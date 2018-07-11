对付世界杯“熬夜肌” 美即面膜来支招

不知不觉，2018年俄罗斯世界杯即将步入最紧张的决赛阶段了，大力神杯的归属立见分晓！每届世界杯都是全民狂欢，不管是狂热的足球迷，还是凑热闹看戏的吃瓜群众，都无法抗拒世界杯的魅力！足球一直以来都是男性们无法割舍的爱好，世界杯这场豪华盛宴，怎能错过？如今，也有越来越多的女性加入到了熬夜看球的队伍中来，有的是铁杆足球迷，有的是舍命陪男友，有的是沉迷于球星们的帅气脸庞无法自拔……

虽然备受期待的德国、西班牙、巴西、阿根廷等队伍已遗憾出局，但世界杯毕竟四年才一次，还是且看且珍惜！看比赛自然免不了日夜颠倒连续熬夜，所以注意养生十分必要。熬完夜第二天，该上学的要上学，该上班的要上班，精神状态会直线下降，注意力不集中，一不小心就被老师老板cue。长期熬夜，不仅会使身体免疫力下降，记忆力衰退，更会使我们的容颜越发惨淡。夜晚是肌肤休息的最佳时段，如果长期熬夜，肌肤就很容易会皮肤出现暗沉无光、黑眼圈、干燥、弹性差、水油不平衡等问题。所以，无论是平日不拘小节的男球迷，还是爱美的女球迷，想嗨到最晚又想保持最佳肌肤状态，必须提前做好养生功课！

首先，在饮食方面就要注意啦！看球赛标配的啤酒、烧烤、小龙虾，不仅上火，还会加速体内和皮肤水分的流失，导致皮肤变得干燥缺水，皮脂腺分泌的油脂也会比平时更多。吃喝一时爽，第二天照镜子火葬场。这么虐待自己，肌肤不变差才怪！为了自己的脸，还是得管住自己的嘴，激动归激动，实在按捺不住也切忌暴饮暴食呀！

可是有人说，看这么燃的世界杯难道配枸杞水吗？为了让一众球迷们能一边熬夜狂欢一边get完美肌肤，美即面膜带着狠货来支招啦！美即鲜注膜力黑曜亮泽面膜，运用“膜液分离，现用鲜注”科技，最大限度激活亮肤力与净肤力，用双重黑色力量拯救你的世界杯“熬夜肌”！

美即鲜注膜力黑曜亮泽面膜的亮肤力来自于地中海的珍贵“黑曜岩”，其中富含多种对皮肤有益的矿物质和微量元素，有效改善黯沉，匀亮肤色，平衡油脂。不仅如此，这款面膜更有安瓶玻尿酸精华原液，让肌肤喝饱水，由内焕发肌肤水润光泽。

而超强净肤力则来自于膜布的新鲜活化竹炭纤维，不仅具备超群给水力，紧密服帖肌肤，还能有效吸附肌肤上的油脂及污垢，让肌肤回复净、透、亮。

晚上回到家，抓紧时间在球赛开始之前卸妆洗澡，开球时就可以和男朋友男闺蜜一起边敷面膜边为喜欢的球队尖叫打call，看球护肤两不误！熬最晚的夜，做颜值最高的球迷，告别“熬夜肌”，每天都能保持肌肤blingbling的满分状态上班上学去啦！