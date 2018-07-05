阿里体育新玩法：在火车上开健身房！首家店空降北京成“网红”

“亲爱的乘客，练呗号即将发车，请尽快检票上车。”

六月的北京东直门来福士广场，熙熙攘攘的人群中排起了长队，并陆续有年轻人招呼着同伴加入。艳阳高照，不抵人们等待上车开启一段未知旅程的热情。

这趟列车6月25日空降东直门来福士广场，蓝白车身、搭配霓虹等设计元素，让人眼前一亮，路人频频驻足围观。

原来，这是阿里体育旗下品牌练呗打造的[那就练呗]线下健身体验馆；作为全民健身服务品牌，练呗致力于成为用户喜爱信赖的平台，让健身变得简单且成为生活习惯。简单的关键要素是近且靠谱，无需路上浪费时间，也不用担心踩坑而花费过多精力选教练。练呗为用户就近推荐优质的健身房和教练，标准化服务流程，服务质量有保障。

从2018年成立，至今短短几个月，北京已有800多家精品健身房入驻练呗平台，并推出各种课程福利，销量可观。线下健身体验馆作为练呗的首次亮相，接下来也将入驻杭州、上海等地，带去健身风潮。

健身不仅简单，更有乐趣。让用户享受乐趣，说练就练，即是线下体验馆的初心所在。此次体验馆选择在东直门来福士广场，也大有渊源。本次活动正值凯德乐享打卡季，活动得到了来自北京来福士提供的场地支持。北京来福士享有“范er之城”之称，把购物、消费变成一种愉悦、闲适的生活体验，全新共享空间B2“趣品廊Curio Lounge”打造宝力豪健身房、冥想室、闲娱室等，针对办公楼白领提供灵活多场景休闲方案。健身已然成为一种愉悦的消费和生活方式，正如主题所传达的，不开心？压力大？炫腹？那就练呗！没有什么事情，是狠狠练一次解决不了的。

秉持这样的初心，凭借绝佳的地理位置，体验馆受到追捧，开业仅2天，就接待上万的用户。妥妥成为网红，让人想一探究竟。

迫不及待进入车厢，置身于一片蓝色海洋，小哑铃、瑜伽球、ins风拍照装置。。。每一处都是高颜值，妹子们已纷纷拿出手机拍摄运动大片了。

[健身十问]

来到此次旅程的第一站[健身十问]。健身不仅靠毅力，还考智商应对各种问题。如何选健身房不踩坑？没有毅力，健身卡沦为洗澡卡怎么办。。。。健身相关疑问，仅搜索引擎结果就高达9，040，000条。

这些疑难杂症，成为大多数人迈出第一步的绊脚石。早在半个月前，练呗在微博就此话题发起征集，超过两百万粉丝阅读并参与互动，热度最高的十个问答也被搬到线下展示。共鸣性的文字戳中用户内心，也让他们脑洞大开，纷纷表达自己的困惑和见解。

刚办健身卡的小李问“撸铁发力时想大吼一声，又怕尴尬怎么破？“

拥有小蛮腰的susan机智地回复道“芝士就是力量啊！”

[不练不型]

健身之旅，不练怎么行？来到全场最火爆的区域[不练不型]：超燃的音乐下，一群运动达人正在锻炼，一会儿高抬腿、一会儿深蹲跳，最后还举起了杠铃，特别地是，他们的教练是一面镜子----Emotion智能健身镜。用户根据镜中的示范动作来训练，所有动作与游戏化机制融合，练30分钟都不枯燥无聊。同时红外线摄像头获取用户数据并对图像进行分析和处理，最终呈现出用户的身体评估结果，使之更清晰地了解自己的运动能力。

据说，这款健身镜还未在市面出售，此次属第一次公开亮相。高科技设备不仅吸引年轻人，现场一位50岁的用户也跟着动起来，他表示“人生拼的就是健康，自己经常去健身房跑步，身体素质的确好很多。”

辛苦练完，品尝美食犒劳下自己吧。谁说健身不能吃甜食？蛋白质满满的奶酪棒，一口轻松解决，既满足口腹之欲，还补充能量不怕胖。吃得对，健身效果事半功倍。

[体育新零售]

打卡完体验馆，激起不少用户去健身的兴趣，毕竟夏天已来临，难道只能羡慕别人的好身材吗？自己练动作不到位？健身房离家远？私教贵？其实说练就练并不难，练呗现场贴心准备了健身课程福利，精选100家热门健身房，原价199元，现场特价19.8元，即可就近体验一对一健身私教课。

用户在线上查看、购买、预约健身课程，然后线下去到健身房训练，这种线上线下的融通，是阿里体育致力于推进体育新零售的又一步。阿里体育CEO张大钟表示，新零售的关键是“以运动者为核心，重构人、货、场三者关系。” 线下的健身场馆是最核心的运动人群流量入口，因此，阿里体育用智慧场馆管理平台连接众多的线下健身场馆后，再利用阿里体系的资源和能力为场馆赋能。与此同时，把人吸引到运动场所，把各种活动和产品带给这些运动人群，让他们互相匹配。从而实现一直以来所希望的让运动简单。

阿里体育背后强大的阿里生态为健身服务的线上线下深度融合助力，据悉，阿里体育在支付宝平台上线了“体育服务”，首创的“卡币”体系也接入淘系平台——用户开通自己的运动账户，在线下运动消耗的卡路里折算成可在商城里消费的卡币，而商城的商品和服务正是来自于淘宝、天猫。

这些商品和服务大多与健身相关，用户运动得卡币，卡币所换的健身福利，助力用户线下更好训练，形成良性循环。而此次在活动现场，开通运动账户，新用户就能获赠200卡币，以19.8元超低价换购一对一健身私教课。

[那就练呗]线下体验馆仅开业14天，全民健身的目标非一日所成，但任性练起来的意识已潜移默化，随之转化为行动，就如用户jady所说，

“下班后常常想偷懒不去健身，经过[那就练呗]体验馆，看到霓虹闪烁，像是激励，更是提醒，说服自己坚持去练，然后开心地见证变化。”