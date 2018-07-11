世界杯发型C位出道 净爽之力唤醒绿荫激情

这个夏天注定会被梦想和热血点燃，球员们用速度与激情驰骋绿茵赛场，挥洒汗水为我们奉献一场场精彩绝伦的比赛！赛场外，熬夜看球可别让油腻发丝毁了你的男人味，发丝净爽更添型男魅力！资生堂集团旗下主力洗护品牌水之密语推出全新男士控油净润系列，直击男士头发油腻和扁塌无型两大困扰，塑造净爽飘逸发丝，更有中国首款“一按起泡”男士控油净润泡沫洗发露，开启颠覆传统的洗发新体验，用最短的时间洗出最净爽的发型！

驰骋赛场一招逆袭致胜，发丝净爽更添型男魅力！

四年一届的世界杯在俄罗斯这片神奇的土地上，宣告了世界现有足球秩序的终结，多极化将成为趋势，强弱差异正在被抹平，充满颠覆性的赛事到处弥漫着“改朝换代”的气息，但不变的是激情与梦想的碰撞，汗水与泪水的交织，有人拼搏到最后一秒绝地反杀，有团队齐心奋战突出重围，更有“明知不可为而为之”的勇气……可世界杯从来都不只属于绿茵草地，赛场外更是球迷们的主场！时刻净爽的发丝，是充满男人味的象征！为支持的球队加油呐喊，要热血，更要发丝净爽有型！

“一按起泡”净爽逆袭，给世界杯一个净爽突破！

熬夜熬狠了，谁还顾得上洗发？水之密语突破传统洗发习惯，创新推出水之密语男士控油净润泡沫洗发露——中国首款“一按起泡”泡沫型洗发露，告别麻烦的起泡步骤，轻轻一按便能拥有绵密泡沫，减少揉搓泡沫对发丝造成的摩擦损伤，浓密细腻的泡沫能够充分包裹并洗去附着在头皮和头发上的油腻及污垢。0硅油配方更呵护头皮健康，特别添加的海藻糖保湿精华，为头皮和发丝注入充分水润，调整头皮的水油平衡。

用过水之密语男士控油净润洗发露，才知道什么叫净爽！

头发对颜值的影响，至少占50%，不管球场上输赢如何，人生头等大事，还是要把头洗干净！水之密语全新男士控油净润洗发露，直击男士头发油腻和扁塌无型两大困扰，净爽控油成分在温和洗净头皮油脂的同时，更能有效抑制头皮油脂过度分泌，调节头皮水油平衡。水之密语独家水源净活成分在洗发时有效去除硬水积聚在头发上的钙离子，令后续护发成分充分渗透，塑造净爽飘逸发丝，带来舒醒清爽洗发体验！清新酷爽的海洋香味，更为型男魅力加分！

产品介绍

水之密语男士控油净润泡沫洗发露 500ml/68元

告别油腻和头发扁塌无型！不添加硅油配方，呵护头皮更健康，塑造净爽飘逸发丝！

产品特点：

净爽控油成分：

在温和洗净头皮油脂的同时，抑制头皮油脂的过度分泌，有效控油。更能令发丝净爽飘逸，带来舒爽的洗发体验。

绵密泡沫配方：

轻轻一按便能拥有绵密泡沫，减少起泡过程中因揉搓泡沫而对发丝造成的摩擦损伤。浓密细腻的泡沫充分包裹并洗去附着在头皮和头发上的油腻及污垢。

无硅油配方：

伴随细腻泡沫深入清洁头皮中的污垢及油脂，呵护头皮更健康。

海藻糖精华：

为头皮和发丝注入充分水润，调整头皮的水油平衡。

清新酷爽的海洋香味，加分型男魅力，更能去除沾在头发上的烟味等令人反感的气味。

水之密语男士控油净润洗发露 600ml/68元

告别油腻和头发扁塌无型！调节头皮水油平衡，塑造净爽飘逸发丝！

产品特点：

净爽控油成分

在温和洗净头皮油脂的同时，抑制头皮油脂的过度分泌，有效控油。更能令发丝净爽飘逸，带来舒爽的洗发体验。

海藻糖精华

为头皮和发丝注入充分水润，调整头皮的水油平衡。

水源净活成分

可以在洗发时有效去除积聚在头发上的钙离子，令后续护发成分充分渗透。

快速起泡，泡沫丰富细腻，充分包裹并洗去附着在头发上的污垢，且易冲洗。

清新酷爽的海洋香味加分型男魅力，更能去除沾在头发上的烟味等令人反感的气味。