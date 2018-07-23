巴黎欧莱雅携手蔡徐坤燃起今夏最“红”时髦泳池快闪店

5个月的时间收获1000万粉丝！这个夏天最炙手可热的人气偶像——蔡徐坤7月21日现身上海环球港，和巴黎欧莱雅一起，用最时髦的泳池快闪店燃爆今夏，并带来巴黎欧莱雅卓效遮瑕、长久持妆的全新底妆产品红胖子气垫，在这个夏天与蔡徐坤一起，夏天脱妆say no ，“红的有底气”！

巴黎欧莱雅“时髦泳池快闪店”

巴黎欧莱雅“时髦泳池快闪店”

自信真我，蔡徐坤教你怎么“红”！

182的身高，精致的五官，霸气的台风，蔡徐坤举手投足都散发着致命的吸引力！现场，坤坤大方分享“红”的秘籍，他说，对于“美”的定义每个人都不一样，唯独具有共通性的是自信；就像巴黎欧莱雅这款“红胖子”气垫，想要保持颜值持久在线，第一步就要美得自信有底气。坤坤表示此次很高兴与巴黎欧莱雅合作，非常欣赏品牌对于细节的观察入微以及对于美的态度——每个人都是独一无二的，在追求美和突破自我的路上，都值得拥有自信，无畏追求。今夏想要“红的有底气”的秘密武器就是欧莱雅红胖子气垫！它可以做到上妆后长达14小时持久不脱妆，强大的遮瑕力更是让肌肤犹如自带滤镜。摆脱脱妆，拥有今夏完美持妆！

蔡徐坤现身巴黎欧莱雅“时髦泳池快闪店”

蔡徐坤活动现场用红胖子堆高高

巴黎欧莱雅红胖子气垫

火红High爽，燃爆盛夏打卡胜地

活动当天，坤坤还在在巴黎欧莱雅品牌高层们的陪同下，打卡火红酷爽的巴黎欧莱雅红胖子气垫快闪店。上海环球港B2层中庭，成为了一片红色的海洋，而其中最热门的区域当属不湿身就拍出抖音水波纹的时髦泳池，站在泳池里，发挥你的创意，带着最美的夏日妆容一秒get水下大片！

蔡徐坤×巴黎欧莱雅时髦泳池快闪店

蔡徐坤×巴黎欧莱雅时髦泳池快闪店

蔡徐坤在泳池侧边签名

店内，有趣活泼的VR互动镜面、时髦潮流的洗浴装置、摆满玲琅满目的产品陈列室……每一个小细节都在叙述着独特的夏日美妆乐趣，为炎热夏季带来不一样的活力。快闪店内更有自拍装置， 赶紧Pick你喜爱的产品，留下你最美的姿态，带走这份持久自信吧！

蔡徐坤×巴黎欧莱雅时髦泳池快闪店

蔡徐坤×巴黎欧莱雅时髦泳池快闪店

蔡徐坤×巴黎欧莱雅时髦泳池快闪店

如此有趣潮流的快闪店必将成为今夏的网红热点！它将于7月21日至7月29日在上海环球港B2层对外开放，还不赶紧带着你身边爱美的、爱玩的、爱拍照的小伙伴一起前往今夏最时髦的清凉胜地，get不怕水、不怕晒、不怕汗、不怕脱掉坤坤同款红胖子气垫！

蔡徐坤×巴黎欧莱雅时髦泳池快闪店

蔡徐坤×巴黎欧莱雅时髦泳池快闪店