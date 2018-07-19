欧珀莱“黑精灵精华” 获2018中国香化行业盛会大奖

AUPRES欧珀莱品牌自创建以来，陪伴中国女性24年间始终以高品质、高形象、高服务为品牌理念，收集大量数据研究中国女性的肌肤特点及需求，配合资生堂集团先端技术，研发出专门为中国女性设计的产品。经过潜心研究“肌肤空洞”老化现象，欧珀莱推出明星产品——恒久肌底循环精华露（加强型）。此产品一经面世，便获得来自权威媒体、行业意见领袖、消费者的认可和喜爱。在6月27日举办的2018年中国香料香精化妆品行业科技大会暨第十二届学术研讨会上， “黑精灵精华”也获得了业内的专业认可与高度评价。

中国香料香精化妆品工业协会是国家一级工业协会，在国内化妆品行业拥有巨大的影响力。在全国科技创新战略引领下，该协会至今已坚持举办学术研讨会二十余年，是国内最具权威性的化妆品学术研究会议之一，为推动香化行业创新发展、促进行业职业技能人才队伍建设、提升行业整体科技水平做出极大贡献。

作为拥有146年历史的国际化妆品企业，资生堂集团一直密切关注并活跃于中国化妆品行业的学术研究领域，致力于开发适合中国消费者的产品，不断将最新技术成果引入中国的科研及消费领域。本次大会上，由资生堂中国研发团队开发的专门为中国女性打造的欧珀莱恒久肌底循环精华露（加强型）（“黑精灵精华”）——被评选为秋实奖创新产品。而关于该产品的研发基础——“真皮空洞化”现象的研究论文《抗老化化妆品的突破性开发-由汗腺收缩引起的皮肤老化机制的决定性发现—“真皮空洞化”》，在此次大会中也获得论文评比二等奖。

二等奖论文研究员 江连智畅

今年4月，精研于中国女性肌肤研究的欧珀莱通过终端肌肤测试仪器，收集了超过80万女性的120万*条测试记录，汇总成为庞大的女性肌肤数据报告——《欧珀莱百万肌肤数据报告》。报告中指出，数据表示中国女性肌肤中绝大部分处于受损状态。“黑精灵精华”正是针对这一现象进行研发，配合迷迭香精粹修护“肌肤空洞”，并添加能够修护肌肤深层的山竹凝萃，使肌肤内部迸发活力，从容抵御外界给肌肤带来的干燥、松弛等伤害。

肌肤领域还有很多未知在等待被探索和发现，不论基础研究、产品研发，还是量化生产，欧珀莱将不断追求革新，继续努力解决女性朋友的肌肤烦恼，焕发活力自信，为中国女性增添更丰富的美丽价值！