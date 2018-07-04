宝格丽OMNIA彩宝系列 灿亮多变你想Pick谁

想要从众多香氛中脱颖而出？不仅需要吸引人的外形，更要有独特的幽香。BVLGARI OMNIA宝格丽彩宝系列诞生于欢乐多情的宝石世界，每款都灵气满满，以沁人的芬芳诉说着香氛的奇幻故事，光彩夺目难以匹敌。系列瓶身由两个流畅交融的圆环构成，独特的设计质感跃然眼前。宜人香气幻彩多变，你想Pick谁？

“C位出道，就是要粉红”

BVLGARI OMNIA PINK SAPPHIRE宝格丽粉晶女士淡香水

活泼靓丽的粉红色，让人忍不住想要Pick它！抛开甜甜的少女心，宝格丽之粉跃跃欲试、追逐梦想。“不安粉，敢出色”就是它对生活的崇高态度！它鼓励年轻女性勇于走向未知的世界、自由洒脱，无惧向众人展示真实的自己。BVLGARI OMNIA PINK SAPPHIRE宝格丽粉晶女士淡香水用闪耀的粉红宝石，打造出生机勃勃的香氛惊喜。C位出道，就是要粉红！

“清雅如它，亦是焦点所在”

BVLGARI OMNIA CRYSTALLINE宝格丽晶莹女士淡香水

如水晶般晶莹剔透，静美雅致的BVLGARI OMNIA CRYSTALLINE宝格丽晶莹女士淡香水亦是系列中的焦点所在。专为亚洲女性设计，打开香氛即邂逅澄澈清雅的香味，重新诠释女性气质。仿佛一位手捧莲花的少女一般清新怡然，她的魅力透过水晶的光芒恣意绽放。精致的香气给人以丰富纯净的享受，一闻便能感到难忘的柔媚香韵。

“优雅韵味，捕获一众芳心”

BVLGARI OMNIA AMÉTHYSTE宝格丽紫晶女士淡香水

调香师从意大利文艺复兴时期的绘画中迸发灵感，挑选出高贵优雅的紫晶，BVLGARI OMNIA AMÉTHYSTE宝格丽紫晶女士淡香水便应运而生，唤醒内心的平静与祥和。它如同高雅的鸢尾花，以脱俗的气韵让人沉醉，彷若进入了迎风摇曳的鸢尾和玫瑰花园。颜值超高却拥有低调、性感的香气，呈现出十足的女人味，同样收获了一众迷妹的芳心！

“活力担当，分外明艳动人”

BVLGARI OMNIA CORAL宝格丽晶艳女士淡香水

当阳光透过大海映照出海底的珊瑚奇珍，蔚蓝的天空下，红珊瑚明艳的色彩与热情的芬芳不期而遇。BVLGARI OMNIA CORAL宝格丽晶艳女士淡香水作为系列的活力担当，用珍稀的红珊瑚宝石和独特的香味惊艳众生，展现年轻女性的光芒。明媚的香气衬托天真活泼的气质，瓶身曲线玲珑，勾勒出生命的喜悦与活力！

产品售价：

BVLGARI OMNIA PINK SAPPHIRE宝格丽粉晶女士淡香水 ￥500/25ml ￥660/40ml￥805/65ml

BVLGARI OMNIA CRYSTALLINE宝格丽晶莹女士淡香水 ￥500/25ml ￥660/40ml￥805/65ml

BVLGARI OMNIA AMÉTHYSTE宝格丽紫晶女士淡香水 ￥500/25ml ￥660/40ml￥805/65ml

BVLGARI OMNIA CORAL宝格丽晶艳女士淡香水 ￥500/25ml ￥660/40ml￥805/65ml

BVLGARI 宝格丽

BVLGARI宝格丽成立于1884年，从一家珠宝店，发展为象征意大利卓越品质的华丽珠宝品牌。通过在全球各大购物区开设零售网络，并打造从珠宝、高档腕表、各类皮具、配饰、香水到酒店的一整条多元化产品服务线，BVLGARI宝格丽蜚声国际奢侈品市场，并取得卓越成功。

传承珠宝的深厚精髓，BVLGARI宝格丽香氛是对绽放璀璨魅力和多感飨宴的诚挚献礼，其精湛的设计工艺结合上乘的香氛品质，在意式奢华风情的映衬下尽展绝美风华。