新浪独家对话欧诗漫沈伟良 解密美肤科技新趋势

导语：回顾新中国五十年间的护肤品历程，永远不缺的就是新品牌的诞生，但是能在时代的浪潮中不被更迭，还能一直凝聚新鲜血液的品牌却屈指可数。欧诗漫作为中国美妆TOP10品牌，五十年间市场占有率一直名列前茅。

今天，我们与欧诗漫美丽帝国掌门人沈伟良先生进行了面对面谈话，独家揭秘这个有着50年品牌历史却依旧绽放无尽之美的国货品牌—欧诗漫。下面就跟随新浪一起去了解，本土美妆品牌欧诗漫的无尽活力与新品背后的种种故事吧。

欧诗漫——与珍珠的不解之缘

如果说，2017年对欧诗漫集团而言，是上一个50周年的总结之年，那么，2018年则算得上它下一个50周年的开局之年。上一个50年围绕“珍珠”这一核心元素打造出品牌影响力及优势后，此次，欧诗漫再次加码“珍珠”领域，推出欧诗漫奢华金萃、男士、珍源焕颜、新科技面膜等四大新品系列。

问：4款产品都是以“珍珠”为核心成分的，欧诗漫为何如此钟情珍珠？

沈伟良：主要是因为以下几方面，一是传承，德清是世界珍珠人工养殖技术发源地，拥有近千年的珍珠养殖历史，德清淡水珍珠养殖系统已经被列为中国重要农业文化遗产。加上良好的美肤功效倍受推崇，欧诗漫必须要将珍珠事业发扬光大。二是品牌基因，欧诗漫被誉为珍珠美肤世家，1967年与珍珠结缘，半个世纪来一直秉承匠心精神，致力于挖掘珍珠之美，帮助每位女性发掘唤醒属于自己的美。三是使命与创新，欧诗漫肩负“扬珍珠文化，树百年品牌”的崇高使命，不断通过科技创新和产品升级打造市场核心竞争力，已经成为世界最大的珍珠深加工企业，拥有世界最大珍珠博物馆及生物产业园，是民族品牌的主要旗帜之一。

问：4款产品分别有不同的“黑科技”，其中很多是欧诗漫独有的，可以谈谈欧诗漫在科研方面的成果吗？

沈伟良：欧诗漫一直坚信只有科技才能破解珍珠的美肤之谜。通过产学研合作，积累和储备了雄厚的技术实力，已经是省级重点企业研究院、国家农产品加工企业技术创新机构、院士专家工作站。主导或参与起草《化妆品用珍珠提取物》、《珍珠润肤膏》、《珍珠粉》等国家级、省级标准10余项。

问：其中最值得欧诗漫骄傲的是哪一项技术？

沈伟良：我们对珍珠解析之后真正发现了珍珠美白功效的机理和它的核心成分，也发现了它抗皱功效的机理和核心成分。此次发布的“新奢华系列”采用“珍珠多重紧致提拉科技”，通过珍珠多肽和玻尿酸微珠精华协同作用，并配合FILMXEL紧致提拉膜，真正达到内提拉，外紧致，紧塑肌肤珍珠黄金弧度，塑造完美的脸型。 另外此次发布的高端百货渠道“珍源系列”产品，更是欧诗漫首度揭秘珍珠美肤对抗人体自身[早衰素]的作用机制。我们利用创新的“珍源新活技术”，激活细胞自噬效应，帮助肌肤清除早衰素、自由基等衰老物质，并从多个维度为肌肤补充年轻因子，提升肌肤支撑力。

欧诗漫——坚持创新，永不止步

毋庸置疑，年轻消费者的崛起，几乎让所有化妆品品牌都意识到抓住年轻消费者的重要性。这一过程中，如欧诗漫一般有着悠久历史的品牌，显然要比新兴品牌更敏捷，才能不被年轻消费者边缘化。而此次欧诗漫的新品发布会中，欧诗漫已不只是通过更加年轻的营销方式获得了消费者认同，更是将其年轻化的思维通过现场活动，有效地传达给了一众合作伙伴。

问：欧诗漫作为一个拥有50多年历史的品牌，现在市场占有率依然在国产护肤品中保持领先，今年又推出这么多新品，请沈总分享一下品牌保持生命力的秘诀？

沈伟良：秘诀就是坚持创新，永不止步。积极推进品牌年轻化、科技化和时尚化是欧诗漫一直坚持走的品牌战略。珍珠早期都是贵族所用，我们希望通过我们品牌的年轻化时尚化，吸引更多年轻消费群体来喜爱欧诗漫，喜爱珍珠护肤，所以我们从品牌推广上邀请了年轻代言人，包括Angelababy、林更新，今年我们还邀请林更新与其一同打造品牌自制微综艺《寻白记》，专门去到欧诗漫的珍珠博物馆，去探寻珍珠的美白奥秘，受到了年轻一代的认可和追捧。此次发布的面膜系列将继续强化“年轻态”的概念，将纳米黄金等当红黑科技加入到产品中去，引领时尚护肤的潮流。包装也更年轻时尚，以更好玩、更潮流的产品风格去和年轻群体沟通。

问：本次的新品中，有男士护理、面膜、还有百货专供的高端系列，在大家都转向互联营销的时代，欧诗漫为什么会推出百货专供产品呢？欧诗漫对未来的渠道布局有什么独特考虑？

沈伟良：在行业红利和渠道红利的末期，消费升级将是最大的红利，这是品质消费的大势所趋。欧诗漫顺势而上，在高端化，科技化上精益求精。此次推出的“珍源系列产品”也是迎合市场和消费者需求。专供百货渠道是看准了现代消费者“购物、休闲、娱乐一体化”的新生活模式，也更注重消费品质和体验。欧诗漫的渠道布局还是全渠道发展，互相补充，互相促进，以更好的品牌来提升欧诗漫的价值。

欧诗漫——做更好的自己

此次新品发布会推出了欧诗漫男士系列，在加强体验感的同时，更为广大年轻男士提供实效的护肤解决方案。欧诗漫真正做到了从男士角度出发，让他们做更好的自己。

问：欧诗漫此次新品发布为何开始关注男士护肤，欧诗漫男士系列与同类型男士护肤品对比优势有哪些？

沈伟良：在这个颜值经济的时代，男士这几年也越来越重视护肤，历经多年研发和打磨，欧诗漫男士系列已基本成熟。此次推出有保湿滋润、劲爽控油两大功能系列， 在技术上，劲爽控油系列采用全新复合控油技术和珍珠进化技术，因为年轻人油脂分泌旺盛，所以我们很好的为他们了解决问题；保湿滋润系列采用“YDROMANILTM动力补水技术”提高皮肤水合作用，以及“MOIST 4MEN复合保湿成分”在皮肤表面形成水分保护盾，内储外锁，双效保湿。在配方上，清爽易吸收，轻盈更水感，更适合现在都市人的快节奏生活；未来还有抗老、劲能等多条产品线，为广大年轻男士提供专业实效的护肤解决方案，做更好的自己。

问：欧诗漫针对此次新品发布会有没有其他的后续推广与宣传工作，可以介绍一下之后的新品推广安排？

沈伟良：我们将结合新品上市时间，围绕年轻群体积极推进多元化的推广跟进。具体情况暂时卖个关子，敬请大家一起期待和关注。