肌研糀润全新优雅上市 携手品牌大使吴昕探寻美肌之奥秘

亚洲专研保湿美肌品牌肌研已在中国走过十载美肌历程，2018年再度为爱美女性带来全新保湿惊喜——日本原装进口的肌研糀润系列。肌研糀润灵感来源于传统清酒酿造过程，蕴含高纯度白糀酵源修护精华，带来微醺般的护肤感受，为每位女性缔造水润、通透、明亮的肌肤。

7月15日，肌研糀润在北京举办了一场赏糀盛会，在万众期待中宣告新品优雅上市，特别邀请品牌大使吴昕及时尚媒体、美妆达人一同探寻美肌奥秘，在清酒的天然清香中感受糀润滋养。

散发日本清酒天然清香 领略白糀酵源修护的神奇力量

大自然中蕴藏着无数美肌成分。乐敦制药本着“健康和美”的护肤理念，坚持保湿专研，从日本传统清酒酿造中得到启发，萃取由大米发酵而成的丰富营养成分“白糀”，倾心打造肌研糀润系列。白糀饱含肌肤所需的维他命、氨基酸、矿物质等天然保湿因子，散发淡淡的清酒香气，使肌肤柔软细嫩、晶莹剔透。

日本原装进口的肌研糀润系列，全线共四款单品，一次过满足简约完美的护肤需要：美肌的第一步，从肌研糀润洁面乳开始！蕴含5种珍贵白糀萃取的保湿成分，泡沫柔软蓬松，带来洁面新体验；洁面后使用明星产品“米花瓶”——肌研糀润赋活雪凝精华露，高纯度白糀酵源精华层层渗透，由内而外调理修护，还原水光润泽的肌肤本色；肌研糀润雪凝霜，质地如日本初雪般轻盈松软，带来丝滑润泽的完美质感，蕴含白糀萃取的营养成分，有效修复干燥细纹，充沛肌肤能量；进入夜晚，疲惫的肌肤更容易吸收护肤品里的滋养成分，需要更为滋润的肌研糀润雪凝晚霜。它的质地如同睡眠面膜一般，深度滋养受损肌肤，充满疗愈的甘甜清酒香，一扫疲倦，带给肌肤微醺般的幸福感。

品牌大使吴昕清新亮相 探寻白糀美肌奥秘

7月15日，肌研糀润特别举办了盛大的“悦享糀润滋养”上市发布会。为配合新品的和美形象，发布会现场打造了一座大米美肌体验馆，将白糀的诞生地——日本传统酿酒馆带至北京王府井apm广场。

糀润体验馆的木质建筑独具巧思，整个空间选用淡雅清新的淡粉色调，清新舒心；时尚的东方元素点缀其中，一隅一角绽放着的白糀图样，与肌研糀润的素雅简约包装交相辉映；展现白糀故事的艺术背景墙、完美复刻的清酒馆陈设、传统酿造的大型米桶，吸引了众多消费者争相打卡留影……大家在肌研糀润体验馆中探寻白糀的奥秘，体验酿酒师般的搓米技艺，品闻着空气中淡淡的清酒香气，透过大米在指尖的流动感受着肌研糀润带来的修护滋养。

当日下午，品牌大使吴昕清新亮相，与城中时尚媒体及美妆达人一同揭秘白糀的神奇滋润力量。

从知名主持人蜕变成时尚优雅的全能艺人，吴昕不断打破定义，保持完美的状态，用心地诠释每一个身份。肌研多年来一直秉持极完美 · 极简约（Perfect X Simple）的美肌理念，在美容护肤领域不断创新；经过对产品原料的反复研究和严格筛选极纯净的高效原材料，剔除所有对肌肤造成负担的成分（色素、香料、矿物油和多余的添加剂等），令爱美女性们拥有完美、简约的信心美肌！此次肌研与吴昕的携手，正是对彼此简约、完美品质的肯定。

谈及美肌秘诀，吴昕透露：“平时带妆时间长，肌肤容易变得干燥疲惫，在高清镜头考验下，肌肤需要时刻保持完美状态。所以对于护肤品的选择，会倾向成分天然简约，高效的护肤产品。”在现场，吴昕为大家推荐了近期尤爱的肌研糀润赋活雪凝精华霜：“我非常喜欢这款带着淡淡天然日本清酒清香的精华露，它的保湿效果十分出众；坚持使用一段时间后，皮肤明显变得细嫩Q弹，更加明亮通透了。妆前配合整套糀润产品使用，能深度保湿滋润，妆容特别贴服持久。”

水润、通透、明亮一直都是亚洲女性对肌肤的极致追求。2018年肌研全新推出的日本原装进口糀润系列，汇聚高纯度白糀酵源修护精华，为肌肤注入丰沛养分，重现健康光泽。肌研糀润系列已在屈臣氏独家上市，现在购买还能享受心动体验价，快来感受白糀的神奇滋养修护，给肌肤带来微醺般的滋润spa吧！