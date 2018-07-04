男朋友在熬夜看世界杯的时候 你可以熬夜刷哪些韩剧？

本来说好了不再熬夜要好好做养生少女的，结果还是被家里球迷的情绪起伏所干扰，

这觉是没法睡了，所以就忍不住加入了刷剧大队

要说现在最火热的韩剧绝对是《金秘书 为何那样》了！

该剧讲述了天上天下，唯我独尊的唯一集团总裁李英俊，他可以说是韩剧史上性格最差的男主了，但他的个人秘书金微笑却能轻松驾驭他，外貌满分、性格满分的金秘书在副会长身边9年，助理、司机、活动策划样样精通。

但突然有一天，金秘书说“我要辞职了”……

副会长使出浑身解数挽留金秘书，套路也是非比寻常，先是求婚被拒，再是猛烈追求，上演高水准求爱大片！但是女主身边的异性越来越多，副会长边傲娇边妒忌，也是让人啼笑皆非，恨不起来！

这部剧当中，最大的看点当然是我们的男主（的肉体）啦！

由韩国当红全能男星朴叙俊出演的男主角李英俊，人设就是自恋狂，当然要时不时照照镜子，秀下身材，时刻沉浸在自己的美貌之中！堪称“行走的荷尔蒙”

这就让广大追剧的迷妹们不禁要惊呼：我的男朋友什么时候也能这么帅？

作为年轻时尚品牌兰芝的代言人，朴叙俊自然是非常注重日常保养

没错！我们总裁的完美秘诀就是兰芝舒润系列啦！

兰芝男士舒润系列富含多种矿物质成分，特别是“锌”元素，让男士也有拥有干净柔软的肌肤状态，像副会长一样耀眼！

啊啊啊！

如果单身迷妹肯定会不停幻想：怎么才能让霸道总裁爱上我？！

让兰芝来为你解答！

朴叙俊说，他喜欢那种妆肌肤健康通透，妆容自然的女生！所以推荐兰芝新水酷特润精华露，能让肌肤水润通透，散发光泽感。再用兰芝明星产品小白光气垫BB霜来打造白皙无瑕的光泽肌底，你也能让霸道总裁爱上你！

如果说看《金秘书，为何那样》是因为剧情加漫改的噱头的话，那李圣经小姐姐最近的新剧《想要停止的瞬间：About Time》可以说是演员的颜值深深吸引了我！

该剧女主崔米卡拥有一个特异功能——能看到自己和他人生命时钟，不过即使是看到了也无能为力，只有眼睁睁看着身边的人随着时钟的倒计时离开了这个世界。她在自己生命还剩下100多天的时候，遇到能暂停自己时钟的男主李道河，只要靠近他自己的时钟就会变慢，离得很近时钟就会直接暂停！因此，崔米卡为了接近男主做了许多疯狂的事情，比如突然出现给男主撑伞表白，在夜店跳舞喝酒表白，甚至直接到公司应聘做专职司机。男主一开始怀疑女主脑子有问题，谁会喜欢突然冒出来给自己天天表白的奇怪女子？

不过最终男主还是被女主的颜值所吸引，表面嫌弃到不行，当看到别的男人对女主动心的时候，内心的小醋可是不断地翻涌啊，就这样慢慢沦陷于崔米卡的可爱的性格和漂亮的颜里。

女主由李圣经小姐姐扮演，除了174cm的傲人身材还有一张十足可爱的爱豆娃娃脸，白到发光的皮肤也是让人羡慕到不行，就算镜头离得再近，也看不到脸上的瑕疵，再搭配上精致裸妆，一张完美的粉嫩少女脸，让财阀看了也忍不住这样说：

话说，作为一个精致的女生，在熬夜看剧的同时，不得不感叹，女主的肌肤也好水嫩哦！自己熬夜刷剧，怎么拒绝“熊猫眼”和“熬夜脸”呢？女主已经给出答案啦！！！

就让兰芝No.1皇牌睡眠面膜*和全新睡眠眼膜来拯救你！

作为兰芝广受好评的补水利器，兰芝夜间修护睡眠面膜富含“月见草水精萃”可以修护日间以及熬夜所带来的损伤，持续补水锁水，翌日肌肤水嫩透亮，再怎么熬夜刷剧也不怕啦，第二天还是水水嫩嫩的精致女孩！

而新成员——兰芝夜间修护睡眠眼膜，也是一款熬夜急救神器哦！独特的白瓷冰感按摩珠，清凉的触感，激活眼周水分循环，帮助滋润并修护眼部肌肤，减退浮肿，就算熬夜看剧也不再是“肿泡眼”！

拥有熬夜神奇才能像李圣经小姐姐一样拥有像被暂停时间的肌肤，没有岁月痕迹，这才是熬夜刷剧看球的正确打开方式哟~精致女孩们，赶紧为自己和正在熬夜看球的TA pick兰芝急救神器No.1皇牌睡眠面膜吧！你们也可以和李圣经小姐姐一样拥有被时间定格的美颜哦！