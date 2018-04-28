LFO全球之旅首站西安 兰芝气垫专家焕然“芯”生

每个爱美人士心中都有一个关于美妆世界的梦！兰芝在气垫梦工厂里打造了一个梦幻的美妆世界，满载兰芝气垫家族，为全球女性带去闪耀之美。

兰芝气垫梦工厂全景

4 月 25 日，承载着兰芝气垫梦工厂的 LFO 空降西安安远门，带领嘉宾领略气垫专家兰芝的历史、科技与创新。亚洲新生代人气偶像许魏洲作为兰芝中国大陆地区品牌代言人和兰芝中国大陆地区彩妆大使 沈月降临现场共襄盛举，见证兰芝气垫专家全新力作——紫霞气垫盛大上市。

古城墙上演震撼Mapping Show

兰芝气垫梦工厂 LFO 空降西安古城

LFO 降落西安安远门，全场莅临嘉宾对于气垫的无限遐想都被浓缩在了这个巨大的飞碟中，让人想迫不及待进去探索一番，期盼着有惊喜发现。

兰芝LFO空降西安安远门

匠芯档案所——倾听兰芝#气垫专家#的“芯”声

走进兰芝气垫梦工厂的入口，直接映入眼中的是墙壁上色彩鲜艳的传声通道，每个都隐藏了“芯”机。将耳朵靠近管道的一端，能听到代言人许魏洲、兰芝品牌科研人员以及忠实消费者对你讲述 TA 与兰芝的故事，了解兰芝的品牌匠心。

匠芯档案所

创“芯”研发中心——见证兰芝#气垫专家#闪耀魅力

美肌闪耀影像区——梦幻云朵主题区

LFO 正中央的创芯研发中心，陈列着兰芝的全部气垫成员以及新成员——紫霞气垫。自2013 年兰芝“气垫 BB 霜”率先在中国上市，推动了一场底妆革命，将底妆时间从 3 分钟到30 秒，如今更是达到了每 3.8 秒售出一支、累积销售超过 20，000，000 支的领先地位，并获得全球超过 100 项美妆大奖，受到全球女性的广泛追捧。

创“芯”研发中心

多年来，兰芝用匠“芯”创造历史，用创“芯”提升美的体验，随着小白光气垫 BB 霜全新诞生，让底妆体验达到新高度。如今再次开启隔离底妆新纪元的雪纱修颜气垫隔离霜，结合明星产品的小白光气垫 BB 霜和雪纱隔离的前沿科技与理想妆效，柔光焕彩，均匀修色，轻轻一拍秒上妆，平滑肌肤、遮盖痘印、细致毛孔，而且外观精致、小巧便携，方便随时补妆。还有即将上市的云朵防晒气垫霜和气垫腮红，更是令人期待的概念新品。兰芝气垫专家让美妆变得更加快捷，让妆容更加满足年轻时尚新趋势！

美肌闪耀影像区——小白光主题区

美肌闪耀影像区——雪纱主题区

美肌闪耀影像区——绽放#气垫专家#带来的无瑕美肌

嘉宾们带着匠芯美妆体验所打造了气垫无瑕妆容后，纷纷前往美肌闪耀影像区打卡拍照。小仙女们轻薄的雪纱主题区和梦幻的云朵流连忘返，时尚 ICON 们更是不能错过炫闪的小白光主题区。中间的小白光主题区运用充满潮流时尚的元素，代表了小白光气垫 BB 霜的时尚领先地位；右侧棉花糖般的云朵让人仿佛置身在一个少女心的世界里，自由随心，代表着即将上市的云朵防晒气垫霜；左侧雪纱主题区中紫色与绿色的纱幔，衬出肌肤的白皙，又轻薄无感，如同雪纱修颜气垫隔离霜带来的均匀修色、无痕贴合，给即将到来的夏天带来一丝清凉的感觉。我们一起见证更多美丽女性散发的灵动与活力，跟着兰芝品牌发现时尚，回复年轻，追求闪耀！

匠芯美妆体验所

震撼 Mapping Show 见证兰芝#气垫专家# 焕然“芯”生

夜幕降临，一场 Mapping Show 视觉盛宴蓄势待发。以古城墙为画布，兰芝用光影为我们讲述了气垫专家的的历史沿革、科技概念以及傲人成绩；荣获全球各类奖项超过 100 项，3，8 秒售出 1 支，累积销售超过 20，000，000 支，相当于 162座珠穆朗玛峰和 3，200 座上海东方明珠等数据，展现了兰芝气垫家族受到全世界爱美人士的追捧；接着 LFO在全球游历，传播兰芝闪耀之美，最终到达西安上空，降落到城墙之上为大家带来气垫梦工厂。兰芝利用现代科技将西安古城墙化身为一个魔幻般的巨大荧屏，为高大威严的古城瞬间注入了生机，也为到场嘉宾带来震撼人心的光影表演；这正如同兰芝的品牌精神一般，始终如一坚持为消费者带来创新科技与革新产品，将新的活力不断注入美妆界，带给大家惊喜的同时，推动新的潮流，帮助全世界女性发现自己与生俱来的的“闪耀之美”。

古城墙上演震撼Mapping Show

品牌代言人许魏洲 惊喜亮相 怦然“芯”动

而惊喜远不止于此，在惊艳绝伦的光影表演后，LFO 缓缓降落在安远门上，历史悠久的古城墙和充满科技感的 LFO 交相呼应让嘉宾们对接下来的环节充满期待。嘉宾被突然从 LFO 底部射出的强光和一个高挑的身影所吸引，兰芝中国大陆地区品牌代言人许魏洲乘坐 LFO 空降现场闪现在大家的视线中，引起全场欢呼。舞台上许魏洲的肌肤自然无瑕，散发健康光彩，内在自信的态度，与外在时尚的装扮，融合成他始终闪耀的光环。许魏洲的惊喜亮相给整个活动笼罩上一层梦幻的氛围，他用充满活力的方式将新潮与美带到了这个古朴素雅的城市，带给在座的每一位嘉宾。许魏洲也用这种特殊的现身方式生动的诠释了兰芝品牌的年轻与时尚。

兰芝紫霞气垫盛大上市 左起 兰芝品牌全球总经理 Claire Jin、兰芝中国大陆地区代言人 许魏洲、爱茉莉太平洋中国总裁 高祥钦、兰芝中国大陆地区彩妆大使 沈月、兰芝中国品牌总经理 杨俊琳

随后兰芝中国大陆地区代言人许魏洲、兰芝中国大陆地区彩妆大使 沈月，爱茉莉太平洋中国总裁高祥钦先生、兰芝中国品牌总经理杨俊琳女士以及远道而来的兰芝品牌全球总经理 Claire Jin女士等嘉宾一同按下了舞台上的启动按钮，见证兰芝紫霞气垫盛大上市，将活动气氛推向高潮！

此次兰芝气垫梦工厂空降西安古城的活动，不仅全方位展现了优秀的西安古城文化和梦幻的兰芝气垫历史，而且提供了丰富的互动体验让来宾充分体验到古城与兰芝，气垫与科技两两碰撞出的闪耀之美。同时，兰芝全新雪纱修颜气垫隔离霜正式上市，赶快去兰芝专柜挑选专属于你的气垫产品，打造适合自己的自然底妆，让兰芝气垫专家发现你的闪耀之美！