NaturaBissé悦碧施THE MINDFUL TOUCH

您身、意合一的疗程体验

独具创新性的美容护理疗法

美容护肤，身、意合一体验以及虚拟现实技术的完美结合

放松身体，唤醒感官，NaturaBissé悦碧施全新360°全感官疗程，“TheMindful Touch：您身、意合一的疗程体验”，将美丽的概念奠基于身体与意念必要的完美融合基础上。

这一尖端的美容护肤疗法是SPA护肤领域一次最具创新性的开拓。凭借NaturaBissé悦碧施最独特的美容护理产品、护理师专业的按摩手法以及引导身体、意识合一的虚拟现实视频，不仅可以让您的肌肤尽显光彩，还可以尽享护理过程中来自身体的细微差别感受，更强烈地感受到美的愉悦体验。

“TheMindful Touch：您身、意合一的疗程体验”不仅给面部与身体带来了显著的护肤效果，并有助于身心健康。对于NaturaBissé悦碧施来说，美丽绝不仅仅只是外在容颜，更是健康和内在的平衡，而这种美容护肤疗法正可以完美结合及诠释这个概念。

“TheMindful Touch：您身、意合一的疗程体验”由一段沉浸式的虚拟现实视频开启，引导您关注呼吸和身体感觉。可以让您立刻沉浸到一种身体、意识合一的体验状态，让您通过感官，充分享受护理过程中身体的细微差别感受，释放紧张情绪，并重新与自我连接。视频结束后，疗程将继续以音频辅助进行，帮助您体会当下时刻，充分体验美肤过程中的美好细微感受。

NaturaBissé悦碧施董事会成员、集团创新和产品研发副总裁Patricia Fisas女士说道：“这项技术革新，结合独特的护肤方法，为身体和意念带来了革命性的健康体验。当该护理疗法结束后，护理接受者将处于一种完全平静和舒适的状态，他们的肌肤会显现出立竿见影的护肤效果。凭借身、意合一疗程与虚拟现实技术的结合，大家可以比以往任何时候都更加意识到自己的感觉，对触觉感受更加敏锐，进而体会到触觉不可思议的力量。触觉是人类在成长过程中开启的第一种感觉，每一次触碰都会唤醒我们皮肤上数以百万计的神经受器，并触发催产素、血清素和多巴胺等被称为‘快乐的神经化学物质’与积极的情绪和感受相关的激素释放。此外，通过这种护理疗法，皮质醇的水平也会降低，从而减少压力。”