施华蔻羊绒脂重塑发芯黑科技 三个月烫染黄金期完美修护

施华蔻是来自德国的全球顶级美发品牌。从1898年推出世界上第一款洗发水开始，施华蔻不断将创新力量注入产品之中，创造了7600多项专利，始终引领着最前沿的美发潮流。时值施华蔻120周年之际，旗下高端修护系统Extra Care再次全面升级，其明星产品Shea Cashmere羊绒脂滋养系列携“OMEGAPLEX重塑发芯黑科技”独家专研焕新亮相，从“芯”出发，由内而外的精准修护，完美拯救烫染3个月内及重度受损发质，倾赋秀发耀人光彩。

对于追求精致的现代女性来说，她们十分期冀能够在烫染之后依然保持秀发健康，保证每一个细节的完美。然而，梳理、烫染、紫外线照射等都会造成发丝表面的毛鳞片受损。而在诸多受损源中，烫染发剂的伤害尤其大，它会穿过毛鳞片进入到发丝皮质层，拆卸发芯角蛋白强韧的生物键，彻底损坏发丝结构，使头发干枯毛躁、易断分叉。要想解决这一问题，必须从“芯”出发，精准修护。

时尚“芯”宠OMEGAPLEX 开启极致护发黑科技

施华蔻OMEGAPLEX重塑发芯黑科技正是为此而生，直击发芯内部问题，从根源上重焕发丝韧性。OMEGAPLEX专利成分含深海两节荠（CRAMBE ABYSSINICA）籽油，它源自生长在非洲开阔高地和地中海地区的海甘蓝，富含Omega6和Omega9等不饱和脂肪酸，可以为头发提供养分，使头发柔顺亮泽，易于梳理，抗断裂，具有天然而强大的秀发修护力。更惊艳的是，OMEGAPLEX专利技术能够精妙地穿越发丝表层的毛鳞片，深入到头发的皮质层，强效连接断裂的生物键，重塑发芯，恢复内部结构，并预防头发进一步的损伤。作为时尚界的黑科技“芯”宠，OMEGAPLEX赋予了Shea Cashmere羊绒脂滋养系列全新机能，让极致修护触手可得。

此外，据知名护肤品成分大V“言安堂”解析，OMEGAPLEX中“镁离子+有机酸”的专利技术，还可以起到固色作用，防止染色头发褪色，给予秀发更多一层的美丽呵护。

仿生蛋白智能修复 双重强韧焕活秀发

角蛋白是头发的基本组成成分，它的流失会造成头发弹性受损，光采不再。升级后的施华蔻Shea Cashmere羊绒脂滋养系列延续了KERA12 COMPLEX至慧修护科技经典，运用易于吸收的仿生修护蛋白，抚平和修复缺失毛躁的毛鳞片，重建发丝表层的保护屏障，同时在内部利用氨基重建技术，将微小分子水解角蛋白渗入发芯，填补发芯空洞，与OMEGAPLEX共同作用，让角蛋白重获健康新生，赋予秀发双重强韧。

稀有珍贵羊绒脂搭配牛油果精华 凝聚奢华滋养

除了两大专利技术，施华蔻Shea Cashmere羊绒脂滋养系列还精粹自然力量，每一滴都让你奢享珍稀滋养。提炼自喀什米尔天然山羊绒脂的精华，可以赋予发丝羊绒般的柔软顺滑；而来自非洲大陆的牛油果树果脂，凝聚了护肤级别的乳木果油和维他命，可以为秀发提供深层能量，再现秀发柔亮光泽。

通过OMEGAPLEX重塑发芯黑科技的革新突破，配以KERA12 COMPLEX至慧修护科技和自然精华凝萃，施华蔻Shea Cashmere羊绒脂滋养系列所引领的护发“芯”潮流，真正实现了由内而外的极致修护，让你烫染无忧，时刻绽放发间美丽。