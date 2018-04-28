“吕”携手全新代言人杨紫 发现强韧力量

秉承着“东方均衡之美”的哲学理念，矢志追求护理头皮健康，高端草本护发品牌“吕”携手国内知名的保健及美妆零售商屈臣氏，于2018年4月26日在上海揭幕全新形象代言人活动。全国各地媒体代表与嘉宾悉数莅临，代言人杨紫亲临活动现场，鼓励女性倡导内外兼修品质，发现内在强韧力量。

吕始终坚持探索人参综合研究的智慧，不断发现与探索，将亚洲特色的传统草本人参，加以现代“差压循环法”科技的提炼融萃，使之成为赋予秀发强韧的原料—GinsenEX^TM高丽人参精华，吕秉承着不断提升与突破的信念，致力于打造强韧丰盈秀发，帮助每一位女性展现秀发之美。

杨紫，90后新生代女演员，同样也拥有这坚韧的初心，通过一步步的蜕变，不断完善与自我超越才取得今天的成就。从荧幕童星到当家花旦，时而古灵精怪，翩若彩蝶，时而温柔甜美，优雅大方，杨紫一直在按照自己的方向前进，执着努力勇于突破，不断缔造一个又一个深受观众喜爱的经典角色。正如吕品牌始终传递的内外之衡的精神相契合，发现内在的强韧力量，展现由内而外的华丽蜕变。

活动现场，代言人杨紫分享了自己与吕品牌之间的合作心得和感受，非常欣赏并认同吕崇尚的亚洲女性优雅庄重的魅力，并坦言最喜欢滋养韧发系列产品，运用人参智慧，将尖端技术与传统草本交错融汇，密集滋养头皮及发丝，帮助头发变得强韧丰盈。并分享平日的护理心得：“由于日常造型，工作压力以及日益严峻的环境污染都会对头发造成一定损伤，秀发护理显得尤为关键，尤其是头皮的养护，坚持使用专业护理产品，使头皮更加健康，才能拥有强韧的秀发。” 活动最后，代言人杨紫在屈臣氏店内与现场粉丝亲密互动，不仅为粉丝讲解吕不同系列的产品功效，还在现场指导粉丝使用专业的头皮检测仪，对头皮进行检测提供有效的头皮养护知识，呼吁头皮护理的重要性。现代年轻消费者生活节奏快，更加要注意头皮健康和养护，吕品牌的理念和屈臣氏“Go and shine去发光吧”年轻、健康的理念十分吻合。

吕—高端护发品牌，以高丽人参为主要成分，结合传统精髓并倾注了爱茉莉太平洋尖端科技，致力于从头皮开始护理，有效解决秀发问题。此次，吕携手全新代言人杨紫，一同开启美丽秀发新“吕”程。