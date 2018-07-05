夏季美发就用施华蔻赋芮beology 大牌时尚编辑都pick了这个单品

又到了出门阳伞墨镜SPF50防晒霜全副武装的季节了~ 炎炎夏日，精致的仙女们不仅会注意皮肤防晒，也会特别在意头发的夏日养护呢，毕竟紫外线对头皮发丝的摧残真的是方方面面。成分党护肤男神“俊平大魔王”科普过，太阳晒多会导致头皮毛囊老化和头皮油脂酸化堵塞毛孔，带来的后果很严重，简单来说就是：会秃！而且紫外线还会夺走发丝水分，干枯分叉问题也随之而来。

所以说，夏季头发养护真的hin重要！除了做好物理防晒，关键还是要选择优质的洗护产品，为秀发提供专业的清洁和全方位深层养护。为此，小编特地去翻了时髦精们的微博取经，结果发现时尚芭莎、ELLE、搜狐、网易、闺蜜网、都市客等大牌时尚编辑，今年都在用这款洗护产品——那就是施华蔻赋芮beology全新上市的深海精油系列！这款产品到底有多大的魅力，征服了这些见过世面的大编辑呢？下面小编就带领大家来划一下重点！

深海活性成分，头发不再惧怕紫外线照射

很多编辑都提到赋芮beology是“深海氧气瓶”，因为赋芮主打的就是深海活性成分，源自北美2000米以下的深海，是一种嗜热栖热菌的发酵产物，光照越强，它的抗氧化能力越强，可以说是对抗夏日紫外线的最佳搭档！而且这种活性成分还含有护肤级别的保湿精华，可以牢牢锁住水分，为你的秀发注入满满活力。

赋芮beology一共有三个系列，此次被众多编辑pick的深海精油系列是最近才上市的，尤其适合暗哑干枯的发质。产品添加了三种SPA级奇迹精油，搭配三重蛋白防护科技，能够由内而外的修护秀发损伤，赋予秀发bling bling的健康光泽。有了这样亮韧如瀑布般的秀发，魅力必然大大加分！

五步高端定制，步步极致奢宠

作为德国施华蔻旗下的最高端的品牌，赋芮beology堪称护发界的腊梅~不止成分珍贵，连步骤也是护肤级别的！深海精油系列一共5款产品，分别适用于清洁、润护、滋养、焕活四大步骤，配合独家定制的“奢宠芮享按摩法”，让你享受到从头皮到发梢的完美呵护，洗发也是一种放松和享受，难怪大牌编辑们纷纷心动~

从包装到味道，每一个细节都令人赞叹

作为洗护界的全能选手，赋芮beology深海精油系列在诸多细节上也都让编辑们称赞不已！瓶身酷似深海潜水时所用的呼吸氧气瓶，暗金色的按压口设计，低调又有质感，光是看着就赏心悦目~而它的味道也是经过了特别调制，前调是清新的海洋香，如同海风轻拂的惬意，中调和后调则更加沉稳静谧，为你赶走夏日浮躁，带来一整夏的清爽自在。

想要拥有一头闪亮飘逸的秀发，就赶紧跟着大牌编辑们用起来吧！赋芮beology深海精油系列，一整瓶的深海精华和奇迹精油，拯救夏日干枯发，你就是最闪亮的焦点！