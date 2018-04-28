Alexandrede Paris让发间花蝶起舞 映衬你的春暖花开

被厚重的大衣严严实实得包裹了一整个冬天，骚动的心好想出来晒晒太阳，迎接春暖花开。在这个唯美而梦幻的季节，一直把花与蝶的故事融入经典发饰中的Alexandre de Paris再次以独特的视角完美诠释了属于春天的怦然心动。来到Alexandre de Paris的后花园，每一片花瓣，每一根枝桠，每一只灵蝶都充满春天的香甜气息、春情的感动和浪漫。快来看看Alexandre de Paris带来了什么样的暖春礼遇！

洛丽塔——热烈驱走寒冬的太阳花

经典的五瓣太阳花造型，以不规则切割闪耀耀目光彩的水晶镶嵌花瓣和花蕊，在光线下360°闪耀，宛如冲破寒冬黑暗开出的第一朵花，同时有四组色彩曜黑、银灰、魅蓝、深红可以应对日常到夜晚PARTY不同场合造型，尽显大胆奔放的个性美，让花的主题不再只是优雅女人的特权，时尚炫酷的大女生一样可以拥有自己的迷人春天。

山茶花——Alexandre de Paris诠释的优雅春情

经典山茶以极尽优雅的黑色与浅卡其色搭配，以低调奢华的水晶和金属箔点饰边，如果说含苞待放的花朵是春的含蓄，那盛放的山茶则是优雅的勃发。极具质感和存在感的造型，让你把春的希望和优雅都绽放在发间，干练大气的时尚感扑面而来。





如果典雅端庄已不能满足你对春意盎然的表达，那不妨以清浅娇嫩的果冻山茶来展现更加colorful的生活，更加活泼随性的自我。

嫩枝——将春的生机戴在头上

烂漫春色里，与花朵一起肆意的当然还有吐芽的嫩枝，在长长的延伸出来的枝干上，妆点着一颗颗柔美的珍珠，宛如星星坠落到了枝桠上，竟比夜空来得更加耀眼迷离，这恰恰就是Alexandre de Paris特有的生机盎然的春天模样。把春天戴在头上，走到哪儿美到哪儿。

君主——我与花间自闪耀

明黄、玫红、亮蓝的硕大蝴蝶无疑将春意更浓墨重彩的体现出来，Alexandre de Paris的君主蝴蝶以耀眼的色彩、密镶的闪耀水晶和极富风情的羽毛发须宣告着她才是春的主人，无论何处总能带来绝对的瞩目度，适合要在春光中独占鳌头的你。

蝴蝶之光——亦妩媚亦奔放





用闪耀着神秘光泽几何切割状水晶妆点着镂空翅膀的蝴蝶之光，用张扬舒展的羽翅表现着春的灵动，以黑色的外衣透露出酷酷的洒脱，为追求特立独行的你带来亦妩媚亦奔放的造型感。

彩虹蝴蝶——我自唯美浪漫飞

以蝴蝶本真的柔美浪漫，辅以同色系的水晶满镶，梦幻而有分量感的搭配，显得尤为优雅亮眼，承载了对明媚春天的希望与热爱，更是时尚女人不可缺少的搭配利器。

这个春天不把春色存在在深深的脑海里，要把春情烂漫在阳光下的秘诀只要发间妆点Alexandre de Paris的花与蝶就够了。在这个春光乍泄的明媚日子，做个花样美丽的女人吧。