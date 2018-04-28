护肤也有大数据 欧珀莱帮你解“肌”密

在这个处处都讲“大数据”的时代，发现原来生活中的每个细节都透露着小秘密。大数据来临，让一切变得更加精准又高效，也习惯了用最快的方式找到最佳解决办法。然而，却总有这样一件小事会让你烦恼，那就是不断爆发的肌肤问题！难道只有不断试错才能找到最终属于你的保养品吗？

护肤也有大数据 欧珀莱帮你解“肌”密1

为了帮助中国女性真正了解自己的肌肤状态，2018年4月，致力于将素颜之美传递给每一位中国女性的欧珀莱品牌，全新发布百万数据*解“肌”密报告。让你不做盲目跟风的空谈者，让大数据助力揭开肌肤健康的奥秘。小编带你跟着大数据来护肤，据说这些不可错过的肌肤数据，发现问题，让护肤效果事半功倍。

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[一年四季要防晒]

紫外线带来的困扰随时都在，防晒可不仅是春夏的功课，想要避免色斑产生，一年四季都不可忽视防晒工作。

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[80后才是肌肤受损重灾区]

忙着平衡家庭和事业的80后女性，肌肤问题刻不容缓。30-39岁女性肌肤严重受损比例竟然最高，成为重灾区的你们，更要密切关注肌肤喽。

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[肌肤状态与生活作息 密切相关]

当代女性在工作与生活双重压力下，失眠、屏幕辐射等已经成为无可避免的生活烦恼。养成健康的作息尤为重要，不仅可以带来好的身体，更助你养成美好素颜。

[90后无法忽视的黑眼圈问题]

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还以为年轻就是资本，可以肆意挥霍？总在抱怨黑眼圈问题的90后们，再多的遮瑕膏也盖不住熬夜刷剧后的忧伤。

[素颜年龄都偏高]

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年轻就可以存在侥幸心理吗？在20-49岁来看，素颜年龄都普遍高于实际年龄。看来不仅要养成健康的生活作息，更不可忽视每一日的护肤。

以上只是小编精选出来的部分数据，在欧珀莱的官方平台还有更多更惊人的分析结果！而这些数据报告也不光是为了“震惊”你，更是为了解决中国女性的诸多肌肤烦恼。另外，欧珀莱也依托这些珍贵的肌肤数据报告，将其应用于产品的研发与推广中。

为欧珀莱的素颜美实力代表作——恒久肌底循环精华露（加强型），就是依托大量肌肤数据，指导研发出的应对中国女性肌肤问题的产品。运用先端的双重修护技术，疏导肌肤循环，并从容抵御外界给肌肤带来的干燥、松弛等伤害，使肌肤达到良好循环状态。

护肤也有大数据 欧珀莱帮你解“肌”密7

这个时代，我们会跟着大数据旅游，去最受好评的城市度假，也会跟着大数据购物，买口碑最好性价比最优的商品。那么护肤这件每天必做的小事，当然也要依靠大数据来不断改善肌肤问题，实现素颜美肌！