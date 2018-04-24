法国娇兰携手天下女人国际论坛聚焦女性力量

随着“互联网+”及人工智能对各行各业的影响与融合，独立自信的当代女性在扮演越来越多重要角色的同时，更面临着平衡家庭事业的全新挑战，如何在快节奏、速迭代的新经济时代实现自我，优雅如兰成为全新的课题。2018年，法国娇兰与天下女人国际论坛再度携手，共同聚焦“新经济、新生活”主题，唤起当代女性对美和生活的无尽探索，由内而外以最美的姿态迎接新经济时代。阳光媒体集团董事长、天下女人研究院院长杨澜女士联合法国娇兰等品牌以先锋之姿发出共同倡议，希望所有的职场女性能够倾听内心的声音，突破现实生活的阻碍，认识真实的自我，憧憬未来的无限可能，成就更好的自己。

杨澜女士与法国娇兰等品牌高层共同发出倡议

（左起：主论坛主持人田薇，阳光媒体集团董事长、天下女人研究院院长杨澜，天下女人研究院CEO 黄荻，法国娇兰中国区总经理戴艳婷，SAP 大中华区副总裁王逸清，中航健康时尚集团董事长王岚，生命汇董事长陈力，太平人寿保险有限公司市场总监乔宁）

法国娇兰中国区总经理戴艳婷女士倡议更多的女性，勇于创新，不怕失败

缘起2016年，这是法国娇兰第三度与天下女人国际论坛深入合作。作为第一个将本部设立在中国的国际女性论坛，始终致力于推动女性的成长发展与社会进步，关注女性“身、心、灵”三个维度的健康与幸福，传递女性声音与选择，增进各国女性的理解和交流。正如传承百年的皇室御用品牌法国娇兰，自创立以来便始终致力于探索女性自然之美，鼓励现代女性追寻自我梦想，在快节奏生活中时刻光芒绽放。

法国娇兰展区予以现场嘉宾一场优雅焕新体验

法国娇兰秉承着致美不负时光的态度，以无数传奇之作激发当代女性对美的无限遐想与追寻。帝王之水、御廷兰花、幻彩流星等佳作，展露现代女性的独立自信魅力，启发新经济时代的全新生活方式。“美·再进化”不仅是法国娇兰所追求的理念——始终焕新前行，为现代女性打造更多样化及个性化的美丽体验；更是值得所有现代女性去拥抱的生活美学——不断进取，自信而美。从结合前沿科技力量与非凡自然之美于大成的御廷兰花系列，到诠释现代女性独立自信的精品香氛，品牌伴随现代女性在不断努力、突破自我的过程中享受由内而外的身心愉悦。

法国娇兰御廷兰花卓能焕活系列坚持不懈对美的追求，焕新升级

本届天下女人国际论坛汇聚全球举足轻重的意见领袖与企业家，就新经济形式下女性亟待解决的问题提供真知灼见的女性智慧。法国娇兰愿与天下女人一道，传播女性的责任与担当，致力于优雅传承，始终肩负企业的社会责任；在自我优雅之外，对世界充满尊重，从而实现自我的追求。