携手一同引领男性护肤潮流。

作为一名外在与实力兼具的青年演员,科颜氏品牌公益大使窦骁也同时是摄影师、自行车手、飞行员、登山者、皮划艇爱好者、帆船手和滑板青年。现场,窦骁与在场的媒体与达人们分享道,“我自己每年都会为自己设立一个目标去挑战极限。虽然平时行程很满,但我还是不甘于被忙碌的工作所支配,我认为永不放弃、从不妥协是每个先锋男士都应该拥有的人生态度。”窦骁的这份探索极限的精神与科颜氏“冒险精神”的品牌DNA完美契合。现场,窦骁还参与了互动游戏,通过现场竞猜,让在场嘉宾更直观地了解到咖啡豆、甜橙、薄荷这些科颜氏选用的天然原料,并探索它们在全新科颜氏男士活力保湿系列中的功效。他表示,不管是拍戏还是登山这类极限运动其实都对皮肤有非常大的挑战,所以他对护肤品的要求是高效并快速唤醒疲劳肌,而全新科颜氏男士活力保湿系列的产品就能完全满足他的需求,帮助他随时保持活力状态和神采奕奕的形象。

科颜氏品牌公益大使窦骁出席当晚活动

科颜氏品牌爱心大使陈冠希当晚也亮相活动现场。从歌手到华人潮流的引领者,再到企业家、艺术家,陈冠希在他所从事的每个领域里都取得了非凡的成就,他也分享了出道十几年不断前进的秘诀:“我热爱我的事业,也愿意为之而努力,我永远不会感到疲倦,也不曾停下前进的脚步。我希望这次能通过和科颜氏的合作,鼓励更多年轻人一起不断探索,找到自己的热爱,从容应对更多挑战。” 这种拒绝单一的“不倦”正与科颜氏的品牌精神不谋而合——从167年前的药房起家到融合多元纽约潮流文化的护肤护发潮牌,从个性化1对1专业的科颜氏顾客服务代表咨询到力求专业的产品专研,科颜氏不曾停下脚步,坚持为消费者带来更多元化的护肤与服务体验。

科颜氏品牌爱心大使陈冠希出席当晚活动

陈冠希大方分享护肤心得,称与秦舒培都是科颜氏的忠实用户

多元互动,智趣赋能

当天,科颜氏更将古老药房Mix纽约潮流的品牌精神带至活动现场——4种不同的砖墙,霓虹灯管、复古贴纸,不同经典元素的有机组合完美展现了科颜氏时髦复古兼具的品牌特色。

Find Your Fuel Tip 1: 潮流布置 引人入胜

走进现场,进入眼帘的就是各类科颜氏的产品周边陈列与科颜氏经典的潮流店铺元素——红砖墙搭配霓虹灯。现场嘉宾不仅可以在充满复古气息的品牌历史墙上回顾科颜氏自1851年以来的重要里程碑,还可以在化身为科颜氏经典实验室的拍照区与“骨头先生”来一个亲密合影,并在一旁的草本成分陈列柜上感受到科颜氏药房起家的专业背景和对天然成分的执着。 喜爱科颜氏的朋友更可以在拍照区旁边的天猫无人售货机直接购买到科颜氏的护肤产品。

时髦复古兼具的科颜氏品牌重要里程碑历史墙

精心设计的科颜氏科实验室吧台与产品成分陈列

Find Your Fuel Tip 2: 护肤运动 两者兼顾

在历史墙的另一侧,赫然写着第二代创始人Aaron Morse的名言:“Love what you do, put your heart into it and you will be rewarded”(爱你所爱,必有所得)指引热爱运动的嘉宾来到陈列着科颜氏三大男士系列产品的极限挑战区——尝试一下抗老哑铃或者在拳击区小试身手,直观体验科颜氏全新系列产品快速唤醒疲劳肌的功效。

“爱你所爱,必有所得。”——Aaron Morse

科颜氏男士活力保湿系列、科颜氏男士清爽净致系列、科颜氏男士淡纹紧实系列

充满科颜氏男士运动元素的极限挑战区

Find Your Fuel Tip 3: 天然补给 满血复活

如果玩累了,在独特设计的科颜氏吧台,骨头先生为大家准备了用咖啡豆、薄荷等这些被运用到产品研发的天然成分特制的饮料和食品让现场嘉宾体验“吃”得到的天然护肤产品……媒体来宾和各路美妆达人们通过这些有趣直观的互动体验,在感受科颜氏勇于探索、敢于挑战极限的品牌精神的同时也对全新科颜氏男士活力保湿系列获得更全面深刻的了解。

从第二代创始人Aaron Morse就开始对男士理容的关注与多年精研使科颜氏更懂男人。药房背景、科技高效、取材天然、冒险精神一直被深深的镌刻在科颜氏的品牌DNA中。科颜氏凭借对男士护肤的精准洞察与专业的研发团队,致力为男士提供酷感理容方案,引领当代男士关注护肤潮流——“为不甘、为不倦、加油”。