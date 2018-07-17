专访茶灵创始人Laurent Boillot：茶灵是中法文化的结合体

导语：新浪时尚此行独家对话了茶灵品牌创始人、娇兰品牌全球CEO，Laurent Boillot先生，与他聊了关于茶灵的发展、中法文化交流的问题。

茶灵Cha Ling

今年六月，法国LVMH集团旗下以“普洱茶”作为主元素的高端护肤品牌茶灵Cha Ling正式入驻上海镛舍酒店谧寻水疗，将优质的产品与娴熟的按摩手艺相结合，为宾客提供精致的水疗护理。这是继去年七月茶灵在上海兴业太古汇开出内地首家店铺以来又一新的大动作。

中法护肤理念融合的茶灵将传统中药的独特疗效与法式护肤艺术完美诠释，以体内循环调节为基本，帮助肌肤健康排毒。新浪时尚这次也受邀前往上海镛舍酒店，体验了一次茶灵带来的经典面部护理SPA。感受到了茶灵将中医经络点穴与法式护理相结合的按摩手法，以及茶灵产品排浊、焕活的功效，是一次身心放松的静谧体验。

新浪时尚此行还独家对话了茶灵品牌创始人、娇兰品牌全球CEO，Laurent Boillot先生，与他聊了关于茶灵的发展、中法文化交流的问题。

茶灵品牌创始人、娇兰品牌全球CEO，Laurent Boillot先生

Boillot先生非常优雅亲和，也十分健谈，他告诉我他非常喜爱中国，工作原因他会经常来到中国，近几年也一直致力于中法文化的交流。“茶灵本身就是中法文化的结合体”，说到茶灵，Boillot先生更是像介绍自己的孩子一般，他说：“作为化妆品，茶灵也是一个奢侈品”，他很骄傲茶灵的诞生与保护生态环境和可持续发展有着密不可分的联系。

顾名思义，茶灵与中国的茶文化密切相关，它是中国茶文化理念与法国对于奢侈品的认知，和高科技提炼技术的结合，强调肌肤的健康排浊。Boillot先生还表示，茶灵的研发团队很相信中医中的经络，茶灵有的不仅仅是产品，也是它独特的按摩手艺，所以与上海镛舍谧寻水疗的合作也是一拍即合。

茶灵品牌创始人、娇兰品牌全球CEO，Laurent Boillot先生

新浪时尚对话Laurent Boillot先生：

新浪时尚：作为茶灵的创始人，您认为茶灵品牌的独特之处是什么？与中国的茶文化有没有什么渊源？

Boillot：茶灵是个全生态概念的品牌，它不是为了商业梦想而产生的，而是为了保护生态系统而存在的。茶灵的诞生也是一场美好的相遇，就是我们的总裁先生（Bernard Arnault）和马悠博士（Josef Margraf，德国生态学家，博士），马悠博士当时在致力于保护雨林，两人的相遇造就了这样一段缘分。用云南茶马古道上的最古老区域的普洱茶，从这种普洱茶中提取到了强抗氧化功能的元素，放到化妆品中，造就了今天茶灵这样一个奢侈品的诞生。它离不开人类美好的相遇、对生态系统的保护、以及奢侈品的梦想。

说到茶灵这个品牌的特点，第一，茶灵提出了一个新的护肤理念，那就是——排浊。无论你是要美白还是抗老，都是要从肌肤排浊开始的。

第二，作为化妆品，茶灵也是一个奢侈品，而真正的奢侈品是可持续的，对整个人类社会是有一定责任感的，可持续的发展才是奢侈品应有的理念。

第三，如今“一带一路”助力了中欧关系的发展，而茶灵正是把中国的茶文化理念与法国对于奢侈品的认知，还有高科技提炼技术相融合，这也是中法文化和科技的融合。并且我可以很明确的表示，现在的消费者是认同这样的理念的。

新浪时尚：茶灵进入中国大陆已经一年之久，这一年在中国大陆的发展是否达到了您的预期？有没有什么额外的收获或惊喜？

Boillot：准确的说还有19天，茶灵正式进入中国大陆就一整年了。这一年里，茶灵的发展一直超越着我的预期。更让我惊喜的是，超越预期的不仅仅是业绩上的表现，更主要的是在市场排位方面的突出。茶灵在中国大陆开的第一家旗舰店是在上海兴业太古汇，几乎全球的美妆大牌都汇集于此，在这么激烈的竞争中，我们的销售额已经持续几个月处于领先，这对于我来说真的是个惊喜。

目前茶灵在中国的团队与我们总部的团队一直还在不断的探索新的可能性，为的是把中国更多的消费者引荐到我们的店里面，去感受茶灵产品，这是我们一直要做的事情。

新浪时尚：是什么契机促成了这次茶灵与镛舍谧寻SPA的合作？

Boillot：谧寻水疗是隶属于太古集团旗下的，当时我们的合作可以说是一拍即合。我们不仅带来了茶灵的产品，也带来了茶灵独特的按摩手法。而镛舍酒店的谧寻水疗也有着他们独特的想法和特色，所以我们双方从设备、理念、人员配置上面都有着非常强的契合度，包括镛舍酒店的布置与茶灵的文化同样非常契合。

茶灵Cha Ling

新浪时尚：在谧寻SPA，体验者可以感受到茶灵的哪些特色？

Boillot：首先是中医中的排浊，身体、肌肤的排毒。其次是经络，我们是很相信人体经络的。当您在体验我们的SPA时，会感受到水疗师在您的脸部点按穴位，点穴、刮痧这样的手法都会包含在内。作为娇兰的CEO我也很了解，娇兰也有水疗，而茶灵正是把娇兰水疗的观念发扬光大，同时融合了现代中医的原理。

新浪时尚：茶灵今后在中国还会有什么样的发展规划和前景？

Boillot：在未来，茶灵每到中国的一个城市，就会合作一家新的酒店，来发展我们的新店面。

新浪时尚：中国现在的年轻一代，比如90后、00后逐渐成为主流消费群体，茶灵有没有哪些年轻化的发展趋势？

Boillot：确实，年轻人也是需要排浊护理的，而且现在的女性在抗衰年龄上真的越来越提早了。我想说的还是关于可持续发展的问题。在中国，可持续发展的概念要从年轻人的教育开始，比如对于生态的保护，再有就是年轻人用到的产品要真正的好，好在哪里？除了配方好，还有就是有利于资源环境的可持续发展。

新浪时尚：除了可持续发展，茶灵还在提倡“慢生活理念”，作为LVMH的高管，相信您的工作也是很忙碌的，那么您是如何利用空闲时间享受“慢生活”的？

Boillot：是的，我的生活状态也是非常忙碌的，但我还是会 “偷得浮生半日闲”。只要我有空闲的时间静下来，我就会把它很好的利用起来，更好的去照顾家庭和享受生活。

新浪时尚：这是您第几次来中国呢？

Boillot：15年前我就来过中国，最近两年因为茶灵的上市，我几乎每个月都会过来。我非常喜爱中国，每次来除了工作外，我还会跟很多本土的艺术、文化界的名人接触，从而更多的了解中国的文化。作为一个法国人，我一直致力于中法文化的交流，包括产品的交流。这是我持之以恒在做的事情，因为茶灵本身就是中法文化的结合体。