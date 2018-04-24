美宝莲纽约新任形象代言人JOSEPHINE SKRIVER

纽约，2018年4月19日——全球顶尖美妆品牌美宝莲纽约宣布签约Josephine Skriver成为品牌全球形象代言人。受到全球粉丝热爱及追捧的国际名模Josephine因其亲和亲民的个性、对慈善事业的热情，以及在模特生涯及众多知名活动中取得的卓越成绩，获得了大众的认可。

Josephine 表示，“能够成为美宝莲纽约家族的一员，对我来说是梦想成真！从小我就喜欢用美宝莲的各种美妆产品。我很荣幸能够代表美宝莲品牌，更是能代表所有爱用美宝莲的女孩。这些年轻的姑娘强大、美丽，充满了对未来的无限可能，这就是美宝莲纽约对我来说的意义。能够代表她们让这一切成真，我感到无比骄傲。“

“Josephine将加入美宝莲纽约迷人的超模代言人阵营，与Adriana Lima、Herieth Paul、Jourdan Dunn、Cris Urena、Emily DiDonato和Christy Turlington等一起为品牌代言，共同塑造美宝莲纽约标志性的品牌形象。Josephine的故事也体现了在纽约这个城市实现梦想的坚定决心、无限潜能和不懈追求。” 美宝莲纽约全球品牌总裁Leonardo Chavez表示。

Josephine出生在丹麦，十几岁时和足球队一起来到纽约旅行时，第一次接触了模特界。多年后，在2011年2月，Josephine在纽约时装周上首次亮相，为Calvin Klein和Rag & Bone等品牌走秀。同年，她在米兰和巴黎时装周上分别亮相，为Balenciaga、Chanel、Dolce & Gabbana、Valentino、Yves Saint Laurent等顶级时尚品牌走秀，并担任Prada时装秀的压轴模特。Josephine的模特生涯开展得十分顺利，她收到来自Bulgari、Gucci、Max Mara、Michael Kors和Tom Ford等大牌的邀约并为其走秀。她与Steven Meisel、Mikael Jansson等顶级摄影师合作，并受到《Vogue》美国版、《Vogue》意大利版、《Vogue》德国版、《V》、《Dazed》、《W》和《Interview》等杂志的盛赞。2013年，Josephine首次参加“维多利亚的秘密”时装秀，并在2016年获得了梦寐以求的“维密天使”称号。

Josephine将于2018年5月首次亮相美宝莲纽约的品牌宣传。