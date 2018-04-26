悦享自然 共同构筑“可持续”绿色地球 与Origins悦木之源一同点亮新“肌”能

4月22日是世界地球日，全球领先天然高效植物护肤科技品牌Origins悦木之源在北京西单大悦城举行了“去探索，与Origins一同修护地球”环保主题活动。活动现场，Origins悦木之源用绿植筑起一个巨型绿色地球，走入地球内，Origins悦木之源以LED互动屏展示来自全球的森林、湖泊景观为现场营造自然感觉，吸引合影互动，绿色地球也象征着Origins悦木之源以环保行动构筑充满生机地球的美好愿景，并倡导更多人关注“可持续”修护地球的环保号召。更值得一提的是，此次地球日Origins悦木之源更推出了6款灵芝双星限量版，用明星产品修护你的肌肤同时，号召大家一起修护地球。

悦木之林，修护地球

自2010年进入中国市场以来，Origins悦木之源就持续和中国绿化基金会“百万森林”公益项目合作，截止目前，已捐赠树木总计近26万棵，相当于帮助阻挡了260万平方米沙漠的扩张，切实有效地帮助着西部地区修护当地生态。Origins悦木之源品牌总经理Daisy说到：“一直以来，从产品包装采用都是环保材料，到在全球范围内帮助森林再造，Origins悦木之源品牌都视环保为企业社会责任，今后也会继续以实际行动，用更创意的不同形式来号召大家积极参与环保。“

灵芝双星，助力环保

此次为了将环保理念进行更加年轻化的表达并号召更多的年轻人加入环保的行列，Origins悦木之源特别推出6款限量版包装韦博士灵芝焕能精华水和精华素，并以全新形象唤醒人们对环保的全新理解。此次限量版包装将灵感锁定Origins悦木之源在全世界种植的各种改善当地生态环境的树木，比如菲律宾的红树林、非洲加纳的榆绿木、中国西部的沙棘树、梭梭树的树叶形态，希望借以艺术化的创作塑造更年轻、时尚、生动的环保形象，邀请新一代年轻人从身边做起：“去探索，与Origins一同修护地球”。Origins悦木之源在活动当天邀请到中国绿化基金会代表罗佳佳女士及众多媒体共同见证品牌对于修复地球身体力行的责任感，同时点亮地球，发起新一轮环保号召！

[你知道吗？]悦木之林 百万森林

根据数据统计，一亩树林每天能吸收67公斤二氧化碳，释放出49公斤氧气，足可供65个成年人呼吸使用；当绿化面积达到一定数量时，大气中的污染物也可得到有效控制。2009年，Origins悦木之源全球启动“爱地球森林再造活动“，在全球范围内支持森林再造，累计植树100万棵。在中国，Origins悦木之源与中国绿化基金会“百万森林”公益项目合作，在西部种植“悦木之林”近26万棵，改善生态环境同时，更为当地贫困农户增加了经济收入。

在中国西部地区种植沙棘

耐寒、耐旱、郁闭成林的沙棘，使植被得到迅速恢复，有利于改善自然贫瘠。

中国西部地区种植梭梭树

梭梭树是来自沙地的固沙植物，类似沙棘却又不同于沙棘，生命力极强，能对抗极端气候。

在菲律宾种植红树林

以独特方式繁殖的红树植物，使得当地的生态系统得以维持，为迁徙动物提供了栖息居所。

在美国种植长叶松树

长叶松树是不易流失水分的常绿乔木，修复并守护着当地频临环境，保护了自然文明与人类文明的共有栖息地。

在非洲种植榆绿木

榆绿木耐于承受干旱，被誉为“非洲常青树”，赋予当地生态环境新生。