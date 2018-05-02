YSL圣罗兰美妆音乐大使黄子韬Z.TAO

YSL圣罗兰美妆始终认为每个人都应该真实而大胆，用自己的方式去敢于表达自我，用个性前卫、追求极致的态度创造属于自己的生活态度。而音乐和摇滚始终是YSL圣罗兰美妆的DNA中不可分割的一部分。

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YSL圣罗兰美妆欢迎国内最具先锋精神的音乐人兼演员黄子韬Z.TAO，正式成为YSL圣罗兰美妆音乐大使。

他是音乐先锋。首张个人数字专辑，刷新内地数字音乐专辑首日销售最高记录。Hip-Pop or R&B， EDM or Trap， 不惧颠覆传统，释放个性十足的音乐能量。从登上舞台的那一刻起，他就是众人关注的焦点。

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他是银幕惊喜。从电影到电视剧再到综艺，黄子韬敢于跨界，大胆展现不同领域的专业形象。艺术家的自由情怀与认真负责的工作态度的完美结合，只为展现最真实的自己 。

他引领时尚。黄子韬与生俱来的独特气质和音乐形象，广受时尚杂志及品牌喜爱。他勇于表达个人风格，彰显前卫时尚态度。每次出现，即是惊艳。

2017年，YSL美妆首次与黄子韬合作。通过YSL圣罗兰美妆全球音乐项目”Before the Light”的拍摄，和众多备受瞩目的音乐人一起，用彩妆塑造个性，用音乐表达自我，展现了自信无畏的音乐魅力。

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2018年，YSL美妆再次携手黄子韬，出任YSL圣罗兰美妆音乐大使，并以新身份参演5月全球首播的YSL圣罗兰美妆Mon Paris反转巴黎香水广告片。他灵动丰富的内心，率性不羁的气质、才华横溢的先锋精神，与YSL圣罗兰美妆自由、大胆、颠覆、绝不妥协的品牌精神不谋而合。

黄子韬说：“YSL圣罗兰始终是我最喜欢的品牌，将时尚潮流和高街前卫完美结合，是我认为最好的时尚和美妆态度。此次能够成为YSL美妆音乐大使并开展一系列合作，我非常开心，并通过我热爱的舞台、音乐，把最独立、个性的一面展现给大家。与其成为别人，不如做最好的自己，希望能让大家感受到自由、创造、敢想敢做的先锋精神，领略静谧与狂热交替迸发的专属美妆力量。”

真实即是摩登，真实即是前卫。和YSL圣罗兰美妆一起，用真实的美妆态度来打破既定的规则！